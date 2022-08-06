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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 866867868869
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 01:28

  BIGor написав:Але от такі дзвіночки:
https://www.money.pl/gospodarka/kolejny ... 5520a.html
Zwolnienia w krakowskim oddziale PepsiCo. Nieoficjalnie pracę może stracić nawet 200 osób - pisze "Gazeta Wyborcza". I dodaje, że krakowski urząd pracy mówi o "niepokojącym zjawisku". Do końca lutego zwolnienia grupowe w mieście objęły już tylu pracowników, ile przez cały ubiegły rok.

- Dwa działy są przenoszone do Indii.

А Ви казали що корпо точно не перенесуть до індусів.

Якісь примітивні операції так. Але повністю втекти у Індію не вдасться. Підтримка азіатських підприємств і так зазвичай сидить у Індії/Малайзії/Індонезії/Філіппінах. Частина посад у корпо вимагає знання європейських мов. Хто в Індії володіє російською/німецькою/іспанською? Ще питання ментальності та підходів до роботи (хоча тут поляки, українці та понаїхи з ЄС теж не завжди на висоті, але все ж таки демонструють більший рівень креативності та кваліфікації). І різниця у часових поясах. Але так, це було прогнозовано і рано чи пізно повинно було розпочатися. Хоч я робив ставку на Румунію/Болгарію/Турцію.
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