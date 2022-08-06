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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 866867868869
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 01:28

  BIGor написав:Але от такі дзвіночки:
https://www.money.pl/gospodarka/kolejny ... 5520a.html
Zwolnienia w krakowskim oddziale PepsiCo. Nieoficjalnie pracę może stracić nawet 200 osób - pisze "Gazeta Wyborcza". I dodaje, że krakowski urząd pracy mówi o "niepokojącym zjawisku". Do końca lutego zwolnienia grupowe w mieście objęły już tylu pracowników, ile przez cały ubiegły rok.

- Dwa działy są przenoszone do Indii.

А Ви казали що корпо точно не перенесуть до індусів.

Якісь примітивні операції так. Але повністю втекти у Індію не вдасться. Підтримка азіатських підприємств і так зазвичай сидить у Індії/Малайзії/Індонезії/Філіппінах. Частина посад у корпо вимагає знання європейських мов. Хто в Індії володіє російською/німецькою/іспанською? Ще питання ментальності та підходів до роботи (хоча тут поляки, українці та понаїхи з ЄС теж не завжди на висоті, але все ж таки демонструють більший рівень креативності та кваліфікації). І різниця у часових поясах. Але так, це було прогнозовано і рано чи пізно повинно було розпочатися. Хоч я робив ставку на Румунію/Болгарію/Турцію.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 07:15

  cherchiltank написав:Це питання на яке ніхто не може відповісти)
Мабуть щоб працювати не аніматором в отелі а стояти в лоббі за компʼютером - ну і шаурму можна продавати)

Примітивне містечкове мислення.
Наші люди за останні 2 роки створили тільки в Анталії близько 200 нових підприємств та фірм.
Займаються різними речами - навіть будівництвом великих ЖК у співдружності з європейським забудовниками та - наприклад - СТО для обслуговування авто відомих брендів.
То у вас в КСП нічого не відбувається.
Тут народ заїхав грошовитий та з підприємницькими завдатками.

Робота в готелі в анімації - цікава по-своєму.
Це для тих, хто не вміє красти шалені гроші на будівництві Киівського метро.
І тут ви теж не в курсі подій.
У величезний парк розваг «The Land of the Legends” зʼїхалося дуже багато українських фахівців - наприклад - з акробатики та яскравих шоу.
Я з деякими спілкувався: працювали і в Канаді, і в США, і в Європі. Спробуй ще влаштуватися. Артистом бути важко, треба ж щось вміти робити а не тільки дурниці на форумах писати, але цікава та творча. Гадаю і платять добре.
Допомагаю одній українській родині в юридичних питаннях - я їх знав по Львову - так в них взагалі творча робота: розробляє хлопець разом із жінкою яскраві незвичні костюми для шоу на замовлення готелів.
Зараз набирають працівників з числа українців на пошиття та виготовлення.

А ви коли відʼїжджаєте в омріяну Італію?
Ми вже заморилися чекати…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 08:47

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Але от такі дзвіночки:
https://www.money.pl/gospodarka/kolejny ... 5520a.html
Zwolnienia w krakowskim oddziale PepsiCo. Nieoficjalnie pracę może stracić nawet 200 osób - pisze "Gazeta Wyborcza". I dodaje, że krakowski urząd pracy mówi o "niepokojącym zjawisku". Do końca lutego zwolnienia grupowe w mieście objęły już tylu pracowników, ile przez cały ubiegły rok.

- Dwa działy są przenoszone do Indii.

А Ви казали що корпо точно не перенесуть до індусів.

Якісь примітивні операції так. Але повністю втекти у Індію не вдасться. Підтримка азіатських підприємств і так зазвичай сидить у Індії/Малайзії/Індонезії/Філіппінах. Частина посад у корпо вимагає знання європейських мов. Хто в Індії володіє російською/німецькою/іспанською? Ще питання ментальності та підходів до роботи (хоча тут поляки, українці та понаїхи з ЄС теж не завжди на висоті, але все ж таки демонструють більший рівень креативності та кваліфікації). І різниця у часових поясах. Але так, це було прогнозовано і рано чи пізно повинно було розпочатися. Хоч я робив ставку на Румунію/Болгарію/Турцію.

Сам перетинаюсь з індусами по роботі та звертався в саппорт.
1. Менталітет в них як у робітників радянського заводу 1989 року. Працюють заради виконання тасок, а не заради результату.
2. Ломана англійська 100% гірша ніж у українців/поляків які її вчили.
3. Індуський саппорт - це просто витрачений час (дивись пункти 1 та 2).

Звичайно тепер у кого акції Пепсі можуть задуматися, бо є аналогії з Боінгом :D
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 09:42

Інвестуємо в нерухомість закордоном

Індійці дуже різні, як, власне, і всі люди. Перетинався з дуже різними, і справжніми професіоналами, відповідальними і грамотними, і з повною протилежністю і підлуватими. Акцент в них теж дуже різниться (залежно від регіону мабуть), але в середньому, я б сказав, що їх англійська набагато краща, ніж у наших співвітчизників. Як мінімум тому, що в них це часто як друга рідна і вони себе вважають нейтів спікерс.
З того, що дійсно виділяється з мого досвіду щодо індійців - індійський менеджмент. Ото краще з тим не стикатися
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 10:01

Одна з компаній, де я працював, власне перенесла клепання бухгалтерських проводок з індійського аутсорсу через якість.
А в іншій приїздив на пару років менеджер з Індії керувати відділом у Кракові. Був набагато "живішим" і відкритим, ніж місцеві.
Індійський акцент через пару місяців починаєш розуміти. Але я колись запитав свого керівника-американця: чи розуміє він усе, що каже наш колега-англієць? Відповідь була "не завжди". Так само колись рекрутерка з Шотландії мені сказала після інтерв'ю "Якщо ти зрозумів усе, що я кажу - у тебе чудове знання англійської" (я перепитував і просив повторити усього разів 5-6 за 15 хвилин розмови).
Gastarbaiter
 
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