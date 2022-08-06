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Zwolnienia w krakowskim oddziale PepsiCo. Nieoficjalnie pracę może stracić nawet 200 osób - pisze "Gazeta Wyborcza". I dodaje, że krakowski urząd pracy mówi o "niepokojącym zjawisku". Do końca lutego zwolnienia grupowe w mieście objęły już tylu pracowników, ile przez cały ubiegły rok.
- Dwa działy są przenoszone do Indii.
А Ви казали що корпо точно не перенесуть до індусів.
Якісь примітивні операції так. Але повністю втекти у Індію не вдасться. Підтримка азіатських підприємств і так зазвичай сидить у Індії/Малайзії/Індонезії/Філіппінах. Частина посад у корпо вимагає знання європейських мов. Хто в Індії володіє російською/німецькою/іспанською? Ще питання ментальності та підходів до роботи (хоча тут поляки, українці та понаїхи з ЄС теж не завжди на висоті, але все ж таки демонструють більший рівень креативності та кваліфікації). І різниця у часових поясах. Але так, це було прогнозовано і рано чи пізно повинно було розпочатися. Хоч я робив ставку на Румунію/Болгарію/Турцію.
cherchiltank написав:Це питання на яке ніхто не може відповісти) Мабуть щоб працювати не аніматором в отелі а стояти в лоббі за компʼютером - ну і шаурму можна продавати)
Примітивне містечкове мислення. Наші люди за останні 2 роки створили тільки в Анталії близько 200 нових підприємств та фірм. Займаються різними речами - навіть будівництвом великих ЖК у співдружності з європейським забудовниками та - наприклад - СТО для обслуговування авто відомих брендів. То у вас в КСП нічого не відбувається. Тут народ заїхав грошовитий та з підприємницькими завдатками.
Робота в готелі в анімації - цікава по-своєму. Це для тих, хто не вміє красти шалені гроші на будівництві Киівського метро. І тут ви теж не в курсі подій. У величезний парк розваг «The Land of the Legends” зʼїхалося дуже багато українських фахівців - наприклад - з акробатики та яскравих шоу. Я з деякими спілкувався: працювали і в Канаді, і в США, і в Європі. Спробуй ще влаштуватися. Артистом бути важко, треба ж щось вміти робити а не тільки дурниці на форумах писати, але цікава та творча. Гадаю і платять добре. Допомагаю одній українській родині в юридичних питаннях - я їх знав по Львову - так в них взагалі творча робота: розробляє хлопець разом із жінкою яскраві незвичні костюми для шоу на замовлення готелів. Зараз набирають працівників з числа українців на пошиття та виготовлення.
А ви коли відʼїжджаєте в омріяну Італію? Ми вже заморилися чекати…
Zwolnienia w krakowskim oddziale PepsiCo. Nieoficjalnie pracę może stracić nawet 200 osób - pisze "Gazeta Wyborcza". I dodaje, że krakowski urząd pracy mówi o "niepokojącym zjawisku". Do końca lutego zwolnienia grupowe w mieście objęły już tylu pracowników, ile przez cały ubiegły rok.
- Dwa działy są przenoszone do Indii.
А Ви казали що корпо точно не перенесуть до індусів.
Якісь примітивні операції так. Але повністю втекти у Індію не вдасться. Підтримка азіатських підприємств і так зазвичай сидить у Індії/Малайзії/Індонезії/Філіппінах. Частина посад у корпо вимагає знання європейських мов. Хто в Індії володіє російською/німецькою/іспанською? Ще питання ментальності та підходів до роботи (хоча тут поляки, українці та понаїхи з ЄС теж не завжди на висоті, але все ж таки демонструють більший рівень креативності та кваліфікації). І різниця у часових поясах. Але так, це було прогнозовано і рано чи пізно повинно було розпочатися. Хоч я робив ставку на Румунію/Болгарію/Турцію.
Сам перетинаюсь з індусами по роботі та звертався в саппорт. 1. Менталітет в них як у робітників радянського заводу 1989 року. Працюють заради виконання тасок, а не заради результату. 2. Ломана англійська 100% гірша ніж у українців/поляків які її вчили. 3. Індуський саппорт - це просто витрачений час (дивись пункти 1 та 2).
Звичайно тепер у кого акції Пепсі можуть задуматися, бо є аналогії з Боінгом
Індійці дуже різні, як, власне, і всі люди. Перетинався з дуже різними, і справжніми професіоналами, відповідальними і грамотними, і з повною протилежністю і підлуватими. Акцент в них теж дуже різниться (залежно від регіону мабуть), але в середньому, я б сказав, що їх англійська набагато краща, ніж у наших співвітчизників. Як мінімум тому, що в них це часто як друга рідна і вони себе вважають нейтів спікерс. З того, що дійсно виділяється з мого досвіду щодо індійців - індійський менеджмент. Ото краще з тим не стикатися
Одна з компаній, де я працював, власне перенесла клепання бухгалтерських проводок з індійського аутсорсу через якість. А в іншій приїздив на пару років менеджер з Індії керувати відділом у Кракові. Був набагато "живішим" і відкритим, ніж місцеві. Індійський акцент через пару місяців починаєш розуміти. Але я колись запитав свого керівника-американця: чи розуміє він усе, що каже наш колега-англієць? Відповідь була "не завжди". Так само колись рекрутерка з Шотландії мені сказала після інтерв'ю "Якщо ти зрозумів усе, що я кажу - у тебе чудове знання англійської" (я перепитував і просив повторити усього разів 5-6 за 15 хвилин розмови).
До речі, відкрив LinkedIn - вакансій у фінансових відділах немало у Кракові.
А щось ніхто не говорить про Китай... Може треба вивчити... Нерухомість дешевшає... Правда, не набагато...
Згідно з індексом цін на житло, оприлюдненим Національним бюро статистики КНР, у лютому 2024 року ціни на нове житло знизилися в 59 із 70 великих і середніх міст країни, а на вторинному ринку – у 68 містах. У лютому ціни на нове житло в Пекіні, Шанхаї, Сіньцзяні та Гуанчжоу, чотирьох найбільш густонаселених містах країни, визначених як «міста першого покоління», знизилися на 0,3 відсотка порівняно з попереднім місяцем, а ціни на вживане житло знизилися на 0,8 відсотка.
Порівняно з лютим 2023 року нове житло знизилося на 1 відсоток у містах першого покоління, на 1,1 відсотка у містах другого та на 2,7 відсотка у містах третього покоління. Ціни на вживане житло знизилися на 6,3% у містах першого покоління та на 5,1% у містах другого та третього поколінь порівняно з тим же періодом минулого року.
Інвестиції в нерухомість в країні скоротилися на 10 відсотків у 2022 році та на 9,6 відсотка у 2023 році. Минулого року продажі нового житла зменшилися на 8,2 відсотка, а інвестиції в нове житло – на 20,9 відсотка. Джерело: https://www.stats.gov.cn/english/
Найбільша інвестиція в Африку: як Єгипет продав за $35 млрд район Рас-ель-Хікма Пандемія, хусити та війна в Україні змусили Каїр віддати іноземцям прибережну територію розміром з Одесу
У п'ятницю, 23 лютого 2024 року, уряд Єгипту заради порятунку власної економіки продав іноземцям один із найкращих своїх курортів за величезну суму грошей. Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) зобов'язалися протягом двох місяців заплатити $24 млрд у ліквідній іноземній валюті та ще $11 млрд інвестувати в економіку Єгипту. За це вони отримають право на забудову елітного середземноморського району Рас-ель-Хікма, що славиться бірюзовою водою та білими піщаними пляжами.