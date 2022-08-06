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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 867868869870
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 18:06

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:А щось ніхто не говорить про Китай...
А що говорити? Самі китайці чекають "коли нарешті лопне бульбашка" і можна буде купити житло на халяву, але ніяк не дочекаються... Іноземцям і так в 99% житло не продадут, адже житло - це прописка, а прописка в столиці чи нормальному місті коштує дуже дорого.
З тих історій, що чув від китайських аспірантів - за прописку родич в обласному центрі взяв 15% вартості квартири за особу, а в столиці - беруть до 1/2 вартості квартири...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:20

Jest praca w Heineken. Koncern zatrudni w Krakowie 400 osób
Heineken Global Shared Services ogłasza wielką rekrutację. Koncern piwowarki jeszcze w tym roku zamierza zatrudnić ok. 400 nowych pracowników w swoim centrum usług biznesowych w Krakowie.

Обвал отменяется.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:26

  Gastarbaiter написав:
Jest praca w Heineken. Koncern zatrudni w Krakowie 400 osób
Heineken Global Shared Services ogłasza wielką rekrutację. Koncern piwowarki jeszcze w tym roku zamierza zatrudnić ok. 400 nowych pracowników w swoim centrum usług biznesowych w Krakowie.

Обвал отменяется.

Теж думаю, що ніякого обвалу не буде. У мене двоє знайомих, котрі є посадовцями високої ланки, купили дітям по помешканню. Мовляв далі буде лише гірше і дитина навряд чи дозволить собі таке придбання в майбутньому. Як чинник зростання наводили саме оті 137 ярдів від Унії, про котрі я згадував раніше.
Вчора, гуляючи, звернув увагу на те, що зник банер зі ще однієї квартири поблизу, ціну якої я вважав оверпрайсом. 720 тис за 52 метри без ремонту.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:52

  Gastarbaiter написав:
Jest praca w Heineken. Koncern zatrudni w Krakowie 400 osób
Heineken Global Shared Services ogłasza wielką rekrutację. Koncern piwowarki jeszcze w tym roku zamierza zatrudnić ok. 400 nowych pracowników w swoim centrum usług biznesowych w Krakowie.

Обвал отменяется.

так тож на броварню пиво варити, а що IT, вже можна відкорковувати ігристе?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:53

  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
Jest praca w Heineken. Koncern zatrudni w Krakowie 400 osób
Heineken Global Shared Services ogłasza wielką rekrutację. Koncern piwowarki jeszcze w tym roku zamierza zatrudnić ok. 400 nowych pracowników w swoim centrum usług biznesowych w Krakowie.

Обвал отменяется.

так тож на броварню пиво варити, а що IT, вже можна відкорковувати ігристе?

"w swoim centrum usług biznesowych" це точно пиво варити?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:56

  Faceless написав:"w swoim centrum usług biznesowych" це точно пиво варити?

Як буде польською "Центр економного вирощування опеньок"? :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:58

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Если пересчитать цены на квартиры в Праге по сравнению с Варшавой, то стоимость м2 28000 злотых.
Рост будет.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:12

  Faceless написав:
  flyman написав:так тож на броварню пиво варити, а що IT, вже можна відкорковувати ігристе?

"w swoim centrum usług biznesowych" це точно пиво варити?

Чукча не читатель...
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:41

  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:так тож на броварню пиво варити, а що IT, вже можна відкорковувати ігристе?

"w swoim centrum usług biznesowych" це точно пиво варити?

Чукча не читатель...

Ну чого ж, можна варити і там для потреб бізнес ценру і прилеглих) хіба що треба буде чоловіка три від сили. Принаймні мені троє варили десять тон по місяцю.
gonchik74
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