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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 бер, 2024 18:06
akurt написав:
А щось ніхто не говорить про Китай...
А що говорити? Самі китайці чекають "коли нарешті лопне бульбашка" і можна буде купити житло на халяву, але ніяк не дочекаються... Іноземцям і так в 99% житло не продадут, адже житло - це прописка, а прописка в столиці чи нормальному місті коштує дуже дорого.
З тих історій, що чув від китайських аспірантів - за прописку родич в обласному центрі взяв 15% вартості квартири за особу, а в столиці - беруть до 1/2 вартості квартири...
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Додано: Вів 19 бер, 2024 11:20
Jest praca w Heineken. Koncern zatrudni w Krakowie 400 osób
Heineken Global Shared Services ogłasza wielką rekrutację. Koncern piwowarki jeszcze w tym roku zamierza zatrudnić ok. 400 nowych pracowników w swoim centrum usług biznesowych w Krakowie.
Обвал отменяется.
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 19 бер, 2024 11:26
Gastarbaiter написав:
Jest praca w Heineken. Koncern zatrudni w Krakowie 400 osób
Heineken Global Shared Services ogłasza wielką rekrutację. Koncern piwowarki jeszcze w tym roku zamierza zatrudnić ok. 400 nowych pracowników w swoim centrum usług biznesowych w Krakowie.
Обвал отменяется.
Теж думаю, що ніякого обвалу не буде. У мене двоє знайомих, котрі є посадовцями високої ланки, купили дітям по помешканню. Мовляв далі буде лише гірше і дитина навряд чи дозволить собі таке придбання в майбутньому. Як чинник зростання наводили саме оті 137 ярдів від Унії, про котрі я згадував раніше.
Вчора, гуляючи, звернув увагу на те, що зник банер зі ще однієї квартири поблизу, ціну якої я вважав оверпрайсом. 720 тис за 52 метри без ремонту.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 11:52
Gastarbaiter написав:
Jest praca w Heineken. Koncern zatrudni w Krakowie 400 osób
Heineken Global Shared Services ogłasza wielką rekrutację. Koncern piwowarki jeszcze w tym roku zamierza zatrudnić ok. 400 nowych pracowników w swoim centrum usług biznesowych w Krakowie.
Обвал отменяется.
так тож на броварню пиво варити, а що IT, вже можна відкорковувати ігристе?
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flyman
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Додано: Вів 19 бер, 2024 11:53
flyman написав: Gastarbaiter написав:
Jest praca w Heineken. Koncern zatrudni w Krakowie 400 osób
Heineken Global Shared Services ogłasza wielką rekrutację. Koncern piwowarki jeszcze w tym roku zamierza zatrudnić ok. 400 nowych pracowników w swoim centrum usług biznesowych w Krakowie.
Обвал отменяется.
так тож на броварню пиво варити, а що IT, вже можна відкорковувати ігристе?
"w swoim centrum usług biznesowych" це точно пиво варити?
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Faceless
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Додано: Вів 19 бер, 2024 11:58
Если пересчитать цены на квартиры в Праге по сравнению с Варшавой, то стоимость м2 28000 злотых.
Рост будет.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 12:12
Faceless написав: flyman написав:
так тож на броварню пиво варити, а що IT, вже можна відкорковувати ігристе?
"w swoim centrum usług biznesowych" це точно пиво варити?
Чукча не читатель...
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 19 бер, 2024 12:41
Gastarbaiter написав: Faceless написав: flyman написав:
так тож на броварню пиво варити, а що IT, вже можна відкорковувати ігристе?
"w swoim centrum usług biznesowych" це точно пиво варити?
Чукча не читатель...
Ну чого ж, можна варити і там для потреб бізнес ценру і прилеглих) хіба що треба буде чоловіка три від сили. Принаймні мені троє варили десять тон по місяцю.
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gonchik74
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