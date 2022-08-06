Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 бер, 2024 12:48
gonchik74 написав:
Ну чого ж, можна варити і там для потреб бізнес ценру і прилеглих) хіба що треба буде чоловіка три від сили. Принаймні мені троє варили десять тон по місяцю.
Здається, хтось розповідав, що там по п'ятницях і так привозять до офісу.
Gastarbaiter
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Прохожий написав: akurt написав:
Громадянство можна отримати при інвестиціях від 400 000 доларів...
стесняюсь спросить а на кой буй нужно гражданство Турции?
подружжю з Ізраїля
flyman
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Додано: Вів 19 бер, 2024 13:10
stm написав: Бетон написав:
Если пересчитать цены на квартиры в Праге по сравнению с Варшавой, то стоимость м2 28000 злотых.
Рост будет.
Рост будет в Румынии.
Можна розлогіше? Будь ласка.
gonchik74
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Додано: Вів 19 бер, 2024 13:16
gonchik74 написав: stm написав: Бетон написав:
Если пересчитать цены на квартиры в Праге по сравнению с Варшавой, то стоимость м2 28000 злотых.
Рост будет.
Рост будет в Румынии.
Можна розлогіше? Будь ласка.
и мине, будьте ласкаві, пані. вызываем пояснительную бригаду
Бетон
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Додано: Вів 19 бер, 2024 13:20
gonchik74 написав: stm написав: Бетон написав:
Рост будет в Румынии.
Можна розлогіше? Будь ласка.
и мине, будьте ласкаві, пані. вызываем пояснительную бригаду
Ну ок, я ховаюсь в польських кущах, але Ви ж то на ковзанці давно мали зʼясувати всі нагальні питання) Кава була захолодна, чи гантеля залегка?)))
gonchik74
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Додано: Вів 19 бер, 2024 13:23
flyman написав:
так тож на броварню пиво варити, а що IT, вже можна відкорковувати ігристе?
В ІТ "салют" з корків шампанського не стихає.
Praca: it, Kraków
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 19 бер, 2024 13:37
Gastarbaiter написав: flyman написав:
так тож на броварню пиво варити, а що IT, вже можна відкорковувати ігристе?
В ІТ "салют" з корків шампанського не стихає.
Praca: it, Kraków
1648 ofert pracy
а як же "масові скорочення в гуглі"?
flyman
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Додано: Вів 19 бер, 2024 13:44
flyman написав: Gastarbaiter написав: flyman написав:
так тож на броварню пиво варити, а що IT, вже можна відкорковувати ігристе?
В ІТ "салют" з корків шампанського не стихає.
Praca: it, Kraków
1648 ofert pracy
а як же "масові скорочення в гуглі"?
А що у вас за ігристе, невже входить в бюджет 120 долярів? Чи просто компот забродив? Так то можна з будь якого приводу
Faceless
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Додано: Вів 19 бер, 2024 14:02
flyman написав:
а як же "масові скорочення в гуглі"?
Таке враження, що Вас заблокували усюди, крім цього форуму.
Gastarbaiter
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Додано: Вів 19 бер, 2024 14:11
gonchik74 написав: Gastarbaiter написав:
Jest praca w Heineken. Koncern zatrudni w Krakowie 400 osób
Heineken Global Shared Services ogłasza wielką rekrutację. Koncern piwowarki jeszcze w tym roku zamierza zatrudnić ok. 400 nowych pracowników w swoim centrum usług biznesowych w Krakowie.
Обвал отменяется.
Теж думаю, що ніякого обвалу не буде. У мене двоє знайомих, котрі є
посадовцями високої ланки, купили дітям по помешканню
. Мовляв далі буде лише гірше і дитина навряд чи дозволить собі таке придбання в майбутньому. Як чинник зростання наводили саме оті 137 ярдів від Унії, про котрі я згадував раніше.
Вчора, гуляючи, звернув увагу на те, що зник банер зі ще однієї квартири поблизу, ціну якої я вважав оверпрайсом. 720 тис за 52 метри без ремонту.
В Кракові купили? А як відмили гроші?
BIGor
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