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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 бер, 2024 15:03
gonchik74 написав:
Місцеві громадяни з високими легальними доходами. Яке відмили? Я не знайомий з фігурантами Бігус інфо)
Цікаво, місцеві чиновники десь на руки 50к зл. отримують?
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Додано: Вів 19 бер, 2024 15:08
gonchik74 написав: stm написав: Бетон написав:
Рост будет в Румынии.
Можна розлогіше? Будь ласка.
и мине, будьте ласкаві, пані. вызываем пояснительную бригаду
Ну ок, я ховаюсь в польських кущах, але Ви ж то на ковзанці давно мали зʼясувати всі нагальні питання) Кава була захолодна, чи гантеля залегка?)))
Може гантелі не такі, не розумію
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Додано: Вів 19 бер, 2024 22:21
прирост цен на недвижимость стран в 22 стран европы (кроме франции и британии) за 2022 год выросли на 15..30 процентов. Польша +14%, венгрия +15. в австрии цена м2 достигла 5 тыщ евро.
Польша - большой потенциал роста
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Додано: Вів 19 бер, 2024 22:24
Бетон написав:
прирост цен на недвижимость стран в 22 стран европы (кроме франции и британии) за 2022 год выросли на 15..30 процентов. Польша +14%, венгрия +15. в австрии цена м2 достигла 5 тыщ евро.
Польша - большой потенциал роста
Якби на піс з двовідсотковим, то так би не виросло. Прості поляки зі своїми заробітками і втратою можливості купівлі житла без кредиту розповіли б про потенціал)))
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