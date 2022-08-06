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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 869870871872
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:03

  gonchik74 написав:Місцеві громадяни з високими легальними доходами. Яке відмили? Я не знайомий з фігурантами Бігус інфо)

Цікаво, місцеві чиновники десь на руки 50к зл. отримують?
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 15:08

  gonchik74 написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Рост будет в Румынии.

Можна розлогіше? Будь ласка.
и мине, будьте ласкаві, пані. вызываем пояснительную бригаду

Ну ок, я ховаюсь в польських кущах, але Ви ж то на ковзанці давно мали зʼясувати всі нагальні питання) Кава була захолодна, чи гантеля залегка?)))

Може гантелі не такі, не розумію
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 22:21

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

прирост цен на недвижимость стран в 22 стран европы (кроме франции и британии) за 2022 год выросли на 15..30 процентов. Польша +14%, венгрия +15. в австрии цена м2 достигла 5 тыщ евро.
Польша - большой потенциал роста
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 22:24

  Бетон написав:прирост цен на недвижимость стран в 22 стран европы (кроме франции и британии) за 2022 год выросли на 15..30 процентов. Польша +14%, венгрия +15. в австрии цена м2 достигла 5 тыщ евро.
Польша - большой потенциал роста

Якби на піс з двовідсотковим, то так би не виросло. Прості поляки зі своїми заробітками і втратою можливості купівлі житла без кредиту розповіли б про потенціал)))
gonchik74
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