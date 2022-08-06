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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 бер, 2024 15:03
gonchik74 написав:
Місцеві громадяни з високими легальними доходами. Яке відмили? Я не знайомий з фігурантами Бігус інфо)
Цікаво, місцеві чиновники десь на руки 50к зл. отримують?
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Додано: Вів 19 бер, 2024 15:08
gonchik74 написав: stm написав: Бетон написав:
Рост будет в Румынии.
Можна розлогіше? Будь ласка.
и мине, будьте ласкаві, пані. вызываем пояснительную бригаду
Ну ок, я ховаюсь в польських кущах, але Ви ж то на ковзанці давно мали зʼясувати всі нагальні питання) Кава була захолодна, чи гантеля залегка?)))
Може гантелі не такі, не розумію
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Бетон
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Додано: Вів 19 бер, 2024 22:21
прирост цен на недвижимость стран в 22 стран европы (кроме франции и британии) за 2022 год выросли на 15..30 процентов. Польша +14%, венгрия +15. в австрии цена м2 достигла 5 тыщ евро.
Польша - большой потенциал роста
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Додано: Вів 19 бер, 2024 22:24
Бетон написав:
прирост цен на недвижимость стран в 22 стран европы (кроме франции и британии) за 2022 год выросли на 15..30 процентов. Польша +14%, венгрия +15. в австрии цена м2 достигла 5 тыщ евро.
Польша - большой потенциал роста
Якби не піс з двохвідсотковим, то так би не виросло. Прості поляки зі своїми заробітками і втратою можливості купівлі житла без кредиту розповіли б про потенціал)))
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gonchik74
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Додано: Сер 20 бер, 2024 00:37
gonchik74 написав:
Якби не піс з двохвідсотковим, то так би не виросло. Прості поляки зі своїми заробітками і втратою можливості купівлі житла без кредиту розповіли б про потенціал)))
Але ж хтось усю цю нерухомість вигрібає. Не біженці ж усе скупили. "Прості" з мінімалкою в жодній країні собі житло не можуть дозволити.
Якщо купити можуть хай навіть 0.5% населення (200 тис.), а будують лише 100 тис., то ціни неминуче зростатимуть.
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Додано: Сер 20 бер, 2024 00:50
Бетон написав:
Если пересчитать цены на квартиры в Праге по сравнению с Варшавой, то стоимость м2 28000 злотых.
Рост будет.
Это ж какие хоромы и с каким ремонтом в Праге будут по 7куе//метр? Тетрисоподобные или уже что то времён Масарика по полляма евро идёт с плинтусом прибитым ещё при Густаве Гусаке???
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барабашов
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Додано: Сер 20 бер, 2024 09:05
Gastarbaiter написав: gonchik74 написав:
Якби не піс з двохвідсотковим, то так би не виросло. Прості поляки зі своїми заробітками і втратою можливості купівлі житла без кредиту розповіли б про потенціал)))
Але ж хтось усю цю нерухомість вигрібає. Не біженці ж усе скупили. "Прості" з мінімалкою в жодній країні собі житло не можуть дозволити.
Якщо купити можуть хай навіть 0.5% населення (200 тис.), а будують лише 100 тис., то ціни неминуче зростатимуть.
А що хтось вигрібає нерухомість? Чогось бачу вже другий місяць одні і ті ж оголошення висять. Навіть є що і за 13 тис висять, нарід щось не дуже хоче розкупати "як гарячі пиріжки" квартири на окраїні по 5 кує/м2.
Якщо народ був такий багатий, то навіщо робили 2% кредитну програму? Продажі стояли? А ну то коли ціни +30%, то продажі звичайно підуть.
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BIGor
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Додано: Сер 20 бер, 2024 09:07
Бетон
Бетон написав:
прирост цен на недвижимость стран в 22 стран европы (кроме франции и британии) за 2022 год выросли на 15..30 процентов. Польша +14%, венгрия +15. в австрии цена м2 достигла 5 тыщ евро
.
Польша - большой потенциал роста
, який потенціал росту, якщо ціни і так 5 тис євро? Як в Австрії.
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BIGor
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Додано: Сер 20 бер, 2024 09:17
BIGor написав:
Бетон
Бетон написав:
прирост цен на недвижимость стран в 22 стран европы (кроме франции и британии) за 2022 год выросли на 15..30 процентов. Польша +14%, венгрия +15. в австрии цена м2 достигла 5 тыщ евро
.
Польша - большой потенциал роста
, який потенціал росту, якщо ціни і так 5 тис євро? Як в Австрії.
Середня 2000 євро. А це з.п.
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Бетон
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Додано: Сер 20 бер, 2024 09:28
Бетон написав: BIGor написав:
Бетон
Бетон написав:
прирост цен на недвижимость стран в 22 стран европы (кроме франции и британии) за 2022 год выросли на 15..30 процентов. Польша +14%, венгрия +15. в австрии цена м2 достигла 5 тыщ евро
.
Польша - большой потенциал роста
, який потенціал росту, якщо ціни і так 5 тис євро? Як в Австрії.
Середня 2000 євро. А це з.п.
Ви ж писали, що 5000 Євро в Австрії.
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