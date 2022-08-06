BIGor написав:А що хтось вигрібає нерухомість? Чогось бачу вже другий місяць одні і ті ж оголошення висять. Навіть є що і за 13 тис висять, нарід щось не дуже хоче розкупати "як гарячі пиріжки" квартири на окраїні по 5 кує/м2.
Якщо народ був такий багатий, то навіщо робили 2% кредитну програму? Продажі стояли? А ну то коли ціни +30%, то продажі звичайно підуть.
Вигрібали "па 10" на початку минулого року, ще до введення "2%". Зараз, здається, на ринку є відносна рівновага. За нинішніми ставками взяти в іпотеку 50 кв. за 800 тис. родина з 2 середніми з/п і 20% власного внеску не зможе. Але у Кракові багато хто заробляє значно більше середньої. До того ж в майбутньому ставки будуть знижуватися, а з/п і далі зростатимуть. Це теж стимулює попит. Ну і ведення наступної стимулюючої програми ще більше підштовхне ціни вгору.