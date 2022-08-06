Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:А що хтось вигрібає нерухомість? Чогось бачу вже другий місяць одні і ті ж оголошення висять. Навіть є що і за 13 тис висять, нарід щось не дуже хоче розкупати "як гарячі пиріжки" квартири на окраїні по 5 кує/м2. Якщо народ був такий багатий, то навіщо робили 2% кредитну програму? Продажі стояли? А ну то коли ціни +30%, то продажі звичайно підуть.
Вигрібали "па 10" на початку минулого року, ще до введення "2%". Зараз, здається, на ринку є відносна рівновага. За нинішніми ставками взяти в іпотеку 50 кв. за 800 тис. родина з 2 середніми з/п і 20% власного внеску не зможе. Але у Кракові багато хто заробляє значно більше середньої. До того ж в майбутньому ставки будуть знижуватися, а з/п і далі зростатимуть. Це теж стимулює попит. Ну і ведення наступної стимулюючої програми ще більше підштовхне ціни вгору.
А чи не бажають панове інвестувати в нерухомість США? Цікаво, а не вкладають самі поляки гроші в нерухомість НЕ в Польщі? Нагадаю: громадянам Польщі, які НАПОЛЕГЛИВО - з 1980 року - будували власну міцну державу - а не повчали інші країни та народи, як їм треба жити - дозволено відвідувати США без всяких віз та дозволів.
Кільткість варіантів початку будівництва житла в США в лютому 2024 перевершила очікування. Кількість нових будинків, побудованих у США, у лютому зросла на 10,7 відсотка, досягнувши 1 мільйона 521 тисячі, перевищивши очікування ринку. Очікування ринку полягали в тому, що кількість нових будинків, побудованих за цей період, становитиме 1 млн 430 тис. Кількість нових будинків, які будуються, у січні зменшилася на 12,3 відсотка за місяць до 1 млн 374 тис. Кількість виданих дозволів на будівництво в країні в лютому зросла на 1,9 відсотка в місячному обчисленні, досягнувши 1 518 000.
Ринок очікував, що кількість дозволів на будівництво, виданих у лютому, становитиме 1 мільйон 500 тисяч. Кількість дозволів на будівництво в січні зменшилася на 0,3 відсотка за місяць до 1 млн 489 тис. Кількість дозволів на будівництво в лютому зросла на 2,4 відсотка в річному обчисленні. У лютому кількість введеного у будівництво житла зросла на 5,9 відсотка в річному обчисленні.
BIGor написав:А що хтось вигрібає нерухомість? Чогось бачу вже другий місяць одні і ті ж оголошення висять. Навіть є що і за 13 тис висять, нарід щось не дуже хоче розкупати "як гарячі пиріжки" квартири на окраїні по 5 кує/м2. Якщо народ був такий багатий, то навіщо робили 2% кредитну програму? Продажі стояли? А ну то коли ціни +30%, то продажі звичайно підуть.
Вигрібали "па 10" на початку минулого року, ще до введення "2%". Зараз, здається, на ринку є відносна рівновага. За нинішніми ставками взяти в іпотеку 50 кв. за 800 тис. родина з 2 середніми з/п і 20% власного внеску не зможе. Але у Кракові багато хто заробляє значно більше середньої. До того ж в майбутньому ставки будуть знижуватися, а з/п і далі зростатимуть. Це теж стимулює попит. Ну і ведення наступної стимулюючої програми ще більше підштовхне ціни вгору.
Так а що змінилось за рік? Було по 10, стало по 20. Невже зарплати виросли в 2 рази, а ставка біля нуля? От підписаний на одного забудовника, що він кожного місяця прислає - рабат 70 тис, наступного, 100, далі 120, тепер щось біля 175... Даражай? А те що "типу" мінімалка росте - так від неї пляше інфляція, тобто виросла ЗП (ваша і наприклад репетитора), і Ваші витрати на репетитора збільшилась - тобто доходи насправді так не ростуть.
BIGor написав:Так а що змінилось за рік? Було по 10, стало по 20. Невже зарплати виросли в 2 рази, а ставка біля нуля? От підписаний на одного забудовника, що він кожного місяця прислає - рабат 70 тис, наступного, 100, далі 120, тепер щось біля 175... Даражай? А те що "типу" мінімалка росте - так від неї пляше інфляція, тобто виросла ЗП (ваша і наприклад репетитора), і Ваші витрати на репетитора збільшилась - тобто доходи насправді так не ростуть.
Якщо дивитися на офіційну статистику (а неофіційної у мене немає), середня за рік зросла щось там на 12,5%, а інфляція була 2,8%. Тобто маємо реальних 10% зростання доходів населення. Якщо рік тому середня родина мала, наприклад, чистий дохід ну хай буде умовно 10000, витрати (за виключенням житла) 3000 і могла скирдувати/витрачати на іпотеку до 7000, то зараз ці цифри будуть 11300, 3100 та 8200. Отже, їхня спроможність на ринку нерухомості зросла десь на 15% (1100/7000). Приблизно таке саме зростання маємо і в цінах на бетон. Кожні 100 000 кредиту - це десь 900 злотих щомісячного платежу. А значить ця наша середня родина вже могла би купити щось як раз на 100-120 тис. дорожче. Ось така математика. Я не знаю якого забудовника та який об'єкт Ви відслідковуєте. Якщо це щось з цінничком під 2 млн. та собівартістю 1 млн., то чому б і не скинути ті нещасні 100-200 тис.?
BIGor написав:Так а що змінилось за рік? Було по 10, стало по 20. Невже зарплати виросли в 2 рази, а ставка біля нуля? От підписаний на одного забудовника, що він кожного місяця прислає - рабат 70 тис, наступного, 100, далі 120, тепер щось біля 175... Даражай? А те що "типу" мінімалка росте - так від неї пляше інфляція, тобто виросла ЗП (ваша і наприклад репетитора), і Ваші витрати на репетитора збільшилась - тобто доходи насправді так не ростуть.
Якщо дивитися на офіційну статистику (а неофіційної у мене немає), середня за рік зросла щось там на 12,5%, а інфляція була 2,8%. Тобто маємо реальних 10% зростання доходів населення. Якщо рік тому середня родина мала, наприклад, чистий дохід ну хай буде умовно 10000, витрати (за виключенням житла) 3000 і могла скирдувати/витрачати на іпотеку до 7000, то зараз ці цифри будуть 11300, 3100 та 8200. Отже, їхня спроможність на ринку нерухомості зросла десь на 15% (1100/7000). Приблизно таке саме зростання маємо і в цінах на бетон. Кожні 100 000 кредиту - це десь 900 злотих щомісячного платежу. А значить ця наша середня родина вже могла би купити щось як раз на 100-120 тис. дорожче. Ось така математика. Я не знаю якого забудовника та який об'єкт Ви відслідковуєте. Якщо це щось з цінничком під 2 млн. та собівартістю 1 млн., то чому б і не скинути ті нещасні 100-200 тис.?
А де Ви взяли інфляцію в 2,8% і ріст середньої на 12,5% за 2023? Я в минулому році грався в депозити по 6,5% - яка ж там інфляція 2,8%? У того забудовника ціни від 660 тис до 1 млн - тобто з 1 млн скидують 175. Напевно розкуповують??
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło w lutym 7978,99 zł brutto - podał w środę GUS. To odczyt o 12,9 proc. wyższy niż przed rokiem. W porównaniu z inflacją 2,8 proc. w lutym oznacza to kolejny rekord wielolecia, jeśli chodzi o realny wzrost średniej płacy.
BIGor написав:У того забудовника ціни від 660 тис до 1 млн - тобто з 1 млн скидують 175. Напевно розкуповують??
То чого чекаєте? Поки зкинуть з 1 млн. до 500 тис.?
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło w lutym 7978,99 zł brutto - podał w środę GUS. To odczyt o 12,9 proc. wyższy niż przed rokiem. W porównaniu z inflacją 2,8 proc. w lutym oznacza to kolejny rekord wielolecia, jeśli chodzi o realny wzrost średniej płacy.
BIGor написав:У того забудовника ціни від 660 тис до 1 млн - тобто з 1 млн скидують 175. Напевно розкуповують??
То чого чекаєте? Поки зкинуть з 1 млн. до 500 тис.?
Ну так в статті порівнюють разове річне підвищення зарплат (підняли мінімалку) з інфляцією за один місяць. Якось статистично неправильно. Чи зарплата буде кожен місяць рости на 12%?
Що чекаю - доволі глупе питання, звичайно більшої знижки. Он вже квартири з ремонтом з'являютья за 13 тис. Значить забудовник може рухатись вниз. Подивимось, в шию ніхто не жене, оренда дешева.
На рахунок «забудовник може рухатись». Буквально вранці був в офісі інтер-буду. Говорили про те, чому не починають обʼєкти на Клінах, де мають багато землі і великий попит. Відповіли, що влада поставила такі умови щодо розвитку інфраструктури, що будувати немає сенсу. Тобто щоб мати профіт, треба зводити 5-7-9 поверхів, а не три-чотири, як зазначено в проекті. Мовляв, якщо ціна так ростиме, як зараз, то восени ще раз перерахуємо)))