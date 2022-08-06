Додано: Сер 20 бер, 2024 13:22

BIGor написав: Так а що змінилось за рік? Було по 10, стало по 20. Невже зарплати виросли в 2 рази, а ставка біля нуля? От підписаний на одного забудовника, що він кожного місяця прислає - рабат 70 тис, наступного, 100, далі 120, тепер щось біля 175... Даражай?

А те що "типу" мінімалка росте - так від неї пляше інфляція, тобто виросла ЗП (ваша і наприклад репетитора), і Ваші витрати на репетитора збільшилась - тобто доходи насправді так не ростуть. Так а що змінилось за рік? Було по 10, стало по 20. Невже зарплати виросли в 2 рази, а ставка біля нуля? От підписаний на одного забудовника, що він кожного місяця прислає - рабат 70 тис, наступного, 100, далі 120, тепер щось біля 175... Даражай?А те що "типу" мінімалка росте - так від неї пляше інфляція, тобто виросла ЗП (ваша і наприклад репетитора), і Ваші витрати на репетитора збільшилась - тобто доходи насправді так не ростуть.

Якщо дивитися на офіційну статистику (а неофіційної у мене немає), середня за рік зросла щось там на 12,5%, а інфляція була 2,8%. Тобто маємо реальних 10% зростання доходів населення. Якщо рік тому середня родина мала, наприклад, чистий дохід ну хай буде умовно 10000, витрати (за виключенням житла) 3000 і могла скирдувати/витрачати на іпотеку до 7000, то зараз ці цифри будуть 11300, 3100 та 8200. Отже, їхня спроможність на ринку нерухомості зросла десь на 15% (1100/7000). Приблизно таке саме зростання маємо і в цінах на бетон. Кожні 100 000 кредиту - це десь 900 злотих щомісячного платежу. А значить ця наша середня родина вже могла би купити щось як раз на 100-120 тис. дорожче. Ось така математика.Я не знаю якого забудовника та який об'єкт Ви відслідковуєте. Якщо це щось з цінничком під 2 млн. та собівартістю 1 млн., то чому б і не скинути ті нещасні 100-200 тис.?