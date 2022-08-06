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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 бер, 2024 19:08
Gastarbaiter написав: gonchik74 написав:
На рахунок «забудовник може рухатись». Буквально вранці був в офісі інтер-буду. Говорили про те, чому не починають обʼєкти на Клінах, де мають багато землі і великий попит. Відповіли, що влада поставила такі умови щодо розвитку інфраструктури, що будувати немає сенсу. Тобто щоб мати профіт, треба зводити 5-7-9 поверхів, а не три-чотири, як зазначено в проекті. Мовляв, якщо ціна так ростиме, як зараз, то восени ще раз перерахуємо)))
Погана влада не дає побудувати ще кілька сотень квартир в кінці вже запаркованої з обох боків вузенької вулички? Ай-яй-яй!
До речі, у мене А4 дуже чутно було, поки не побудували ще один ЖК.
Так всі ж ліниві, у сусідів по ЖК бачу по два-три авто на сім'ю. Трамваєм ж ліньки їхати.
От недавно мені один девелопер присилав 3к кв. 1 млн + 2 паркомісця облігаторні по 50 тис. Поляки дуже люблять авто, одна з найбільших автомобілізацій в світі.
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Додано: Сер 20 бер, 2024 19:14
Gastarbaiter написав: gonchik74 написав:
На рахунок «забудовник може рухатись». Буквально вранці був в офісі інтер-буду. Говорили про те, чому не починають обʼєкти на Клінах, де мають багато землі і великий попит. Відповіли, що влада поставила такі умови щодо розвитку інфраструктури, що будувати немає сенсу. Тобто щоб мати профіт, треба зводити 5-7-9 поверхів, а не три-чотири, як зазначено в проекті. Мовляв, якщо ціна так ростиме, як зараз, то восени ще раз перерахуємо)))
Погана влада не дає побудувати ще кілька сотень квартир в кінці вже запаркованої з обох боків вузенької вулички? Ай-яй-яй!
До речі, у мене А4 дуже чутно було, поки не побудували ще один ЖК.
Мають додати третій пас в обидва боки і екрани. Це стосовно а4. А щодо інфраструктури , то там мова про вулиці з двома смугами в кожен бік, ронда і все решта. Три девелопери в низькому старті вже купу років. Вимоги влади лише збільшуються.
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