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gonchik74 написав:На рахунок «забудовник може рухатись». Буквально вранці був в офісі інтер-буду. Говорили про те, чому не починають обʼєкти на Клінах, де мають багато землі і великий попит. Відповіли, що влада поставила такі умови щодо розвитку інфраструктури, що будувати немає сенсу. Тобто щоб мати профіт, треба зводити 5-7-9 поверхів, а не три-чотири, як зазначено в проекті. Мовляв, якщо ціна так ростиме, як зараз, то восени ще раз перерахуємо)))
Погана влада не дає побудувати ще кілька сотень квартир в кінці вже запаркованої з обох боків вузенької вулички? Ай-яй-яй! До речі, у мене А4 дуже чутно було, поки не побудували ще один ЖК.
Так всі ж ліниві, у сусідів по ЖК бачу по два-три авто на сім'ю. Трамваєм ж ліньки їхати.
От недавно мені один девелопер присилав 3к кв. 1 млн + 2 паркомісця облігаторні по 50 тис. Поляки дуже люблять авто, одна з найбільших автомобілізацій в світі.
gonchik74 написав:На рахунок «забудовник може рухатись». Буквально вранці був в офісі інтер-буду. Говорили про те, чому не починають обʼєкти на Клінах, де мають багато землі і великий попит. Відповіли, що влада поставила такі умови щодо розвитку інфраструктури, що будувати немає сенсу. Тобто щоб мати профіт, треба зводити 5-7-9 поверхів, а не три-чотири, як зазначено в проекті. Мовляв, якщо ціна так ростиме, як зараз, то восени ще раз перерахуємо)))
Погана влада не дає побудувати ще кілька сотень квартир в кінці вже запаркованої з обох боків вузенької вулички? Ай-яй-яй! До речі, у мене А4 дуже чутно було, поки не побудували ще один ЖК.
Мають додати третій пас в обидва боки і екрани. Це стосовно а4. А щодо інфраструктури , то там мова про вулиці з двома смугами в кожен бік, ронда і все решта. Три девелопери в низькому старті вже купу років. Вимоги влади лише збільшуються.
BIGor написав:у сусідів по ЖК бачу по два-три авто на сім'ю. Трамваєм ж ліньки їхати.
От недавно мені один девелопер присилав 3к кв. 1 млн + 2 паркомісця облігаторні по 50 тис. Поляки дуже люблять авто, одна з найбільших автомобілізацій в світі.
Є норми по паркомісцям, інакше не можуть побудувати (тут все ж таки не Київ). Інше питання, що ці паркомісця багато де викуповували як інвестицію, а потім мешканці, які не хочуть башляти по 250-300 злотих на місяць за оренду чи купувати від спекулів за 2Х ціну, паркуються усюди, де тільки влізуть. Авто у певних районах є необхідністю (у конкретно Вашому може бути навпаки). У моїй околиці автобуси їздять напівпорожні, пускати їх частіше - марнотратство. Але й чекати на автобус іноді по 30-60 хвилин теж не годиться. У мене дорога до офісу займає десь 40-45 хвилин що на авто, що на ГТ. Витрати на паливо аналогічні ціні квитка. То навіщо мерзнути/мокнути на зупинках? А, наприклад, на Кроводжі авто тільки б заважало - у неділю кружляв десь хвилин 20, поки місце знайшов. Хоч там для мешканців є ще окремі парковки, може не так все й погано.
gonchik74 написав:Мають додати третій пас в обидва боки і екрани. Це стосовно а4.
Та воно й так настільки голосне, що не розумію, як люди влітку живуть, у кого вікна на луки виходять. Хіба що вікна взагалі не відчиняти. У мене вікна на іншу сторону і будинок вглибині, і то раніше трохи чутно було. Зараз новий ЖК є "екраном" - повна тиша.