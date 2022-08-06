Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
gonchik74 написав:На рахунок «забудовник може рухатись». Буквально вранці був в офісі інтер-буду. Говорили про те, чому не починають обʼєкти на Клінах, де мають багато землі і великий попит. Відповіли, що влада поставила такі умови щодо розвитку інфраструктури, що будувати немає сенсу. Тобто щоб мати профіт, треба зводити 5-7-9 поверхів, а не три-чотири, як зазначено в проекті. Мовляв, якщо ціна так ростиме, як зараз, то восени ще раз перерахуємо)))
Погана влада не дає побудувати ще кілька сотень квартир в кінці вже запаркованої з обох боків вузенької вулички? Ай-яй-яй! До речі, у мене А4 дуже чутно було, поки не побудували ще один ЖК.
Так всі ж ліниві, у сусідів по ЖК бачу по два-три авто на сім'ю. Трамваєм ж ліньки їхати.
От недавно мені один девелопер присилав 3к кв. 1 млн + 2 паркомісця облігаторні по 50 тис. Поляки дуже люблять авто, одна з найбільших автомобілізацій в світі.
gonchik74 написав:На рахунок «забудовник може рухатись». Буквально вранці був в офісі інтер-буду. Говорили про те, чому не починають обʼєкти на Клінах, де мають багато землі і великий попит. Відповіли, що влада поставила такі умови щодо розвитку інфраструктури, що будувати немає сенсу. Тобто щоб мати профіт, треба зводити 5-7-9 поверхів, а не три-чотири, як зазначено в проекті. Мовляв, якщо ціна так ростиме, як зараз, то восени ще раз перерахуємо)))
Погана влада не дає побудувати ще кілька сотень квартир в кінці вже запаркованої з обох боків вузенької вулички? Ай-яй-яй! До речі, у мене А4 дуже чутно було, поки не побудували ще один ЖК.
Мають додати третій пас в обидва боки і екрани. Це стосовно а4. А щодо інфраструктури , то там мова про вулиці з двома смугами в кожен бік, ронда і все решта. Три девелопери в низькому старті вже купу років. Вимоги влади лише збільшуються.
BIGor написав:у сусідів по ЖК бачу по два-три авто на сім'ю. Трамваєм ж ліньки їхати.
От недавно мені один девелопер присилав 3к кв. 1 млн + 2 паркомісця облігаторні по 50 тис. Поляки дуже люблять авто, одна з найбільших автомобілізацій в світі.
Є норми по паркомісцям, інакше не можуть побудувати (тут все ж таки не Київ). Інше питання, що ці паркомісця багато де викуповували як інвестицію, а потім мешканці, які не хочуть башляти по 250-300 злотих на місяць за оренду чи купувати від спекулів за 2Х ціну, паркуються усюди, де тільки влізуть. Авто у певних районах є необхідністю (у конкретно Вашому може бути навпаки). У моїй околиці автобуси їздять напівпорожні, пускати їх частіше - марнотратство. Але й чекати на автобус іноді по 30-60 хвилин теж не годиться. У мене дорога до офісу займає десь 40-45 хвилин що на авто, що на ГТ. Витрати на паливо аналогічні ціні квитка. То навіщо мерзнути/мокнути на зупинках? А, наприклад, на Кроводжі авто тільки б заважало - у неділю кружляв десь хвилин 20, поки місце знайшов. Хоч там для мешканців є ще окремі парковки, може не так все й погано.
gonchik74 написав:Мають додати третій пас в обидва боки і екрани. Це стосовно а4.
Та воно й так настільки голосне, що не розумію, як люди влітку живуть, у кого вікна на луки виходять. Хіба що вікна взагалі не відчиняти. У мене вікна на іншу сторону і будинок вглибині, і то раніше трохи чутно було. Зараз новий ЖК є "екраном" - повна тиша.
Бетон написав:прирост цен на недвижимость стран в 22 стран европы (кроме франции и британии) за 2022 год выросли на 15..30 процентов. Польша +14%, венгрия +15. в австрии цена м2 достигла 5 тыщ евро. Польша - большой потенциал роста Бетон, який потенціал росту, якщо ціни і так 5 тис євро? Як в Австрії.
Середня 2000 євро. А це з.п.
Ви ж писали, що 5000 Євро в Австрії.
я про польшу. В польщі повинен бути потенціал, судячи наприклад з цін на нерухомість в австрії. взагалі це загальноєвропейська тенденція. Україну тільки жалко. могла б бути така чудова країна на переломі двох цивілізацій - орків і западного музею, який ускладнює життя. можна б було побудувати фінансовий рай і в симбіозі з недрами - був би другий Сингапур
1) экспортная большая стройка дорог - параллельные Польше поставки товаров. 2) наибольшая база НАТО - безопасность на которую вливают много денег. 2 структурных проекта подряд. Но! После игры в физику на соседней ветке. Не доверяйте мне. Ибо... Сестра разговор: - Сегодня практиковала чешский. - О! Рассказывай!!! - Сижу на скамейке, никого не трогаю, твоя племяшка мирно спит, я работаю. Подходит Бомж. Заводит разговор: "ты украинка?". "да!". "ну, понятно, что ты вообще умеешь кроме как растить детей..." - ... (смех), ну ты не совсем бесполезна, радуйся ))) - да, заметила что бомжи и алкаши довольно быстро переходят на физику или астрофизику...
Почему, я просто почитала разгоревшийся спор о притяжении которое излучает Детройт на Землю
К чему я, моя сестра хоть на практике только детей растить умеет, а я вообще теоретик... бесполезна...))) ИМХО: параллельные пути денег именно Польше очень интересны с теоретической точки зрения той, кто даже детей даже не растит ))) Я ж правильно понимаю, что отвечаю CEO которого уволили и он без особых проблем сразу нашёл контракт на те же деньги и бонусы или даже большие в более крупной или равной по объему компании?
я про польшу. В польщі повинен бути потенціал, судячи наприклад з цін на нерухомість в австрії. взагалі це загальноєвропейська тенденція.
Так де Ви побачили 2000 Євро середню по Польщі?
Що я знаю, найбільші ЗП в Кракові/Варшаві - біля 9500-10000зл до податкув. Після податків 6500-7000 - тобто у найбільших містах середня на руки - 1600 Євро/міс. А нерухомість зараз проста квартира з ремонтом на окраїні спокійно коштує 20 000/м2 - 4600 євро/м2
BIGor написав:Що я знаю, найбільші ЗП в Кракові/Варшаві - біля 9500-10000зл до податкув. Після податків 6500-7000 - тобто у найбільших містах середня на руки - 1600 Євро/міс. А нерухомість зараз проста квартира з ремонтом на окраїні спокійно коштує 20 000/м2 - 4600 євро/м2
Ну хз, де там потенціал для росту...
Від чого, на Вашу думку, залежить ціна на нерухомість?