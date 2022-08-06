Додано: Сер 20 бер, 2024 19:29

BIGor написав: у сусідів по ЖК бачу по два-три авто на сім'ю. Трамваєм ж ліньки їхати.



От недавно мені один девелопер присилав 3к кв. 1 млн + 2 паркомісця облігаторні по 50 тис. Поляки дуже люблять авто, одна з найбільших автомобілізацій в світі. у сусідів по ЖК бачу по два-три авто на сім'ю. Трамваєм ж ліньки їхати.От недавно мені один девелопер присилав 3к кв. 1 млн + 2 паркомісця облігаторні по 50 тис. Поляки дуже люблять авто, одна з найбільших автомобілізацій в світі.

Є норми по паркомісцям, інакше не можуть побудувати (тут все ж таки не Київ). Інше питання, що ці паркомісця багато де викуповували як інвестицію, а потім мешканці, які не хочуть башляти по 250-300 злотих на місяць за оренду чи купувати від спекулів за 2Х ціну, паркуються усюди, де тільки влізуть.Авто у певних районах є необхідністю (у конкретно Вашому може бути навпаки). У моїй околиці автобуси їздять напівпорожні, пускати їх частіше - марнотратство. Але й чекати на автобус іноді по 30-60 хвилин теж не годиться. У мене дорога до офісу займає десь 40-45 хвилин що на авто, що на ГТ. Витрати на паливо аналогічні ціні квитка. То навіщо мерзнути/мокнути на зупинках? А, наприклад, на Кроводжі авто тільки б заважало - у неділю кружляв десь хвилин 20, поки місце знайшов. Хоч там для мешканців є ще окремі парковки, може не так все й погано.