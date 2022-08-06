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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 872873874875>
Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 19:08

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:На рахунок «забудовник може рухатись». Буквально вранці був в офісі інтер-буду. Говорили про те, чому не починають обʼєкти на Клінах, де мають багато землі і великий попит. Відповіли, що влада поставила такі умови щодо розвитку інфраструктури, що будувати немає сенсу. Тобто щоб мати профіт, треба зводити 5-7-9 поверхів, а не три-чотири, як зазначено в проекті. Мовляв, якщо ціна так ростиме, як зараз, то восени ще раз перерахуємо)))

Погана влада не дає побудувати ще кілька сотень квартир в кінці вже запаркованої з обох боків вузенької вулички? Ай-яй-яй!
До речі, у мене А4 дуже чутно було, поки не побудували ще один ЖК.

Так всі ж ліниві, у сусідів по ЖК бачу по два-три авто на сім'ю. Трамваєм ж ліньки їхати.

От недавно мені один девелопер присилав 3к кв. 1 млн + 2 паркомісця облігаторні по 50 тис. Поляки дуже люблять авто, одна з найбільших автомобілізацій в світі.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 19:14

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:На рахунок «забудовник може рухатись». Буквально вранці був в офісі інтер-буду. Говорили про те, чому не починають обʼєкти на Клінах, де мають багато землі і великий попит. Відповіли, що влада поставила такі умови щодо розвитку інфраструктури, що будувати немає сенсу. Тобто щоб мати профіт, треба зводити 5-7-9 поверхів, а не три-чотири, як зазначено в проекті. Мовляв, якщо ціна так ростиме, як зараз, то восени ще раз перерахуємо)))

Погана влада не дає побудувати ще кілька сотень квартир в кінці вже запаркованої з обох боків вузенької вулички? Ай-яй-яй!
До речі, у мене А4 дуже чутно було, поки не побудували ще один ЖК.

Мають додати третій пас в обидва боки і екрани. Це стосовно а4. А щодо інфраструктури , то там мова про вулиці з двома смугами в кожен бік, ронда і все решта. Три девелопери в низькому старті вже купу років. Вимоги влади лише збільшуються.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 19:29

  BIGor написав:у сусідів по ЖК бачу по два-три авто на сім'ю. Трамваєм ж ліньки їхати.

От недавно мені один девелопер присилав 3к кв. 1 млн + 2 паркомісця облігаторні по 50 тис. Поляки дуже люблять авто, одна з найбільших автомобілізацій в світі.

Є норми по паркомісцям, інакше не можуть побудувати (тут все ж таки не Київ). Інше питання, що ці паркомісця багато де викуповували як інвестицію, а потім мешканці, які не хочуть башляти по 250-300 злотих на місяць за оренду чи купувати від спекулів за 2Х ціну, паркуються усюди, де тільки влізуть.
Авто у певних районах є необхідністю (у конкретно Вашому може бути навпаки). У моїй околиці автобуси їздять напівпорожні, пускати їх частіше - марнотратство. Але й чекати на автобус іноді по 30-60 хвилин теж не годиться. У мене дорога до офісу займає десь 40-45 хвилин що на авто, що на ГТ. Витрати на паливо аналогічні ціні квитка. То навіщо мерзнути/мокнути на зупинках? А, наприклад, на Кроводжі авто тільки б заважало - у неділю кружляв десь хвилин 20, поки місце знайшов. Хоч там для мешканців є ще окремі парковки, може не так все й погано.
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 19:37

  gonchik74 написав:Мають додати третій пас в обидва боки і екрани. Це стосовно а4.

Та воно й так настільки голосне, що не розумію, як люди влітку живуть, у кого вікна на луки виходять. Хіба що вікна взагалі не відчиняти. У мене вікна на іншу сторону і будинок вглибині, і то раніше трохи чутно було. Зараз новий ЖК є "екраном" - повна тиша.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 20:22

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

кому треба мапа шумового забруднення - тримайте: https://miip.geomalopolska.pl/imap/#gpmap=gp13
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 23:25

  BIGor написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:прирост цен на недвижимость стран в 22 стран европы (кроме франции и британии) за 2022 год выросли на 15..30 процентов. Польша +14%, венгрия +15. в австрии цена м2 достигла 5 тыщ евро.
Польша - большой потенциал роста
Бетон, який потенціал росту, якщо ціни і так 5 тис євро? Як в Австрії.

Середня 2000 євро. А це з.п.

Ви ж писали, що 5000 Євро в Австрії.

я про польшу.
В польщі повинен бути потенціал, судячи наприклад з цін на нерухомість в австрії.
взагалі це загальноєвропейська тенденція.
Україну тільки жалко. могла б бути така чудова країна на переломі двох цивілізацій - орків і западного музею, який ускладнює життя. можна б було побудувати фінансовий рай і в симбіозі з недрами - був би другий Сингапур
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 00:30

  gonchik74 написав:
  stm написав:Рост будет в Румынии.

Можна розлогіше? Будь ласка.

1) экспортная большая стройка дорог - параллельные Польше поставки товаров.
2) наибольшая база НАТО - безопасность на которую вливают много денег.
2 структурных проекта подряд.
Но! После игры в физику на соседней ветке. Не доверяйте мне. Ибо...
Сестра разговор:
- Сегодня практиковала чешский.
- О! Рассказывай!!!
- Сижу на скамейке, никого не трогаю, твоя племяшка мирно спит, я работаю. Подходит Бомж. Заводит разговор: "ты украинка?". "да!". "ну, понятно, что ты вообще умеешь кроме как растить детей..."
- ... (смех), ну ты не совсем бесполезна, радуйся )))
- да, заметила что бомжи и алкаши довольно быстро переходят на физику или астрофизику...

Почему, я просто почитала разгоревшийся спор о притяжении которое излучает Детройт на Землю

К чему я, моя сестра хоть на практике только детей растить умеет, а я вообще теоретик... бесполезна...)))
ИМХО: параллельные пути денег именно Польше очень интересны с теоретической точки зрения той, кто даже детей даже не растит )))
Я ж правильно понимаю, что отвечаю CEO которого уволили и он без особых проблем сразу нашёл контракт на те же деньги и бонусы или даже большие в более крупной или равной по объему компании? :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 08:25

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:Середня 2000 євро. А це з.п.

Ви ж писали, що 5000 Євро в Австрії.

я про польшу.
В польщі повинен бути потенціал, судячи наприклад з цін на нерухомість в австрії.
взагалі це загальноєвропейська тенденція.

Так де Ви побачили 2000 Євро середню по Польщі?

Що я знаю, найбільші ЗП в Кракові/Варшаві - біля 9500-10000зл до податкув. Після податків 6500-7000 - тобто у найбільших містах середня на руки - 1600 Євро/міс.
А нерухомість зараз проста квартира з ремонтом на окраїні спокійно коштує 20 000/м2 - 4600 євро/м2

Ну хз, де там потенціал для росту...
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 10:37

  BIGor написав:Що я знаю, найбільші ЗП в Кракові/Варшаві - біля 9500-10000зл до податкув. Після податків 6500-7000 - тобто у найбільших містах середня на руки - 1600 Євро/міс.
А нерухомість зараз проста квартира з ремонтом на окраїні спокійно коштує 20 000/м2 - 4600 євро/м2

Ну хз, де там потенціал для росту...

Від чого, на Вашу думку, залежить ціна на нерухомість?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 10:50

Оце пару днів тому вбивав у пошук "ІТ вакансії у Кракові" - тепер постійно висвічується реклама від різних компаній про пошук працівників. Яка криза? Де криза?
Gastarbaiter
 
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