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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 872873874875
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 10:57

  BIGor написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Середня 2000 євро. А це з.п.

Ви ж писали, що 5000 Євро в Австрії.

я про польшу.
В польщі повинен бути потенціал, судячи наприклад з цін на нерухомість в австрії.
взагалі це загальноєвропейська тенденція.
Так де Ви побачили 2000 Євро середню по Польщі?

Що я знаю, найбільші ЗП в Кракові/Варшаві - біля 9500-10000зл до податкув. Після податків 6500-7000 - тобто у найбільших містах середня на руки - 1600 Євро/міс.
А нерухомість зараз проста квартира з ремонтом на окраїні спокійно коштує 20 000/м2 - 4600 євро/м2

Ну хз, де там потенціал для росту...

Я просто смотрю аналитиков в Ютуб.
Теперь понятно почему в ветке КРЖН я постоянно удивляюсь с аналитиков.
Они что то пишут а реальность у меня на практике совершенно другая
Бетон
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