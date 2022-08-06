BIGor написав:
я про польшу.
В польщі повинен бути потенціал, судячи наприклад з цін на нерухомість в австрії.
взагалі це загальноєвропейська тенденція.
Так де Ви побачили 2000 Євро середню по Польщі?
Що я знаю, найбільші ЗП в Кракові/Варшаві - біля 9500-10000зл до податкув. Після податків 6500-7000 - тобто у найбільших містах середня на руки - 1600 Євро/міс.
А нерухомість зараз проста квартира з ремонтом на окраїні спокійно коштує 20 000/м2 - 4600 євро/м2
Ну хз, де там потенціал для росту...
Я просто смотрю аналитиков в Ютуб.
Теперь понятно почему в ветке КРЖН я постоянно удивляюсь с аналитиков.
Они что то пишут а реальность у меня на практике совершенно другая