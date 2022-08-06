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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 бер, 2024 10:57
BIGor написав: Бетон написав: Бетон написав:
Середня 2000 євро. А це з.п.
Ви ж писали, що 5000 Євро в Австрії.
я про польшу.
В польщі повинен бути потенціал, судячи наприклад з цін на нерухомість в австрії.
взагалі це загальноєвропейська тенденція.
Так де Ви побачили 2000 Євро середню по Польщі?
Що я знаю, найбільші ЗП в Кракові/Варшаві - біля 9500-10000зл до податкув. Після податків 6500-7000 - тобто у найбільших містах середня на руки - 1600 Євро/міс.
А нерухомість зараз проста квартира з ремонтом на окраїні спокійно коштує 20 000/м2 - 4600 євро/м2
Ну хз, де там потенціал для росту...
Я просто смотрю аналитиков в Ютуб.
Теперь понятно почему в ветке КРЖН я постоянно удивляюсь с аналитиков.
Они что то пишут а реальность у меня на практике совершенно другая
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Бетон
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:17
Ну про 20 за метр то теж чьос) 14-15. Хоча за 14 і пусте після будівельників розходиться. Може, якщо вважати окраїною все, що за бульварами, то так.
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gonchik74
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Додано: Чет 21 бер, 2024 12:21
stm написав: gonchik74 написав: stm написав:
Рост будет в Румынии.
Можна розлогіше? Будь ласка.
1) экспортная большая стройка дорог - параллельные Польше поставки товаров.
2) наибольшая база НАТО - безопасность на которую вливают много денег.
2 структурных проекта подряд.
Но! После игры в физику на соседней ветке. Не доверяйте мне. Ибо...
Сестра разговор:
- Сегодня практиковала чешский.
- О! Рассказывай!!!
- Сижу на скамейке, никого не трогаю, твоя племяшка мирно спит, я работаю. Подходит Бомж. Заводит разговор: "ты украинка?". "да!". "ну, понятно, что ты вообще умеешь кроме как растить детей..."
- ... (смех), ну ты не совсем бесполезна, радуйся )))
- да, заметила что бомжи и алкаши довольно быстро переходят на физику или астрофизику...
Почему, я просто почитала разгоревшийся спор о притяжении которое излучает Детройт на Землю
К чему я, моя сестра хоть на практике только детей растить умеет, а я вообще теоретик... бесполезна...)))
ИМХО: параллельные пути денег именно Польше очень интересны с теоретической точки зрения той, кто даже детей даже не растит )))
Я ж правильно понимаю, что отвечаю CEO которого уволили и он без особых проблем сразу нашёл контракт на те же деньги и бонусы или даже большие в более крупной или равной по объему компании?
Та ні, безробітному ухилянту. Якщо колись і обіймав цю чарівну посаду, то виключно завдяки збігу обставин, а не власним вмінням/кваліфікації)
Отже про «крупную или равную» не мрію, мрію про інше)
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gonchik74
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Додано: Чет 21 бер, 2024 13:23
gonchik74 написав:
Ну про 20 за метр то теж чьос) 14-15. Хоча за 14 і пусте після будівельників розходиться. Може, якщо вважати окраїною все, що за бульварами, то так.
На кінцевій трамваїв бачив і по 22 з ремонтом.
Ну який чес? 3к по 16,5 зі здачею літом 2026, + до неї купи за 100 тис паркінг + втрата грошей у часі + зроби ремонт - і це велика квартира без трамваю поруч.
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BIGor
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Додано: Чет 21 бер, 2024 13:27
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Що я знаю, найбільші ЗП в Кракові/Варшаві - біля 9500-10000зл до податкув. Після податків 6500-7000 - тобто у найбільших містах середня на руки - 1600 Євро/міс.
А нерухомість зараз проста квартира з ремонтом на окраїні спокійно коштує 20 000/м2 - 4600 євро/м2
Ну хз, де там потенціал для росту...
Від чого, на Вашу думку, залежить ціна на нерухомість?
Від кількості розданих на шару грошей страждущим. Бачите, як тільки роздали ярди злотих людям які були без житла і навіть без власного внеску - ціни виросли.
Тобто виходить від урядових програм.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 13:29
gonchik74 написав:
Ну про 20 за метр то теж чьос) 14-15. Хоча за 14 і пусте після будівельників розходиться. Може, якщо вважати окраїною все, що за бульварами, то так.
От я розглядаю один комплекс, де повітря коштує 19 тис. Але благо, не розходиться як гарячі пиріжки.
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