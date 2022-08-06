Кредитоспроможність вимірюється не метрами, а злотувками.
Спроможності придбати велику квартиру у новому будинку у гарному районі великого міста у більшості як не було - так і немає. І ніколи не буде.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 19:03
Кредитоспроможність вимірюється не метрами, а злотувками.
Спроможності придбати велику квартиру у новому будинку у гарному районі великого міста у більшості як не було - так і немає. І ніколи не буде.
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