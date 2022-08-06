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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 873874875876
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 19:03

  BIGor написав:Так і ціни місцями в 2 рази виросли. В результаті спроможність купити у пересічного поляка зменшилась.

Кредитоспроможність вимірюється не метрами, а злотувками.
Спроможності придбати велику квартиру у новому будинку у гарному районі великого міста у більшості як не було - так і немає. І ніколи не буде.
Gastarbaiter
 
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  #<1 ... 873874875876
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