Кредитоспроможність вимірюється не метрами, а злотувками.
Спроможності придбати велику квартиру у новому будинку у гарному районі великого міста у більшості як не було - так і немає. І ніколи не буде.
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Додано: Чет 21 бер, 2024 19:03
Кредитоспроможність вимірюється не метрами, а злотувками.
Спроможності придбати велику квартиру у новому будинку у гарному районі великого міста у більшості як не було - так і немає. І ніколи не буде.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:49
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ну як і очікувалось, що уряд Туска не хоче йти на непопулярні міри:
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