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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 873874875876
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 19:03

  BIGor написав:Так і ціни місцями в 2 рази виросли. В результаті спроможність купити у пересічного поляка зменшилась.

Кредитоспроможність вимірюється не метрами, а злотувками.
Спроможності придбати велику квартиру у новому будинку у гарному районі великого міста у більшості як не було - так і немає. І ніколи не буде.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:49

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ну як і очікувалось, що уряд Туска не хоче йти на непопулярні міри:
https://wgospodarce.pl/informacje/13940 ... poznieniem
https://wgospodarce.pl/informacje/139403-mieszkanie-na-startz-opoznieniem

Program „Mieszkanie na Start” miał być gotowy i ruszyć w połowie tego roku. W środę wiceminister rozwoju i technologii, Waldemar Sługocki, powiedział, że projekt ustawy ma być gotowy w tym roku - poinformował w środę w Studio PAP. Pierwotnie program miał wystartować na wiosnę, później zapewniano, że w połowie roku, następnie „najpóźniej jesienią”, a we wtorek padło hasło, że „w tym roku”.
BIGor
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  #<1 ... 873874875876
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