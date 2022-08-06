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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 874875876877
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 12:19

  Олежан написав:Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

Чому не Туреччина?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 12:42

  Олежан написав:Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

Видно пенендзей не хватает на родине покупать, вот и поперлись в Испанию.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 12:47

  Олежан написав:Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

А как же окупантос или будет опция бронедверей и бронеставен при покупке?
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:00

  flyman написав:
  Олежан написав:Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

Чому не Туреччина?

Мабуть тому, що Іспанія - це ЄС і схожі культурні цінності. А Туреччина - це азія, абсолютно інші цінності, непередбачуваний президент і т.д.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:37

  flyman написав:
  Олежан написав:Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

Чому не Туреччина?

Туреччина прийме активну участь в наступній війні. Іспанія - не факт. Але в Іспанії буде нова громадянська війна: між сквотерами та власниками житла.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 15:33

  Bolt написав:
  Олежан написав:Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

Видно пенендзей не хватает на родине покупать, вот и поперлись в Испанию.

Паркують гроші. Дуже багато заможних. Сусід купив новий 911. Погугліть ціну.
gonchik74
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