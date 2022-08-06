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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 бер, 2024 12:19
Олежан написав:
Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.
Чому не Туреччина?
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Додано: Сер 27 бер, 2024 12:42
Олежан написав:
Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.
Видно пенендзей не хватает на родине покупать, вот и поперлись в Испанию.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 12:47
Олежан написав:
Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.
А как же окупантос или будет опция бронедверей и бронеставен при покупке?
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:00
flyman написав: Олежан написав:
Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.
Чому не Туреччина?
Мабуть тому, що Іспанія - це ЄС і схожі культурні цінності. А Туреччина - це азія, абсолютно інші цінності, непередбачуваний президент і т.д.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 14:37
flyman написав: Олежан написав:
Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.
Чому не Туреччина?
Туреччина прийме активну участь в наступній війні. Іспанія - не факт. Але в Іспанії буде нова громадянська війна: між сквотерами та власниками житла.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 15:33
Bolt написав: Олежан написав:
Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.
Видно пенендзей не хватает на родине покупать, вот и поперлись в Испанию.
Паркують гроші. Дуже багато заможних. Сусід купив новий 911. Погугліть ціну.
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