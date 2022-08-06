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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 874875876877
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 12:19

  Олежан написав:Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

Чому не Туреччина?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 12:42

  Олежан написав:Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

Видно пенендзей не хватает на родине покупать, вот и поперлись в Испанию.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 12:47

  Олежан написав:Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

А как же окупантос или будет опция бронедверей и бронеставен при покупке?
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:00

  flyman написав:
  Олежан написав:Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

Чому не Туреччина?

Мабуть тому, що Іспанія - це ЄС і схожі культурні цінності. А Туреччина - це азія, абсолютно інші цінності, непередбачуваний президент і т.д.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:37

  flyman написав:
  Олежан написав:Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

Чому не Туреччина?

Туреччина прийме активну участь в наступній війні. Іспанія - не факт. Але в Іспанії буде нова громадянська війна: між сквотерами та власниками житла.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 15:33

  Bolt написав:
  Олежан написав:Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

Видно пенендзей не хватает на родине покупать, вот и поперлись в Испанию.

Паркують гроші. Дуже багато заможних. Сусід купив новий 911. Погугліть ціну.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:12

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Трохи проціни в Канаді

Коротко
- оренда 1к в Торонто - 1450 дол.
- оренда 2к за містом - 1800 дол.
- квартира - 385 000 долл.
- будиночок куплений до ковіду в пгт - 770 000 дол. Тей самий зараз - 1 250 000 дол.
- податок при купівля для нерезидентів - чи то 15% чи то 20%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:39

  akurt написав:
  cherchiltank написав:Це питання на яке ніхто не може відповісти)
Мабуть щоб працювати не аніматором в отелі а стояти в лоббі за компʼютером - ну і шаурму можна продавати)

Примітивне містечкове мислення.
Наші люди за останні 2 роки створили тільки в Анталії близько 200 нових підприємств та фірм.
Займаються різними речами - навіть будівництвом великих ЖК у співдружності з європейським забудовниками та - наприклад - СТО для обслуговування авто відомих брендів.
То у вас в КСП нічого не відбувається.
Тут народ заїхав грошовитий та з підприємницькими завдатками.

Робота в готелі в анімації - цікава по-своєму.
Це для тих, хто не вміє красти шалені гроші на будівництві Киівського метро.
І тут ви теж не в курсі подій.
У величезний парк розваг «The Land of the Legends” зʼїхалося дуже багато українських фахівців - наприклад - з акробатики та яскравих шоу.
Я з деякими спілкувався: працювали і в Канаді, і в США, і в Європі. Спробуй ще влаштуватися. Артистом бути важко, треба ж щось вміти робити а не тільки дурниці на форумах писати, але цікава та творча. Гадаю і платять добре.
Допомагаю одній українській родині в юридичних питаннях - я їх знав по Львову - так в них взагалі творча робота: розробляє хлопець разом із жінкою яскраві незвичні костюми для шоу на замовлення готелів.
Зараз набирають працівників з числа українців на пошиття та виготовлення.

А ви коли відʼїжджаєте в омріяну Італію?
Ми вже заморилися чекати…

Яких конкретно фірм? Дублянку продають?)
Народ з підприємницькими завдатками проти турків в Туреччині - навіть не знаю)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 11:03

  BIGor написав:Трохи проціни в Канаді
Коротко
- оренда 1к в Торонто - 1450 дол.
- оренда 2к за містом - 1800 дол.
- квартира - 385 000 долл.
- будиночок куплений до ковіду в пгт - 770 000 дол. Тей самий зараз - 1 250 000 дол.
- податок при купівля для нерезидентів - чи то 15% чи то 20%.

Все правда, мої респонденти повідомляють саме про такі ціни.
Там потрібно уточнення: мабуть маються на увазі канадські долари, співвідношення приблизно: 1,3 CAD for 1$ USD.
Є повідомлення в пресі, що ціни на оренду та житло зросли за оcтанній рік на 9...10 відсотків.
При цьому величезна хвиля емігрантів з Індії та Китаю (українці не основні прибульці) привела до того, що в оренду почали здавати відверто погане неякісне житло. Як повідомили мої респонденти: враження, що дверцята меблів кухні пофарбовані 4-м шаром років 20 тому...)
Вже тиждень в новій дворівневій квартирі в місті Едмонтон (столиця провінції Альберта) живе родина племінниці: 1600 канадських доларів.
Хресник жінки (не жонатий, працює з осені в одному з канадських банків) знімає разом в складчину з іншими хлопцями 3 к квартиру в Торонто в центрі за 2 400 канадських доларів.

P.S. Важливе уточнення: в Канаді Законом заборонено купувати нерухомість іноземцям (закон вступив в дію з 01.01.23). На українців закон не розповсюджується, купувати можна.
Якщо українець працює та має хорошу кредитну історію, то можлива купівля в кредит із першим внеском в сумі всього 5%.
akurt
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