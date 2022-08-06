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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 874875876877
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 12:19

  Олежан написав:Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

Чому не Туреччина?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 12:42

  Олежан написав:Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

Видно пенендзей не хватает на родине покупать, вот и поперлись в Испанию.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 12:47

  Олежан написав:Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

А как же окупантос или будет опция бронедверей и бронеставен при покупке?
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:00

  flyman написав:
  Олежан написав:Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

Чому не Туреччина?

Мабуть тому, що Іспанія - це ЄС і схожі культурні цінності. А Туреччина - це азія, абсолютно інші цінності, непередбачуваний президент і т.д.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:37

  flyman написав:
  Олежан написав:Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

Чому не Туреччина?

Туреччина прийме активну участь в наступній війні. Іспанія - не факт. Але в Іспанії буде нова громадянська війна: між сквотерами та власниками житла.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 15:33

  Bolt написав:
  Олежан написав:Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

Видно пенендзей не хватает на родине покупать, вот и поперлись в Испанию.

Паркують гроші. Дуже багато заможних. Сусід купив новий 911. Погугліть ціну.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:12

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Трохи проціни в Канаді

Коротко
- оренда 1к в Торонто - 1450 дол.
- оренда 2к за містом - 1800 дол.
- квартира - 385 000 долл.
- будиночок куплений до ковіду в пгт - 770 000 дол. Тей самий зараз - 1 250 000 дол.
- податок при купівля для нерезидентів - чи то 15% чи то 20%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:39

  akurt написав:
  cherchiltank написав:Це питання на яке ніхто не може відповісти)
Мабуть щоб працювати не аніматором в отелі а стояти в лоббі за компʼютером - ну і шаурму можна продавати)

Примітивне містечкове мислення.
Наші люди за останні 2 роки створили тільки в Анталії близько 200 нових підприємств та фірм.
Займаються різними речами - навіть будівництвом великих ЖК у співдружності з європейським забудовниками та - наприклад - СТО для обслуговування авто відомих брендів.
То у вас в КСП нічого не відбувається.
Тут народ заїхав грошовитий та з підприємницькими завдатками.

Робота в готелі в анімації - цікава по-своєму.
Це для тих, хто не вміє красти шалені гроші на будівництві Киівського метро.
І тут ви теж не в курсі подій.
У величезний парк розваг «The Land of the Legends” зʼїхалося дуже багато українських фахівців - наприклад - з акробатики та яскравих шоу.
Я з деякими спілкувався: працювали і в Канаді, і в США, і в Європі. Спробуй ще влаштуватися. Артистом бути важко, треба ж щось вміти робити а не тільки дурниці на форумах писати, але цікава та творча. Гадаю і платять добре.
Допомагаю одній українській родині в юридичних питаннях - я їх знав по Львову - так в них взагалі творча робота: розробляє хлопець разом із жінкою яскраві незвичні костюми для шоу на замовлення готелів.
Зараз набирають працівників з числа українців на пошиття та виготовлення.

А ви коли відʼїжджаєте в омріяну Італію?
Ми вже заморилися чекати…

Яких конкретно фірм? Дублянку продають?)
Народ з підприємницькими завдатками проти турків в Туреччині - навіть не знаю)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 11:03

  BIGor написав:Трохи проціни в Канаді
Коротко
- оренда 1к в Торонто - 1450 дол.
- оренда 2к за містом - 1800 дол.
- квартира - 385 000 долл.
- будиночок куплений до ковіду в пгт - 770 000 дол. Тей самий зараз - 1 250 000 дол.
- податок при купівля для нерезидентів - чи то 15% чи то 20%.

Все правда, мої респонденти повідомляють саме про такі ціни.
Там потрібно уточнення: мабуть маються на увазі канадські долари, співвідношення приблизно: 1,3 CAD for 1$ USD.
Є повідомлення в пресі, що ціни на оренду та житло зросли за оcтанній рік на 9...10 відсотків.
При цьому величезна хвиля емігрантів з Індії та Китаю (українці не основні прибульці) привела до того, що в оренду почали здавати відверто погане неякісне житло. Як повідомили мої респонденти: враження, що дверцята меблів кухні пофарбовані 4-м шаром років 20 тому...)
Вже тиждень в новій дворівневій квартирі в місті Едмонтон (столиця провінції Альберта) живе родина племінниці: 1600 канадських доларів.
Хресник жінки (не жонатий, працює з осені в одному з канадських банків) знімає разом в складчину з іншими хлопцями 3 к квартиру в Торонто в центрі за 2 400 канадських доларів.

P.S. Важливе уточнення: в Канаді Законом заборонено купувати нерухомість іноземцям (закон вступив в дію з 01.01.23). На українців закон не розповсюджується, купувати можна.
Якщо українець працює та має хорошу кредитну історію, то можлива купівля в кредит із першим внеском в сумі всього 5%.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 11:29

  kyk написав:
  flyman написав:
  Олежан написав:Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

Чому не Туреччина?

Мабуть тому, що Іспанія - це ЄС і схожі культурні цінності. А Туреччина - це азія, абсолютно інші цінності, непередбачуваний президент і т.д.

З першим реченням однозначно погоджуюся.
З другим погоджуюся частково.

Іспанія безперечно приваблива країна із "своїми тарганами".
Я це знаю точно, тому що в листопаді здійснив поїздку на авто: Барселона - Валенсія - Мадрід (до Барселони - літак з Бухареста - був здивований - 3,5 години переліт. Далеко...).
Саме сьгодні дивився квитки на Барселону із Стамбула - на осінь/зиму прямо "дурняк" - по 1000 лір або приблизно по 35 євро в один бік. Куди б полетів наступний раз, так то Барселона, або Мадрид.

В Іспанії дивують: привабливі ціни на все підряд, чисто європейська з іспанськими дивними особливостями культура та майже на кожному кроці як не українець, то росіянин. Реально приємний клімат: в листопаді було сонячно тепло сухо - вдень можна було ходити в сорочці...
Море та пляжі НЕ вразили нічим.

Щодо другого речення - то просто від елементарного незнання історії, географії та політики:
1) нагадаю, що до складу Османської імперії входили такі країни, як показано на мапі: там і Болгарія, і Румунія, і інші країни сучасної ЄВРОПИ:
Зображення
Одночасно нагадаю, що Іспанія століттями буда під МУСУЛЬМАНСКИМ володінням та під владою АРАБІВ. (мабуть наші люди погано вчать історію та культуру).

2) Спільним між Іспанією та Туреччиною було те, що обидва народам та їх правителям ВИСТАЧИЛО РОЗУМУ та мудрості не приймати участі в Другій світовій війні.
Це щодо "непередбачуваних президентів".
Тут варто озирнутися по боках та подивитися на своїх передбачуваних (мабуть).
Їх обирали свої ПЕРЕДБАЧУВАНІ голосувальщики (мабуть від слова "голі").

А так да: в Туреччині зараз в царині нерухомості - майже ямка в цінах на нерухомість.

Класика: власники ще не погоджуються продавати дешево (звикли до профіту в +200% по валюті за останні 3-4 роки), а Покупці готові віддавати Продавцям не більше +100% профіту по валюті тим, хто ВДАЛО вклався в 2017-2021 роках.
На квартири в будинках преміум-класу (не обовʼязково "перша лінія") впевненно тримаються ціни на квартири 2+1 в діапазоні 400 000 - 700 000 доларів США.
Перша лінія: 1 000 000+ доларів США.

Зараз іде просто карколомне будівництво нових будинків у раніше "неприкасаємому" мікрорайоні, який був самим оптимальним по співвідношенню "Ціна-інфраструктура-море" мікрорайону Hurma (за назвою відомого фрукта). І частково - поруч - Sarisu. Такого будівництва ніколи не бачили та не побачать мешканці багатьох курортних міст.
Мені все цікаво, хто ж це буде викупати, тому що старт цін за 1+1 - то 200 000 доларів.
І обидва мікрорайони - є "закритими" для поселення іноземців (процент іноземців перевищує 25%).
Ще нагадаю, що інвестори з України традиційно (!!!!) останні 10 років входять в ТОР-20 інвесторів, міцно займаючи як не четверте, так третє місце.

Подивимося, шо буде... Моя думка, що ще в синусоіді цін ще не сама глибока "ямка"...
І саме зараз інвестувати ЩЕ не варто...
Не я один такий мудрий, у людей же є розум в голові. Тому і наближається "ямка"...
Так завжди в нерухомості... Згадайте Україну року 1999 (трикімнатні квартири по 5200...5500 доларів) або 2007/2008 (однокімнатні по 70 000 доларів)... та й далі... чого далеко ходити...

P.S. Про "непередбачуваного" президента реально розсмішили...
Країна увійшла в НАТО при "непередбачуваному" - а пан kyk куди увійшов?
При "непердбачуваному" розроблено та стає на озброєння армії Туреччини самий потужний танк в світі - жодна країна не змогла виконати замовлення на поставку двигуна для танка в 1500 к.с. "Непередбачуваний" наказав розробити самостійно... При ""непередбачуваному" спущено на воду найбільший в світі військовий гвинтокрилоносець. При "непердбачуваному" запущено в серію винищувач 5-го покоління власної розробки. Запущено в серію "малий фронтовий літак" власного виробництва. При "непердбачуваному" вся армія озброєна мабуть найкращими в світі бойовими машинами піхоти. При "непередбачуваному" військову службу піднято на найвищий рівень поваги. При "непередбачуваному" жоден чиновник не вкрав у армії навіть 1/4 однієї ліри.
При "непередбачуваному" відновлено поставку літаків F-16, яких і так вже було в Туреччині дуже дуже багато... а у пана kyk чого було багато - літаків чи нових автотрас в бік Воронежа та Бєлгорода?
Ото ж... Частіше треба крутити голову по боках та навкруги...
akurt
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