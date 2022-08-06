Додано: Чет 28 бер, 2024 11:29

kyk написав: flyman написав: Олежан написав: Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое. Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

Чому не Туреччина? Чому не Туреччина?

Мабуть тому, що Іспанія - це ЄС і схожі культурні цінності. А Туреччина - це азія, абсолютно інші цінності, непередбачуваний президент і т.д. Мабуть тому, що Іспанія - це ЄС і схожі культурні цінності. А Туреччина - це азія, абсолютно інші цінності, непередбачуваний президент і т.д.

майже ямка в цінах на нерухомість.

Класика:

хто ВДАЛО вклався

на квартири 2+1 в діапазоні 400 000 - 700 000 доларів США.

старт цін за 1+1 - то 200 000 доларів.

З першим реченням однозначно погоджуюся.З другим погоджуюся частково.Іспанія безперечно приваблива країна із "своїми тарганами".Я це знаю точно, тому що в листопаді здійснив поїздку на авто: Барселона - Валенсія - Мадрід (до Барселони - літак з Бухареста - був здивований - 3,5 години переліт. Далеко...).Саме сьгодні дивився квитки на Барселону із Стамбула - на осінь/зиму прямо "дурняк" - по 1000 лір або приблизно по 35 євро в один бік. Куди б полетів наступний раз, так то Барселона, або Мадрид.В Іспанії дивують: привабливі ціни на все підряд, чисто європейська з іспанськими дивними особливостями культура та майже на кожному кроці як не українець, то росіянин. Реально приємний клімат: в листопаді було сонячно тепло сухо - вдень можна було ходити в сорочці...Море та пляжі НЕ вразили нічим.Щодо другого речення - то просто від елементарного незнання історії, географії та політики:1) нагадаю, що до складу Османської імперії входили такі країни, як показано на мапі: там і Болгарія, і Румунія, і інші країни сучасної ЄВРОПИ:Одночасно нагадаю, що Іспанія століттями буда під МУСУЛЬМАНСКИМ володінням та під владою АРАБІВ. (мабуть наші люди погано вчать історію та культуру).2)між Іспанією та Туреччиною було те, що обидва народам тЦе щодо "непередбачуваних президентів".Тут варто озирнутися по боках та подивитися на своїхбачуваних (мабуть).Їх обирали свої ПЕРЕДБАЧУВАНІсувальщики (мабуть від слова "голі").А так да: в Туреччині зараз в царині нерухомості -власники ще не погоджуються продавати дешево (звикли до профіту впо валюті за останні 3-4 роки), а Покупці готові віддавати Продавцямбільше +100% профіту по валюті тим,в 2017-2021 роках.На квартири в будинках преміум-класу (не обовʼязково "перша лінія") впевненно тримаються ціниПерша лінія: 1 000 000+ доларів США.Зараз іде просто карколомне будівництво нових будинків у раніше "неприкасаємому" мікрорайоні, який був самим оптимальним по співвідношенню "Ціна-інфраструктура-море" мікрорайону Hurma (за назвою відомого фрукта). І частково - поруч - Sarisu. Такого будівництва ніколи не бачили та не побачать мешканці багатьох курортних міст.Мені все цікаво, хто ж це буде викупати, тому щоІ обидва мікрорайони - є "закритими" для поселення іноземців (процент іноземців перевищує 25%).Ще нагадаю, що інвестори з України традиційно (!!!!) останні 10 років входять в ТОР-20 інвесторів, міцно займаючи як не четверте, так третє місце.Подивимося, шо буде... Моя думка, що ще в синусоіді цін ще не сама глибока "ямка"...Не я один такий мудрий, у людей же є розум в голові. Тому і наближається "ямка"...Так завжди в нерухомості... Згадайте Україну року 1999 (трикімнатні квартири по 5200...5500 доларів) або 2007/2008 (однокімнатні по 70 000 доларів)... та й далі... чого далеко ходити...Про "непередбачуваного" президента реально розсмішили...Країна увійшла в НАТО при "непередбачуваному" - а панкуди увійшов?При "непердбачуваному" розроблено та стає на озброєння армії Туреччини самий потужний танк в світі - жодна країна не змогла виконати замовлення на поставку двигуна для танка в 1500 к.с. "Непередбачуваний" наказав розробити самостійно... При ""непередбачуваному" спущено на воду найбільший в світі військовий гвинтокрилоносець. При "непердбачуваному" запущено в серію винищувач 5-го покоління власної розробки. Запущено в серію "малий фронтовий літак" власного виробництва. При "непердбачуваному" вся армія озброєна мабуть найкращими в світі бойовими машинами піхоти. При "непередбачуваному" військову службу піднято на найвищий рівень поваги. При "непередбачуваному" жоден чиновник не вкрав у армії навіть 1/4 однієї ліри.При "непередбачуваному" відновлено поставку літаків F-16, яких і так вже було в Туреччині дуже дуже багато... а у паначого було багато - літаків чи нових автотрас в бік Воронежа та Бєлгорода?Ото ж... Частіше треба крутити голову по боках та навкруги...