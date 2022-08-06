Додано: Чет 28 бер, 2024 21:36

Ну чого так сумно, є канал на YouTube - веде наш українець, він плиточник досить кваліфікований.Він зірок з неба не хватав, вибрав місто для проживання Red Deer - це на півдороги від великого міста Calgary до центра провінції Alberta - Edmonton.Там неймовірно чудові місця - схоже на наші Карпати.То він взяв в кредит будинок за 250 000 (якщо не помиляюся) канадських доларів.Будинок був не новий - але він майстер на всі руки зробив дуже непогано сам ремонт, змінив і розетки, і вентилі, і світильники.Досить цікаве є відео, де він розказує про витрати.Тобто саме фінансовий блок.Не можу зараз шукати його канал - перерва у виставі театру опери та балету - але досить все докладно, перший внесок 5% від ціни.Ну реально, знайдіть таке в Україні: платиш 250000*5%=12 500 CAD або менше 10 000$ і живеш по-людськи…. У власному будинку…Виплата в місяць (по памʼяті) 1600 CAD.Він так і сказав: мені це по кишені…Так що варіанти є…Ні, ну можна і в Україні, навіть в Києві: береш 14 000$ готівкою і береш готову під ключ 1-к квартиру у АнатоліяЗараз іде реклама по всіх каналах.Тут є невеличка проблема: в мене є прямо зараз готівкою 14 000$.Але я не піду не подзвоню в не куплю…