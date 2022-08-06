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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 875876877878
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:25

  akurt написав:
  BIGor написав:Трохи проціни в Канаді
Коротко
- оренда 1к в Торонто - 1450 дол.
- оренда 2к за містом - 1800 дол.
- квартира - 385 000 долл.
- будиночок куплений до ковіду в пгт - 770 000 дол. Тей самий зараз - 1 250 000 дол.
- податок при купівля для нерезидентів - чи то 15% чи то 20%.

Все правда, мої респонденти повідомляють саме про такі ціни.
Там потрібно уточнення: мабуть маються на увазі канадські долари, співвідношення приблизно: 1,3 CAD for 1$ USD.
Є повідомлення в пресі, що ціни на оренду та житло зросли за оcтанній рік на 9...10 відсотків.
При цьому величезна хвиля емігрантів з Індії та Китаю (українці не основні прибульці) привела до того, що в оренду почали здавати відверто погане неякісне житло. Як повідомили мої респонденти: враження, що дверцята меблів кухні пофарбовані 4-м шаром років 20 тому...)
Вже тиждень в новій дворівневій квартирі в місті Едмонтон (столиця провінції Альберта) живе родина племінниці: 1600 канадських доларів.
Хресник жінки (не жонатий, працює з осені в одному з канадських банків) знімає разом в складчину з іншими хлопцями 3 к квартиру в Торонто в центрі за 2 400 канадських доларів.

P.S. Важливе уточнення: в Канаді Законом заборонено купувати нерухомість іноземцям (закон вступив в дію з 01.01.23). На українців закон не розповсюджується, купувати можна.
Якщо українець працює та має хорошу кредитну історію, то можлива купівля в кредит із першим внеском в сумі всього 5%.

Оренда, то ще пів-лиха, Ви подивіться на цін дерев'яних будиночків в пгт в Канаді - 1 250 000 кан. дол. - 960 000 дол США! І це чоловік каже що ціни впали...
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:36

Ну чого так сумно, є канал на YouTube - веде наш українець, він плиточник досить кваліфікований.
Він зірок з неба не хватав, вибрав місто для проживання Red Deer - це на півдороги від великого міста Calgary до центра провінції Alberta - Edmonton.
https://maps.app.goo.gl/hmQcAnkAUh9KtCGg9?g_st=ic
Там неймовірно чудові місця - схоже на наші Карпати.
То він взяв в кредит будинок за 250 000 (якщо не помиляюся) канадських доларів.
Будинок був не новий - але він майстер на всі руки зробив дуже непогано сам ремонт, змінив і розетки, і вентилі, і світильники.
Досить цікаве є відео, де він розказує про витрати.
Тобто саме фінансовий блок.
Не можу зараз шукати його канал - перерва у виставі театру опери та балету - але досить все докладно, перший внесок 5% від ціни.
Ну реально, знайдіть таке в Україні: платиш 250000*5%=12 500 CAD або менше 10 000$ і живеш по-людськи…. У власному будинку…
Виплата в місяць (по памʼяті) 1600 CAD.
Він так і сказав: мені це по кишені…
Так що варіанти є…

Ні, ну можна і в Україні, навіть в Києві: береш 14 000$ готівкою і береш готову під ключ 1-к квартиру у Анатолія
Зараз іде реклама по всіх каналах.
Тут є невеличка проблема: в мене є прямо зараз готівкою 14 000$.
Але я не піду не подзвоню в не куплю…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:21

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Партія Ердогана зазнала найбільшої за 22 роки поразки на місцевих виборах у Туреччині

Щось не так в турецькому королівстві - будіт даражать)
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:52

Чули дзвін - та не знали де він.
Ну пройшли місцеві вибори.
Ну переміг в Києві (Анкарі) на виборах опозиційний кандидат Клічко. Так він і раніше там був мером.
Ну переміг в Стамбулі (Дніпро) опозиційний кандидат Філатов. Так він і раніше там був мером.
Ну переміг у вашому селі на виборах голови сільради представник партії «Зелене життя» - то вам що з того?

Мені є що з того: на виборах мера Анталії переміг той самий (!!!), хто і раніше був 5 (!!!) років мером - опозиційний (!) кандидат - так то ж добре: щодня гуляю по новій набережній, на якій проводиться гігантська реконструкція: нові БЕЗКОШТОВНІ парковочного місця, нові спуски на пляж, нові безкоштовні прісні души, нові безкоштовні переодягальні, нові дитячі ігрові майданчики, нові лавки з видом на море під пальмами, нові сортові дерева, нові світильники, нові газони, нові розвʼязки для руху мене на моєму авто з моїми складними стільчиками на пляж.
Так це ж добре.
А вам що з того? Це така для вас важлива новина, що кинули все і оголосили на всю Україну?
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:02

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:на виборах мера Анталії переміг той самий (!!!), хто і раніше був 5 (!!!) років мером - опозиційний (!) кандидат - так то ж добре: щодня гуляю по новій набережній, на якій проводиться гігантська реконструкція: нові БЕЗКОШТОВНІ парковочного місця, нові спуски на пляж, нові безкоштовні прісні души, нові безкоштовні переодягальні, нові дитячі ігрові майданчики, нові лавки з видом на море під пальмами, нові сортові дерева, нові світильники, нові газони, нові розвʼязки для руху мене на моєму авто з моїми складними стільчиками на пляж.

Набережні - це те що треба вчитися у турків всім іншим.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ось жінка все розжовує про Турцію, прямо з фактами і без "відсебятини"
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