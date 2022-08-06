Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Трохи проціни в Канаді Коротко - оренда 1к в Торонто - 1450 дол. - оренда 2к за містом - 1800 дол. - квартира - 385 000 долл. - будиночок куплений до ковіду в пгт - 770 000 дол. Тей самий зараз - 1 250 000 дол. - податок при купівля для нерезидентів - чи то 15% чи то 20%.
Все правда, мої респонденти повідомляють саме про такі ціни. Там потрібно уточнення: мабуть маються на увазі канадські долари, співвідношення приблизно: 1,3 CAD for 1$ USD. Є повідомлення в пресі, що ціни на оренду та житло зросли за оcтанній рік на 9...10 відсотків. При цьому величезна хвиля емігрантів з Індії та Китаю (українці не основні прибульці) привела до того, що в оренду почали здавати відверто погане неякісне житло. Як повідомили мої респонденти: враження, що дверцята меблів кухні пофарбовані 4-м шаром років 20 тому...) Вже тиждень в новій дворівневій квартирі в місті Едмонтон (столиця провінції Альберта) живе родина племінниці: 1600 канадських доларів. Хресник жінки (не жонатий, працює з осені в одному з канадських банків) знімає разом в складчину з іншими хлопцями 3 к квартиру в Торонто в центрі за 2 400 канадських доларів.
P.S. Важливе уточнення: в Канаді Законом заборонено купувати нерухомість іноземцям (закон вступив в дію з 01.01.23). На українців закон не розповсюджується, купувати можна. Якщо українець працює та має хорошу кредитну історію, то можлива купівля в кредит із першим внеском в сумі всього 5%.
Оренда, то ще пів-лиха, Ви подивіться на цін дерев'яних будиночків в пгт в Канаді - 1 250 000 кан. дол. - 960 000 дол США! І це чоловік каже що ціни впали...
Ну чого так сумно, є канал на YouTube - веде наш українець, він плиточник досить кваліфікований. Він зірок з неба не хватав, вибрав місто для проживання Red Deer - це на півдороги від великого міста Calgary до центра провінції Alberta - Edmonton. https://maps.app.goo.gl/hmQcAnkAUh9KtCGg9?g_st=ic Там неймовірно чудові місця - схоже на наші Карпати. То він взяв в кредит будинок за 250 000 (якщо не помиляюся) канадських доларів. Будинок був не новий - але він майстер на всі руки зробив дуже непогано сам ремонт, змінив і розетки, і вентилі, і світильники. Досить цікаве є відео, де він розказує про витрати. Тобто саме фінансовий блок. Не можу зараз шукати його канал - перерва у виставі театру опери та балету - але досить все докладно, перший внесок 5% від ціни. Ну реально, знайдіть таке в Україні: платиш 250000*5%=12 500 CAD або менше 10 000$ і живеш по-людськи…. У власному будинку… Виплата в місяць (по памʼяті) 1600 CAD. Він так і сказав: мені це по кишені… Так що варіанти є…
Ні, ну можна і в Україні, навіть в Києві: береш 14 000$ готівкою і береш готову під ключ 1-к квартиру у Анатолія Зараз іде реклама по всіх каналах. Тут є невеличка проблема: в мене є прямо зараз готівкою 14 000$. Але я не піду не подзвоню в не куплю…
Чули дзвін - та не знали де він. Ну пройшли місцеві вибори. Ну переміг в Києві (Анкарі) на виборах опозиційний кандидат Клічко. Так він і раніше там був мером. Ну переміг в Стамбулі (Дніпро) опозиційний кандидат Філатов. Так він і раніше там був мером. Ну переміг у вашому селі на виборах голови сільради представник партії «Зелене життя» - то вам що з того?
Мені є що з того: на виборах мера Анталії переміг той самий (!!!), хто і раніше був 5 (!!!) років мером - опозиційний (!) кандидат - так то ж добре: щодня гуляю по новій набережній, на якій проводиться гігантська реконструкція: нові БЕЗКОШТОВНІ парковочного місця, нові спуски на пляж, нові безкоштовні прісні души, нові безкоштовні переодягальні, нові дитячі ігрові майданчики, нові лавки з видом на море під пальмами, нові сортові дерева, нові світильники, нові газони, нові розвʼязки для руху мене на моєму авто з моїми складними стільчиками на пляж. Так це ж добре. А вам що з того? Це така для вас важлива новина, що кинули все і оголосили на всю Україну?
akurt написав:на виборах мера Анталії переміг той самий (!!!), хто і раніше був 5 (!!!) років мером - опозиційний (!) кандидат - так то ж добре: щодня гуляю по новій набережній, на якій проводиться гігантська реконструкція: нові БЕЗКОШТОВНІ парковочного місця, нові спуски на пляж, нові безкоштовні прісні души, нові безкоштовні переодягальні, нові дитячі ігрові майданчики, нові лавки з видом на море під пальмами, нові сортові дерева, нові світильники, нові газони, нові розвʼязки для руху мене на моєму авто з моїми складними стільчиками на пляж.
Набережні - це те що треба вчитися у турків всім іншим.
Пане BIGor! Ви - супер! Таке відео - просто бомба! Вважаю, що його повинні зараз дивитися всі студенти економічних факультетів. Дуже точно, дуже аргументовано, спираючись на факти - та все вірно. Всі цифри та всі факти. Нехай студенти звернуть увагу про іпотечні кредити та динаміку цих цифр. Дуже повчально. Можна радіти - є розумна людина, яка бачить все дуже вірно. Я радію - бо я на цьому форуму наполегливо з квітня 2018 року - блін, вже 6 років - розказував ЯК ТА КУДИ варто інвестувати.
З цих 6-ти років люди, які реально вдарені порожнім мішком із-за рогу улиці, все говорили навпаки: треба сидіти в жалюгідному гниднику біля смітника їх життя та писати писати та писати повну дурню на Фінансовому форумі України. Наче це сільська вбиральня, наповнена лайном.
Я ще не додивися до кінця, але реально вражений НЕ новизною інформації (я все це знав і майже щоденно розказував на цьому форумі), а тверезим розумом цієї жінки, яка вдало все зібрала в одну купу. Ключові моменти: - вона починає говорити про події 2020 -2021 років - все вірно. Реально найкращий час для інвестицій був в 2017-2018 роках. Це тоді НОВЕ ГОТОВЕ під ключ - і я про це писав - можна було взяти по 900...1000 доларів на квадратний метр. Нове готове під ключ частково з меблями (кухня та прихожа) з готовими санвузлами та частково з побутовою технікою (витяжка варочна поверхня та електрична духова шафа. Це я вже не говорю про душові умивальники повністю готові балкони та шикарні вхідні двері із замками - "крабами". Самі знаєте, скільки це зараз вартує в Україні та скільки вартує це все встановити...
Саме в ці роки не тільки я сам інвестував, але і допоміг своїм АЖ ТРЬОМ!!! приятелям інвестувати (куплено 3 (Увага: ТРИ!!!! - караул!) - квартири "для себе). Наполегливо реально люди з великими психічними проблемами писали, що akurt торгує квартирами як водою з відра, продаючи "білим та пухнастим учасникам форуму" по 1 000 або 35 000 квартир на місць. Звісно, обманюючи сиріт та дітей. Ну і білих та пухнастих учасників форуму...
Весь цей час akurt мандрував горами: водоспадами, озерами та мандрував світом та об"їздив десятки країн Європи, а також був неодноразово в США та перший раз в Канаді. ЦІ ЛЮДИ ПРАЦЮВАЛИ ПРОТИ УЧАСНИКІВ ФОРУМУ. ЦІ ЛЮДИ ДОСІ НЕ ЗАБЛОКОВАНІ НАВІЧНО. Я не знаю,. навіщо їх тримають на цьому форумі - реально обманщики та брехуни та ще гірше - флудери-дезінфороматори. Не на Фінансовому форумі працювати (вже по 30 000 сміттєвих дописів), а на смітнику десь на краю Києва копирсатися.
Далі дуже важливий момент про зростання цін в 2020 та 2021 роках а потім і в 2022 році - там вона на 9-10 хвилинах вірно говорить, що зростання ціни у валюті було в 2,5-3 рази. У ВАЛЮТІ... Так і було...
Я не маю права говорити все, що знаю, тому що це приватна інформація, і деякі учасники форуму, які "в темі", читають цей текст. ...Дам мінімальний та максимальний приклади про учасників цього форуму, не розкриваючи хто це (якщо будуть вважати, що я занадто розсекретив - напишуть мені в особистих повідомленнях або в Вайбері): - інвестиція початку 2020 року в 60 000 євро дала повернення влітку 2023 в сумі 120 000 євро. - інвестиція в 170 000 євро влітку 2020 року дала в листопаді 2023 року повернення в сумі 400 000 (чотириста тисяч) євро. Це реальні цифри - і підтвердження цього можна чути у відео в інтервалі хвилин 9-10.
Всім наука: НЕ МОЖНА СЛУХАТИ психопатів, які пасуться на цьому Фінансовому форумі. Їх - мабуть - можна слухати біля під"їзду їх жалюгідних хрущовок. Там мелять все, що хочуть хочуть... І то чи варто витрачати час на гнидники та гидоту?
P.S. Відео дуже рекомендую. Пане BIGor - ви супер. Дивлюсь далі. P.P.S. З тих трьох квартир, до купівлі яких - приятелями - я мав відношення, на сьогодні: - власник - колишній мешканець Одеси - тихенько радіє та хреститься. - власник - колишній мешканець Херсона - не дуже тихенько радіє (втрачено 3 квартири в Херсоні - свою, дочки та під оренду) але хреститься. - власник - колишній мешканець Дніпра - а зараз проживає у Великій Британії, квартирою користується його син (підданий Короля Чарльза Третього) та сам скоро прилетить літаком з Туманного Альбіону.
Повчальні моменти з відео: 09:01 - причини зупинення активної купівлі нерухомості: цілеспрямовані поступові дії Уряду. Все вірно: на світі було тільки 2 країни, де так дешево та легко можна було іноземцю купити нерухомість, так легко отримати картку ВНП, та так легко отримувати дохід, НЕ сплачуючи ЖОДНИХ (!!!!) податків (Туреччина та Албанія). 10:31 - наука всім НЕ КУПУЙТЕ НЕДОБУДОВАНЕ та по документах неіснуюче. Тут був удар по тих, хто хотів отримати додатковий дохід, купуючи на етапі фундамента. Не дивно для киян: в столиці є десятки недобудованих інвестиційних привабливих об"єктів, які вже ніколи не будуть введені в експлуатацію. Це якщо не згадувати величезний комплекс в Ірпені, куди мали необережність влізти, купуючись на привабливе слово в назві, мої приятелі. ...Відміною від Києва в Туреччині є те, що все добудовано здано та існує. Просто ВНП ти не отримаєш: живи по 90 днів в кожен 180...
12:10 - дуже винятковий випадок. Не типовий. Із серії "Буває..." Я знаю багато кейсів, коли інвестори купили квартир на загальну суму в 400 000 доларів (рієлтори потирали долоні) та реально отримали громадянство.
14:35 - про виручку від оренди в Туреччині - я сам дивувався низькими - по відношенню до забаганок українських лендлордів - ставками - звична для Європи та США цифра в 5...6 відсотків річних. Наші лендлорди такого не сприймали: грабуй та дери три шкури з українця так, щоби було не менше 12% річних по валюті! Тільки так! Чому 12? Так українська економіка від олігархів: вкладення повинні окупитися на більше ніж за 8 років. Інакше вкрадемо/облапошемо якось по-іншому...
15:50 - дуже докладно - про те, чому на ринку нерухомості явна пауза - а вважаю - наближається "ямка" в сінусоїді цін - така сінусоїда притаманна ринку нерухомості в будь-якій країні.
16:05 цікаво. Ті, хто купив нерухомість в 2017-2020 роках, не будуть мати збитків, тому що для них профіт в 100% по валюті ЗБЕРІГАЄТЬСЯ. А ось ті, хто купив на піку цін - припустимо в 2022 році - дійсно - можливо продають із збитками (я таких випадків не знаю, але припускаю що вони є). Влітку повертається з Польщі приятель в свою інвестицію 2017 року... Стоїть закрита та чекає на нього... Польського дармового пива вже напився, досить...
17:37 - невірна оцінка діяльності Забудовників: дійсно вони зараз сидять на голодному пайку, але будівництво іде такими темпами, що я дивуюся. Якщо і дивуватися, то тільки тому, що хто це буде купувати при стартові ціні на 1+1 в 200 000 доларів. Ось це мені не зрозуміло, бо сьогодні їхав по своєму мікрорайону наче по найбільшому в світі будівництву: бетоновози вантажівки та інші авто - фундаменти екскаватори - сваї - бетон... Такий розмах новобудов, що аж гай шумить... В мене є одне пояснення: вчора на виборах у всіх приморських великих містах посади мерів зберегли представники опозиції - я думаю, що вони не дурні та - враховуючи перемогу - в інших ключових містах Туречични - доберуться до перегляду списку так званих "закритих для поселення іноземців". Ха! А це і призведе до збільшення попиту та зростання цін!!!
В кінці кінців навалу росіян вже подолали, позавчора був свідком того, як депортували росіян, яких виловили на вулицях міста без картки ВНП: "Чемодан-вокзал-Кострома"! Тільки одного росіянина врятували друзі-росіяни: умовили поліцію не відправляти літаком в ер-ефію, а купили при них квиток у Тбілісі. Полетів до Суліко...
18:00 - вона говорить, що можна купити квартири в 1,5 рази дешевше, ніж у Забудовника - не впевнений, я не в курсі - я давно на цю тему говорив з рієлторами (мені не дуже цікаво), але десь квартал тому чув, що у Забудовника можна купити дешевше, ніж ціна за прайс-листом. Раніше про таке не чув...
18:53 - цікаво - як "скидають" квартири, які купили на піку ціни... дуже цікаво та дуже повчально. Зауважу що Кепез - то віддалений спальний район... Вірю... може бути... влипли...
23:00 - досить мудро - про те, що не варто зараз прогнозувати, що буде далі... "Нам не дано предугадать"... Як колись говорив мій сусід, який був завідувачем відідлу ТВ Центрального універмагу - торгівля кольоровии ТВ в буремні 90-ті роки - клієнам, які хотіли за свої рублі купити ТВ (зараз важко повірити, що ТВ купити було НЕМОЖЛИВО (!)): "Надо ждать..." Іноді - дивлячись на одяг клієнта - цю фразу вимовляв трохи інакше з паузою між буквами та получалося так: "Надо ж дать..."
А взагалі дуже повчальне та інформативне відео... Про інвестиції за кордоном. Мені сподобалося: чітко та аргументовано.