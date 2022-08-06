Додано: Пон 01 кві, 2024 13:13

BIGor написав: Ось жінка все розжовує про Турцію, прямо з фактами і без "відсебятини"

Ось жінка все розжовує про Турцію, прямо з фактами і без "відсебятини"

його повинні зараз дивитися всі студенти економічних факультетів.

Можна радіти - є розумна людина, яка бачить все дуже вірно.

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ЯК ТА КУДИ варто інвестувати.

це приватна інформація,

ПанеВи - супер! Таке відео - просто бомба!Вважаю, щоДуже точно, дуже аргументовано, спираючись на факти - та все вірно. Всі цифри та всі факти.Нехай студенти звернуть увагу про іпотечні кредити та динаміку цих цифр. Дуже повчально.Я радію - бо я на цьому форуму наполегливо з квітня 20року - блін, вже 6 років - розказувавЗ цих 6-ти років люди, які реально вдарені порожнім мішком із-за рогу улиці, все говорили навпаки: треба сидіти в жалюгідному гниднику біля смітника їх життя та писати писати та писати повну дурню на Фінансовому форумі України. Наче це сільська вбиральня, наповнена лайном.Я ще не додивися до кінця, але реально вражений НЕ новизною інформації (я все це знав і майже щоденно розказував на цьому форумі), а тверезим розумом цієї жінки, яка вдало все зібрала в одну купу.Ключові моменти:- вона починає говорити про події 2020 -2021 років - все вірно. Реально найкращий час для інвестицій був в 2017-2018 роках. Це тоді НОВЕ ГОТОВЕ під ключ - і я про це писав - можна було взяти по 900...1000 доларів на квадратний метр. Нове готове під ключ частково з меблями (кухня та прихожа) з готовими санвузлами та частково з побутовою технікою (витяжка варочна поверхня та електрична духова шафа. Це я вже не говорю про душові умивальники повністю готові балкони та шикарні вхідні двері із замками - "крабами".Самі знаєте, скільки це зараз вартує в Україні та скільки вартує це все встановити...Саме в ці роки не тільки я сам інвестував, але і допоміг своїм АЖ ТРЬОМ!!! приятелям інвестувати (). Наполегливо реально люди з великими психічними проблемами писали, щоторгує квартирами як водою з відра, продаючи "білим та пухнастим учасникам форуму" по 1 000 або 35 000 квартир на місць.Звісно, обманюючи сиріт та дітей. Ну і білих та пухнастих учасників форуму...Весь цей часмандрував горами: водоспадами, озерами та мандрував світом та об"їздив десятки країн Європи, а також був неодноразово в США та перший раз в Канаді. ЦІ ЛЮДИ ПРАЦЮВАЛИ ПРОТИ УЧАСНИКІВ ФОРУМУ. ЦІ ЛЮДИ ДОСІ НЕ ЗАБЛОКОВАНІ НАВІЧНО. Я не знаю,. навіщо їх тримають на цьому форумі - реально обманщики та брехуни та ще гірше - флудери-дезінфороматори. Не на Фінансовому форумі працювати (вже по 30 000 сміттєвих дописів), а на смітнику десь на краю Києва копирсатися.Далі дуже важливий момент про зростання цін в 2020 та 2021 роках а потім і в 2022 році - там вона на 9-10 хвилинах вірно говорить, щоУ ВАЛЮТІ... Так і було...Я не маю права говорити все, що знаю, тому щоі деякі учасники форуму, які "в темі", читають цей текст....Дам мінімальний та максимальний приклади про учасників цього форуму, не розкриваючи хто це (якщо будуть вважати, що я занадто розсекретив - напишуть мені в особистих повідомленнях або в Вайбері):- інвестиція початку 2020 року в 60 000 євро дала повернення влітку 2023 в сумі 120 000 євро.- інвестиція в 170 000 євро влітку 2020 року дала в листопаді 2023 року повернення в сумі 400 000 (чотириста тисяч) євро.Це реальні цифри - і підтвердження цього можна чути у відео в інтервалі хвилин 9-10.Всім наука: НЕ МОЖНА СЛУХАТИ психопатів, які пасуться на цьому Фінансовому форумі. Їх - мабуть - можна слухати біля під"їзду їх жалюгідних хрущовок. Там мелять все, що хочуть хочуть... І то чи варто витрачати час на гнидники та гидоту?Відео дуже рекомендую. Пане- ви супер. Дивлюсь далі.З тихквартир, до купівлі яких - приятелями - я мав відношення, на сьогодні:- власник - колишній мешканець Одеси - тихенько радіє та хреститься.- власник - колишній мешканець Херсона - не дуже тихенько радіє (втрачено 3 квартири в Херсоні - свою, дочки та під оренду) але хреститься.- власник - колишній мешканець Дніпра - а зараз проживає у Великій Британії, квартирою користується його син (підданий Короля Чарльза Третього) та сам скоро прилетить літаком з Туманного Альбіону.