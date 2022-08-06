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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 кві, 2024 14:29
anduzenko написав: akurt написав:
щодня гуляю по новій набережній, на якій
как у вас на районе с собачками?
Гадят на тротуар?
На прохожих бросаются?
По ночам перегавкиваются на всю улицу?
Я сейчас в Хурме, решил наведаться, проникнуться турецким раем
Мудро – потрапили на початок купального сезону – в Анталії спекотно. Море тепле, штиль.
Собак можна вигулювати - тільки треба гуляти з поліетиленовим пакетиком.
В мене враження, що зараз собачників стало менше - то забава українців та росіян
- а росіян вже скоро виштовхають всіх.
Зараз чую десь досить далеко гавкає якийсь песик - вночі не чув, щоби гавкали.P.S.
Зустрічні питання:как у вас на районе с собачками?
Гадят на тротуар?
На прохожих бросаются?По ночам перегавкиваются на всю улицу?
Ви же не будете говорити, що хтось купує поліетиленові пакети по 1,60 гривня за одну штуку та ходить з ними...
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 01 кві, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 15:07
finuser521 написав: BIGor написав:
Ось жінка все розжовує про Турцію, прямо з фактами і без "відсебятини"
1. Нагнати баранів
2. Постригти баранів
3. PROFIT
Ці три пункти бувають - ще й як бувають...
Все вірно. У однокласника мого, вже давно киянина, повернувся з фронту зять - живий, але ушкоджена нога - але більш менш все нормально.
Думав, що при поверненні з фронту заселиться в нову квартиру - на лівому берегу Дніпра - інвестував 3 чи 2 роки тому. Вже немає сил жити з тестем, тещею, мамою тещі, сестрою жінки та її чоловіком в трикімнатній квартирі біля метро "Лісова" мами тещі (то однокласник мій дуже вигідно оженився на дівчині-киянці)...
Фронтовик реальний... ,
Прийшов мацати "прєлєсть" - а на дверях Забудовника три рядки на листі паперу формату А4:
1. Нагнати баранів
2. Постригти баранів
3. PROFIT
Останнє зараз здається в Монако...
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Додано: Пон 01 кві, 2024 16:14
akurt написав:
1. Нагнати баранів
2. Постригти баранів
3. PROFIT
А це цикл нерухомості такий, ті хто купили до росту (до чистильщиків взуття) вони свої х2 і так отримають, навіть з корекцією в 30%.
Це те саме що ліра от наприклад впала вже до 32 за долар, а путівки в 5* як коштували умовно 2000 дол, так і коштують...
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Додано: Пон 01 кві, 2024 16:59
BIGor написав: akurt написав:
1. Нагнати баранів
2. Постригти баранів
3. PROFIT
А це цикл нерухомості такий, ті хто купили до росту (до чистильщиків взуття) вони свої х2 і так отримають, навіть з корекцією в 30%.
Це те саме що ліра от наприклад впала вже до 32 за долар, а путівки в 5* як коштували умовно 2000 дол, так і коштують...
Останнє навпаки з року в рік дорожчає. Попробуйте зняти один і той самий готель в той самий період на однакову кількість діб в різні роки. Побачите динаміку.
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Додано: Вів 02 кві, 2024 08:42
gonchik74 написав: BIGor написав: akurt написав:
1. Нагнати баранів
2. Постригти баранів
3. PROFIT
А це цикл нерухомості такий, ті хто купили до росту (до чистильщиків взуття) вони свої х2 і так отримають, навіть з корекцією в 30%.
Це те саме що ліра от наприклад впала вже до 32 за долар, а путівки в 5* як коштували умовно 2000 дол, так і коштують...
Останнє навпаки з року в рік дорожчає. Попробуйте зняти один і той самий готель в той самий період на однакову кількість діб в різні роки. Побачите динаміку.
Так, капіталізм своє не упустить. І це при тому що заробітні плати персоналу в Турції і інші витрати кожного року діляться на два в доларах.
Читав про Єгипет - так ті взагалі вже дійшли до офіційного і чорного курсу, за два роки офіційний курс виріс з 15 до 47, а чорний і всі 60. Але дешевих путівок - зась.
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Додано: Вів 02 кві, 2024 10:14
В какой стране флипить квартиры:
Первичная недвижимость (ремонт квартир от застройщика и продажа)
Или
Строить дома на продажу.
Мозг уже плавится
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Бетон
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