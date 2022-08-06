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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 876877878879
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 14:29

  anduzenko написав:
  akurt написав: щодня гуляю по новій набережній, на якій

как у вас на районе с собачками?
Гадят на тротуар?
На прохожих бросаются?
По ночам перегавкиваются на всю улицу?
Я сейчас в Хурме, решил наведаться, проникнуться турецким раем

Мудро – потрапили на початок купального сезону – в Анталії спекотно. Море тепле, штиль.
Собак можна вигулювати - тільки треба гуляти з поліетиленовим пакетиком.
В мене враження, що зараз собачників стало менше - то забава українців та росіян - а росіян вже скоро виштовхають всіх.
Зараз чую десь досить далеко гавкає якийсь песик - вночі не чув, щоби гавкали.

P.S. Зустрічні питання:
как у вас на районе с собачками?
Гадят на тротуар?
На прохожих бросаются?
По ночам перегавкиваются на всю улицу?
Ви же не будете говорити, що хтось купує поліетиленові пакети по 1,60 гривня за одну штуку та ходить з ними...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 01 кві, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 15:07

  finuser521 написав:
  BIGor написав:Ось жінка все розжовує про Турцію, прямо з фактами і без "відсебятини"

1. Нагнати баранів
2. Постригти баранів
3. PROFIT

Ці три пункти бувають - ще й як бувають...
Все вірно. У однокласника мого, вже давно киянина, повернувся з фронту зять - живий, але ушкоджена нога - але більш менш все нормально.
Думав, що при поверненні з фронту заселиться в нову квартиру - на лівому берегу Дніпра - інвестував 3 чи 2 роки тому. Вже немає сил жити з тестем, тещею, мамою тещі, сестрою жінки та її чоловіком в трикімнатній квартирі біля метро "Лісова" мами тещі (то однокласник мій дуже вигідно оженився на дівчині-киянці)...
Фронтовик реальний... ,
Прийшов мацати "прєлєсть" - а на дверях Забудовника три рядки на листі паперу формату А4:
1. Нагнати баранів
2. Постригти баранів
3. PROFIT

Останнє зараз здається в Монако...
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 16:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:1. Нагнати баранів
2. Постригти баранів
3. PROFIT

А це цикл нерухомості такий, ті хто купили до росту (до чистильщиків взуття) вони свої х2 і так отримають, навіть з корекцією в 30%.

Це те саме що ліра от наприклад впала вже до 32 за долар, а путівки в 5* як коштували умовно 2000 дол, так і коштують...
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 16:59

  BIGor написав:
  akurt написав:1. Нагнати баранів
2. Постригти баранів
3. PROFIT

А це цикл нерухомості такий, ті хто купили до росту (до чистильщиків взуття) вони свої х2 і так отримають, навіть з корекцією в 30%.

Це те саме що ліра от наприклад впала вже до 32 за долар, а путівки в 5* як коштували умовно 2000 дол, так і коштують...

Останнє навпаки з року в рік дорожчає. Попробуйте зняти один і той самий готель в той самий період на однакову кількість діб в різні роки. Побачите динаміку.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 08:42

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:1. Нагнати баранів
2. Постригти баранів
3. PROFIT

А це цикл нерухомості такий, ті хто купили до росту (до чистильщиків взуття) вони свої х2 і так отримають, навіть з корекцією в 30%.

Це те саме що ліра от наприклад впала вже до 32 за долар, а путівки в 5* як коштували умовно 2000 дол, так і коштують...

Останнє навпаки з року в рік дорожчає. Попробуйте зняти один і той самий готель в той самий період на однакову кількість діб в різні роки. Побачите динаміку.

Так, капіталізм своє не упустить. І це при тому що заробітні плати персоналу в Турції і інші витрати кожного року діляться на два в доларах.

Читав про Єгипет - так ті взагалі вже дійшли до офіційного і чорного курсу, за два роки офіційний курс виріс з 15 до 47, а чорний і всі 60. Але дешевих путівок - зась.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 10:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

В какой стране флипить квартиры:
Первичная недвижимость (ремонт квартир от застройщика и продажа)
Или
Строить дома на продажу.

Мозг уже плавится
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:19

  Бетон написав:В какой стране флипить квартиры:
Первичная недвижимость (ремонт квартир от застройщика и продажа)
Или
Строить дома на продажу.
Мозг уже плавится

Є цікаві відосики про такий вид бізнесу в Португалії. Пошукайте. Досить цікаво: купують старий будинок Бог знає якого року випкуску та роблять добудови перебудови та капітальний ремонт.
Пишуть/розказують, що дуже вигідно.

Вчора говорив з нашої українкою а тепер громадянкою Франції.
Навела цікаві дані:
- зараз в їх маленькому містечку - всього 400 жителів - але яких!!! - всі - Маркізи та власники гектарів лісу - виставили на продаж старовинний будинок, який бачив ще мабуть Д"Артанеьян (він з тих країв) за 180 000 євро. Будинок потребує ремонт у- малого чи великого - залежить від нових власників, але він житловий і в ньому до недавніх пір жила родина з трьох осіб.
- наша українка - за іі словами - купила за 320 000 євро (продала якийсь бабушатник біля метро "Деміївська" в Києві) готовий будинок та виставляє його в оренду "Зелений туризм" - здається туристам - "Аж гай шумить!" (за її словами).
Так що є такий бізнес... Шукайте... Мої приклади - реальні...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:22

  akurt написав:Так що є такий бізнес... Шукайте..

дякуємо, дякуємо, пане Акурт!
Щоб ми без вас робили би????
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:24

Ідеї інвестицій...

Аналізуючи зміну ціни на ринку нерухомості США натрапив на цікаві дані про зміну ціни конкретного об"єкта у часі.
Таблиця показує саме хід думок інвесторів: купив-продав-профіт-купив...
Зверніть увагу на дати та зміну цін - починати треба з нижнього рядка таблиці.
Дані реальні для реального конкретного об"єкта. Не Вашингтон, не Нью Йорк, і не Лос Анджелес.
Зображення

Примітки:
- адресу даної нерухомості не вказую, щоби не було рекламою.
- в разі продажу нерухомості в США, якою володів більше 2-х років - податки не сплачуються.
- якщо продав та купив щось нове з інтервалом в 1 місяць (тобто відразу інвестував) податок на прибуток не сплачується.
akurt
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  #<1 ... 876877878879
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