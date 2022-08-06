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akurt написав: щодня гуляю по новій набережній, на якій
как у вас на районе с собачками? Гадят на тротуар? На прохожих бросаются? По ночам перегавкиваются на всю улицу? Я сейчас в Хурме, решил наведаться, проникнуться турецким раем
Мудро – потрапили на початок купального сезону – в Анталії спекотно. Море тепле, штиль. Собак можна вигулювати - тільки треба гуляти з поліетиленовим пакетиком. В мене враження, що зараз собачників стало менше - то забава українців та росіян - а росіян вже скоро виштовхають всіх. Зараз чую десь досить далеко гавкає якийсь песик - вночі не чув, щоби гавкали.
P.S. Зустрічні питання: как у вас на районе с собачками? Гадят на тротуар? На прохожих бросаются? По ночам перегавкиваются на всю улицу? Ви же не будете говорити, що хтось купує поліетиленові пакети по 1,60 гривня за одну штуку та ходить з ними...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 01 кві, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:Ось жінка все розжовує про Турцію, прямо з фактами і без "відсебятини"
1. Нагнати баранів 2. Постригти баранів 3. PROFIT
Ці три пункти бувають - ще й як бувають... Все вірно. У однокласника мого, вже давно киянина, повернувся з фронту зять - живий, але ушкоджена нога - але більш менш все нормально. Думав, що при поверненні з фронту заселиться в нову квартиру - на лівому берегу Дніпра - інвестував 3 чи 2 роки тому. Вже немає сил жити з тестем, тещею, мамою тещі, сестрою жінки та її чоловіком в трикімнатній квартирі біля метро "Лісова" мами тещі (то однокласник мій дуже вигідно оженився на дівчині-киянці)... Фронтовик реальний... , Прийшов мацати "прєлєсть" - а на дверях Забудовника три рядки на листі паперу формату А4: 1. Нагнати баранів 2. Постригти баранів 3. PROFIT
Бетон написав:В какой стране флипить квартиры: Первичная недвижимость (ремонт квартир от застройщика и продажа) Или Строить дома на продажу. Мозг уже плавится
Є цікаві відосики про такий вид бізнесу в Португалії. Пошукайте. Досить цікаво: купують старий будинок Бог знає якого року випкуску та роблять добудови перебудови та капітальний ремонт. Пишуть/розказують, що дуже вигідно.
Вчора говорив з нашої українкою а тепер громадянкою Франції. Навела цікаві дані: - зараз в їх маленькому містечку - всього 400 жителів - але яких!!! - всі - Маркізи та власники гектарів лісу - виставили на продаж старовинний будинок, який бачив ще мабуть Д"Артанеьян (він з тих країв) за 180 000 євро. Будинок потребує ремонт у- малого чи великого - залежить від нових власників, але він житловий і в ньому до недавніх пір жила родина з трьох осіб. - наша українка - за іі словами - купила за 320 000 євро (продала якийсь бабушатник біля метро "Деміївська" в Києві) готовий будинок та виставляє його в оренду "Зелений туризм" - здається туристам - "Аж гай шумить!" (за її словами). Так що є такий бізнес... Шукайте... Мої приклади - реальні...
Аналізуючи зміну ціни на ринку нерухомості США натрапив на цікаві дані про зміну ціни конкретного об"єкта у часі. Таблиця показує саме хід думок інвесторів: купив-продав-профіт-купив... Зверніть увагу на дати та зміну цін - починати треба з нижнього рядка таблиці. Дані реальні для реального конкретного об"єкта. Не Вашингтон, не Нью Йорк, і не Лос Анджелес.
Примітки: - адресу даної нерухомості не вказую, щоби не було рекламою. - в разі продажу нерухомості в США, якою володів більше 2-х років - податки не сплачуються. - якщо продав та купив щось нове з інтервалом в 1 місяць (тобто відразу інвестував) податок на прибуток не сплачується.