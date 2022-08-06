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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 876877878879
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 14:29

  anduzenko написав:
  akurt написав: щодня гуляю по новій набережній, на якій

как у вас на районе с собачками?
Гадят на тротуар?
На прохожих бросаются?
По ночам перегавкиваются на всю улицу?
Я сейчас в Хурме, решил наведаться, проникнуться турецким раем

Мудро – потрапили на початок купального сезону – в Анталії спекотно. Море тепле, штиль.
Собак можна вигулювати - тільки треба гуляти з поліетиленовим пакетиком.
В мене враження, що зараз собачників стало менше - то забава українців та росіян - а росіян вже скоро виштовхають всіх.
Зараз чую десь досить далеко гавкає якийсь песик - вночі не чув, щоби гавкали.

P.S. Зустрічні питання:
как у вас на районе с собачками?
Гадят на тротуар?
На прохожих бросаются?
По ночам перегавкиваются на всю улицу?
Ви же не будете говорити, що хтось купує поліетиленові пакети по 1,60 гривня за одну штуку та ходить з ними...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 01 кві, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 15:07

  finuser521 написав:
  BIGor написав:Ось жінка все розжовує про Турцію, прямо з фактами і без "відсебятини"

1. Нагнати баранів
2. Постригти баранів
3. PROFIT

Ці три пункти бувають - ще й як бувають...
Все вірно. У однокласника мого, вже давно киянина, повернувся з фронту зять - живий, але ушкоджена нога - але більш менш все нормально.
Думав, що при поверненні з фронту заселиться в нову квартиру - на лівому берегу Дніпра - інвестував 3 чи 2 роки тому. Вже немає сил жити з тестем, тещею, мамою тещі, сестрою жінки та її чоловіком в трикімнатній квартирі біля метро "Лісова" мами тещі (то однокласник мій дуже вигідно оженився на дівчині-киянці)...
Фронтовик реальний... ,
Прийшов мацати "прєлєсть" - а на дверях Забудовника три рядки на листі паперу формату А4:
1. Нагнати баранів
2. Постригти баранів
3. PROFIT

Останнє зараз здається в Монако...
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 16:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:1. Нагнати баранів
2. Постригти баранів
3. PROFIT

А це цикл нерухомості такий, ті хто купили до росту (до чистильщиків взуття) вони свої х2 і так отримають, навіть з корекцією в 30%.

Це те саме що ліра от наприклад впала вже до 32 за долар, а путівки в 5* як коштували умовно 2000 дол, так і коштують...
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 16:59

  BIGor написав:
  akurt написав:1. Нагнати баранів
2. Постригти баранів
3. PROFIT

А це цикл нерухомості такий, ті хто купили до росту (до чистильщиків взуття) вони свої х2 і так отримають, навіть з корекцією в 30%.

Це те саме що ліра от наприклад впала вже до 32 за долар, а путівки в 5* як коштували умовно 2000 дол, так і коштують...

Останнє навпаки з року в рік дорожчає. Попробуйте зняти один і той самий готель в той самий період на однакову кількість діб в різні роки. Побачите динаміку.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 08:42

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:1. Нагнати баранів
2. Постригти баранів
3. PROFIT

А це цикл нерухомості такий, ті хто купили до росту (до чистильщиків взуття) вони свої х2 і так отримають, навіть з корекцією в 30%.

Це те саме що ліра от наприклад впала вже до 32 за долар, а путівки в 5* як коштували умовно 2000 дол, так і коштують...

Останнє навпаки з року в рік дорожчає. Попробуйте зняти один і той самий готель в той самий період на однакову кількість діб в різні роки. Побачите динаміку.

Так, капіталізм своє не упустить. І це при тому що заробітні плати персоналу в Турції і інші витрати кожного року діляться на два в доларах.

Читав про Єгипет - так ті взагалі вже дійшли до офіційного і чорного курсу, за два роки офіційний курс виріс з 15 до 47, а чорний і всі 60. Але дешевих путівок - зась.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 10:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

В какой стране флипить квартиры:
Первичная недвижимость (ремонт квартир от застройщика и продажа)
Или
Строить дома на продажу.

Мозг уже плавится
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:19

  Бетон написав:В какой стране флипить квартиры:
Первичная недвижимость (ремонт квартир от застройщика и продажа)
Или
Строить дома на продажу.
Мозг уже плавится

Є цікаві відосики про такий вид бізнесу в Португалії. Пошукайте. Досить цікаво: купують старий будинок Бог знає якого року випкуску та роблять добудови перебудови та капітальний ремонт.
Пишуть/розказують, що дуже вигідно.

Вчора говорив з нашої українкою а тепер громадянкою Франції.
Навела цікаві дані:
- зараз в їх маленькому містечку - всього 400 жителів - але яких!!! - всі - Маркізи та власники гектарів лісу - виставили на продаж старовинний будинок, який бачив ще мабуть Д"Артанеьян (він з тих країв) за 180 000 євро. Будинок потребує ремонт у- малого чи великого - залежить від нових власників, але він житловий і в ньому до недавніх пір жила родина з трьох осіб.
- наша українка - за іі словами - купила за 320 000 євро (продала якийсь бабушатник біля метро "Деміївська" в Києві) готовий будинок та виставляє його в оренду "Зелений туризм" - здається туристам - "Аж гай шумить!" (за її словами).
Так що є такий бізнес... Шукайте... Мої приклади - реальні...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 11:24

Ідеї інвестицій...

Аналізуючи зміну ціни на ринку нерухомості США натрапив на цікаві дані про зміну ціни конкретного об"єкта у часі.
Таблиця показує саме хід думок інвесторів: купив-продав-профіт-купив...
Зверніть увагу на дати та зміну цін - починати треба з нижнього рядка таблиці.
Дані реальні для реального конкретного об"єкта. Не Вашингтон, не Нью Йорк, і не Лос Анджелес.
Зображення

Примітки:
- адресу даної нерухомості не вказую, щоби не було рекламою.
- в разі продажу нерухомості в США, якою володів більше 2-х років - податки не сплачуються.
- якщо продав та купив щось нове з інтервалом в 1 місяць (тобто відразу інвестував) податок на прибуток не сплачується.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:20

  akurt написав:
  BIGor написав:Ось жінка все розжовує про Турцію, прямо з фактами і без "відсебятини"

https://www.youtube.com/watch?v=PWvqXieWXkI

Пане BIGor!
Ви - супер! Таке відео - просто бомба!
Вважаю, що його повинні зараз дивитися всі студенти економічних факультетів.
Дуже точно, дуже аргументовано, спираючись на факти - та все вірно. Всі цифри та всі факти.
Все про інвестиції в нерухомість - та як це буває, та від чого залежить.
Нехай студенти звернуть увагу про іпотечні кредити та динаміку цих цифр. Дуже повчально.
Можна радіти - є розумна людина, яка бачить все дуже вірно.
Я радію - бо я на цьому форуму наполегливо з квітня 2018 року - блін, вже 6 років - розказував ЯК ТА КУДИ варто інвестувати.
З цих 6-ти років люди, які реально не мають відношення до інвестицій, все говорили навпаки: треба "сидіти на одній сраці" біля смітника їх життя та писати писати та писати повну дурню.

Я ще не додивися до кінця, але реально вражений НЕ новизною інформації (я все це знав і майже щоденно розказував на цьому форумі), а тверезим розумом цієї жінки, яка вдало все зібрала в одну купу.
Ключові моменти:
- вона починає говорити про події 2020 -2021 років - все вірно. Реально найкращий час для інвестицій був в 2017-2018 роках. Це тоді НОВЕ ГОТОВЕ під ключ - і я про це писав - можна було взяти по 900...1000 доларів на квадратний метр. Нове готове під ключ частково з меблями (кухня та прихожа) з готовими санвузлами та частково з побутовою технікою (витяжка варочна поверхня та електрична духова шафа. Це я вже не говорю про душові умивальники повністю готові балкони та шикарні вхідні двері із замками - "крабами".
Самі знаєте, скільки це зараз вартує в Україні та скільки вартує це все встановити...

Саме в ці роки не тільки я сам інвестував, але і допоміг своїм АЖ ТРЬОМ!!! приятелям інвестувати (куплено 3 (Увага: ТРИ!!!! - караул!) - квартири "для себе). Наполегливо реально люди які нг чому не розбираються писали, що akurt торгує квартирами як водою з відра, продаючи "білим та пухнастим учасникам форуму" по 1 000 або 35 000 квартир на місць.
Звісно, обманюючи сиріт та дітей. Ну і білих та пухнастих учасників форуму...

Далі дуже важливий момент про зростання цін в 2020 та 2021 роках а потім і в 2022 році - там вона на 9-10 хвилинах вірно говорить, що зростання ціни у валюті було в 2,5-3 рази.
У ВАЛЮТІ... Так і було...

Я не маю права говорити все, що знаю, тому що це приватна інформація, і деякі учасники форуму, які "в темі", читають цей текст.
...Дам мінімальний та максимальний приклади про учасників цього форуму, не розкриваючи хто це (якщо будуть вважати, що я занадто розсекретив - напишуть мені в особистих повідомленнях або в Вайбері):
- інвестиція початку 2020 року в 60 000 євро дала повернення влітку 2023 в сумі 120 000 євро.
- інвестиція в 170 000 євро влітку 2020 року дала в листопаді 2023 року повернення в сумі 400 000 (чотириста тисяч) євро.
Це реальні цифри - і підтвердження цього можна чути у відео в інтервалі хвилин 9-10.

Інвестувати треба було в біткоін - десять іксів і без клопоту з нерухомістю)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:32

  cherchiltank написав:Інвестувати треба було в біткоін - десять іксів і без клопоту з нерухомістю)

Про це писав знаменитий flyman ще десь 3 чи 4 роки тому. В мене десь збережена цитата про відсотковий розподіл нахомʼяченого капіталу.
Досить мудра фраза.
Правда, сам він із запропонованого нічого не зміг зробити.
А інші не змогли зробити, тому що мудра його думка була похована під десятками тисяч його ж не мудрих.
Так буває…

P.S. Не забувайте: в тій справі теж - як і в нерухомості - існує сінусоіда і певний досить довгий час люди шкодували, що грали в ту забавку…
akurt
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