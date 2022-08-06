RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 877878879880
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:45

  akurt написав:
  anduzenko написав:
  akurt написав: щодня гуляю по новій набережній, на якій

как у вас на районе с собачками?
Гадят на тротуар?
На прохожих бросаются?
По ночам перегавкиваются на всю улицу?
Я сейчас в Хурме, решил наведаться, проникнуться турецким раем

Мудро – потрапили на початок купального сезону – в Анталії спекотно. Море тепле, штиль.
Собак можна вигулювати - тільки треба гуляти з поліетиленовим пакетиком.
В мене враження, що зараз собачників стало менше - то забава українців та росіян - а росіян вже скоро виштовхають всіх.
Зараз чую десь досить далеко гавкає якийсь песик - вночі не чув, щоби гавкали.

P.S. Зустрічні питання:
как у вас на районе с собачками?
Гадят на тротуар?
На прохожих бросаются?
По ночам перегавкиваются на всю улицу?
Ви же не будете говорити, що хтось купує поліетиленові пакети по 1,60 гривня за одну штуку та ходить з ними...

Я не про собачников
Я про свободных собачек по 20-25 кг живого веса, которые спят на тротуарах днём, а ночью ***** (точно не знаю что именно, но звуки за окном разные звучат)
За ними никто с пакетами не ходит. Наверно, турки мудрый народ и на этой статье решили сэкономить. Да и мухам надо что-то есть, где-то деток растить. Э - экология.
В мене враження, що зараз собачників стало менше - то забава українців та росіян - а росіян вже скоро виштовхають всіх.

Так и есть. Собака на поводке - признак дурачка-туриста. Местные собачек очень любят, подкармливают, но домой не берут. Да и зачем, им и на тротуарах хорошо - прижились, размножаются. Говорят, их в одном Стамбуле больше полмиллиона.
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 146
З нами з: 18.10.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 877878879880
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2473, 2474, 2475
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24744 16526467
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 13:20
Ірина_
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 997, 998, 999
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9989 6239695
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 11:19
vitaliiangel
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 377892
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (799)
02.04.2024 20:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.