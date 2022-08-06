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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 877878879880
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:45

  akurt написав:
  anduzenko написав:
  akurt написав: щодня гуляю по новій набережній, на якій

как у вас на районе с собачками?
Гадят на тротуар?
На прохожих бросаются?
По ночам перегавкиваются на всю улицу?
Я сейчас в Хурме, решил наведаться, проникнуться турецким раем

Мудро – потрапили на початок купального сезону – в Анталії спекотно. Море тепле, штиль.
Собак можна вигулювати - тільки треба гуляти з поліетиленовим пакетиком.
В мене враження, що зараз собачників стало менше - то забава українців та росіян - а росіян вже скоро виштовхають всіх.
Зараз чую десь досить далеко гавкає якийсь песик - вночі не чув, щоби гавкали.

P.S. Зустрічні питання:
как у вас на районе с собачками?
Гадят на тротуар?
На прохожих бросаются?
По ночам перегавкиваются на всю улицу?
Ви же не будете говорити, що хтось купує поліетиленові пакети по 1,60 гривня за одну штуку та ходить з ними...

Я не про собачников
Я про свободных собачек по 20-25 кг живого веса, которые спят на тротуарах днём, а ночью ***** (точно не знаю что именно, но звуки за окном разные звучат)
За ними никто с пакетами не ходит. Наверно, турки мудрый народ и на этой статье решили сэкономить. Да и мухам надо что-то есть, где-то деток растить. Э - экология.
В мене враження, що зараз собачників стало менше - то забава українців та росіян - а росіян вже скоро виштовхають всіх.

Так и есть. Собака на поводке - признак дурачка-туриста. Местные собачек очень любят, подкармливают, но домой не берут. Да и зачем, им и на тротуарах хорошо - прижились, размножаются. Говорят, их в одном Стамбуле больше полмиллиона.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:27

  Бетон написав:В какой стране флипить квартиры:
Первичная недвижимость (ремонт квартир от застройщика и продажа)
Или
Строить дома на продажу.

Мозг уже плавится

Куда угодно, только не в турецкие клоповники с ПАДАЮЩИМИ балконами.

Надеюсь все уже видели этот шедевр, с печальным концом : https://youtu.be/3EpCjqFawwk?si=TKG093nHhVSK8cjJ
roberto dark
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