akurt написав:
Мудро – потрапили на початок купального сезону – в Анталії спекотно. Море тепле, штиль.
Собак можна вигулювати - тільки треба гуляти з поліетиленовим пакетиком.
В мене враження, що зараз собачників стало менше - то забава українців та росіян - а росіян вже скоро виштовхають всіх.
Зараз чую десь досить далеко гавкає якийсь песик - вночі не чув, щоби гавкали.
P.S. Зустрічні питання:
как у вас на районе с собачками?
Гадят на тротуар?
На прохожих бросаются?
По ночам перегавкиваются на всю улицу?
Ви же не будете говорити, що хтось купує поліетиленові пакети по 1,60 гривня за одну штуку та ходить з ними...
Я не про собачников
Я про свободных собачек по 20-25 кг живого веса, которые спят на тротуарах днём, а ночью ***** (точно не знаю что именно, но звуки за окном разные звучат)
За ними никто с пакетами не ходит. Наверно, турки мудрый народ и на этой статье решили сэкономить. Да и мухам надо что-то есть, где-то деток растить. Э - экология.
В мене враження, що зараз собачників стало менше - то забава українців та росіян - а росіян вже скоро виштовхають всіх.
Так и есть. Собака на поводке - признак дурачка-туриста. Местные собачек очень любят, подкармливают, но домой не берут. Да и зачем, им и на тротуарах хорошо - прижились, размножаются. Говорят, их в одном Стамбуле больше полмиллиона.