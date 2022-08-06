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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 877878879880
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:45

  akurt написав:
  anduzenko написав:
  akurt написав: щодня гуляю по новій набережній, на якій

как у вас на районе с собачками?
Гадят на тротуар?
На прохожих бросаются?
По ночам перегавкиваются на всю улицу?
Я сейчас в Хурме, решил наведаться, проникнуться турецким раем

Мудро – потрапили на початок купального сезону – в Анталії спекотно. Море тепле, штиль.
Собак можна вигулювати - тільки треба гуляти з поліетиленовим пакетиком.
В мене враження, що зараз собачників стало менше - то забава українців та росіян - а росіян вже скоро виштовхають всіх.
Зараз чую десь досить далеко гавкає якийсь песик - вночі не чув, щоби гавкали.

P.S. Зустрічні питання:
как у вас на районе с собачками?
Гадят на тротуар?
На прохожих бросаются?
По ночам перегавкиваются на всю улицу?
Ви же не будете говорити, що хтось купує поліетиленові пакети по 1,60 гривня за одну штуку та ходить з ними...

Я не про собачников
Я про свободных собачек по 20-25 кг живого веса, которые спят на тротуарах днём, а ночью ***** (точно не знаю что именно, но звуки за окном разные звучат)
За ними никто с пакетами не ходит. Наверно, турки мудрый народ и на этой статье решили сэкономить. Да и мухам надо что-то есть, где-то деток растить. Э - экология.
В мене враження, що зараз собачників стало менше - то забава українців та росіян - а росіян вже скоро виштовхають всіх.

Так и есть. Собака на поводке - признак дурачка-туриста. Местные собачек очень любят, подкармливают, но домой не берут. Да и зачем, им и на тротуарах хорошо - прижились, размножаются. Говорят, их в одном Стамбуле больше полмиллиона.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:27

  Бетон написав:В какой стране флипить квартиры:
Первичная недвижимость (ремонт квартир от застройщика и продажа)
Или
Строить дома на продажу.

Мозг уже плавится

Куда угодно, только не в турецкие клоповники с ПАДАЮЩИМИ балконами.

Надеюсь все уже видели этот шедевр, с печальным концом : https://youtu.be/3EpCjqFawwk?si=TKG093nHhVSK8cjJ
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 01:04

З авторитетною думкою про нерухомість вийшов знаменитий roberto dark.
До його думки як експерта в нерухомості можна прислухатися, я його завжди підтримував, бо в його кейсі:
- невдала інвестиція в нерухомість Донецька;
- невдала інвестиція в житлову нерухомість Львова;
- невдала інвестиція в нерухомість в Ізраілі;
- невдала інвестиція в нерухомість Ірпеня;
- невдала інвестиція в комерційну нерухомість Львова;
- невдала друга спроба інвестицій в житлову нерухомість Львова (несподівано для експерта ціни за 1 кв.м. зросли з 650$ за 1 кв.м до сьогоднішніх 1150…1250$ за 1 кв. м);
- жахливі події жовтня 2023 в Ізраїлі.
Той факт, що експерт ніколи (!) у житті не був у Туреччині, тільки додає ваги.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 19:30

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

В общем, Акурт. Огромное спасибо.
Португалия оказалась открытием.
Абсолютно бедная страна фантастически смогла привлечь айтишников, поэтому недвига разлетается как пирожки.
Списался с дедулями, которые строят там и занимаются перепродажей.
Очень недурно. Готовлю бабло
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 20:23

  Бетон написав:В общем, Акурт. Огромное спасибо.
Португалия оказалась открытием.
Абсолютно бедная страна фантастически смогла привлечь айтишников, поэтому недвига разлетается как пирожки.
Списался с дедулями, которые строят там и занимаются перепродажей.
Очень недурно. Готовлю бабло

Читав відгуки ІТ-шників про португалію, що кажуть - місцеві дуже бідні, ринок житла дуже перегрітий (Порто, Лісабон). Хтось ще писав про засилля китайців.

Ціни можна глянуть на http://www.idealista.pt

Я от дивився ціни в Фаро https://www.idealista.pt/en/empreendimento/32963135/
285 000 Євро за 68 м2. в містечку на 68 тис населення.
BIGor
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