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akurt написав: щодня гуляю по новій набережній, на якій
как у вас на районе с собачками? Гадят на тротуар? На прохожих бросаются? По ночам перегавкиваются на всю улицу? Я сейчас в Хурме, решил наведаться, проникнуться турецким раем
Мудро – потрапили на початок купального сезону – в Анталії спекотно. Море тепле, штиль. Собак можна вигулювати - тільки треба гуляти з поліетиленовим пакетиком. В мене враження, що зараз собачників стало менше - то забава українців та росіян - а росіян вже скоро виштовхають всіх. Зараз чую десь досить далеко гавкає якийсь песик - вночі не чув, щоби гавкали.
P.S. Зустрічні питання: как у вас на районе с собачками? Гадят на тротуар? На прохожих бросаются? По ночам перегавкиваются на всю улицу? Ви же не будете говорити, що хтось купує поліетиленові пакети по 1,60 гривня за одну штуку та ходить з ними...
Я не про собачников Я про свободных собачек по 20-25 кг живого веса, которые спят на тротуарах днём, а ночью ***** (точно не знаю что именно, но звуки за окном разные звучат) За ними никто с пакетами не ходит. Наверно, турки мудрый народ и на этой статье решили сэкономить. Да и мухам надо что-то есть, где-то деток растить. Э - экология.
В мене враження, що зараз собачників стало менше - то забава українців та росіян - а росіян вже скоро виштовхають всіх.
Так и есть. Собака на поводке - признак дурачка-туриста. Местные собачек очень любят, подкармливают, но домой не берут. Да и зачем, им и на тротуарах хорошо - прижились, размножаются. Говорят, их в одном Стамбуле больше полмиллиона.
З авторитетною думкою про нерухомість вийшов знаменитий roberto dark. До його думки як експерта в нерухомості можна прислухатися, я його завжди підтримував, бо в його кейсі: - невдала інвестиція в нерухомість Донецька; - невдала інвестиція в житлову нерухомість Львова; - невдала інвестиція в нерухомість в Ізраілі; - невдала інвестиція в нерухомість Ірпеня; - невдала інвестиція в комерційну нерухомість Львова; - невдала друга спроба інвестицій в житлову нерухомість Львова (несподівано для експерта ціни за 1 кв.м. зросли з 650$ за 1 кв.м до сьогоднішніх 1150…1250$ за 1 кв. м); - жахливі події жовтня 2023 в Ізраїлі. Той факт, що експерт ніколи (!) у житті не був у Туреччині, тільки додає ваги.
В общем, Акурт. Огромное спасибо. Португалия оказалась открытием. Абсолютно бедная страна фантастически смогла привлечь айтишников, поэтому недвига разлетается как пирожки. Списался с дедулями, которые строят там и занимаются перепродажей. Очень недурно. Готовлю бабло
Бетон написав:В общем, Акурт. Огромное спасибо. Португалия оказалась открытием. Абсолютно бедная страна фантастически смогла привлечь айтишников, поэтому недвига разлетается как пирожки. Списался с дедулями, которые строят там и занимаются перепродажей. Очень недурно. Готовлю бабло
Читав відгуки ІТ-шників про португалію, що кажуть - місцеві дуже бідні, ринок житла дуже перегрітий (Порто, Лісабон). Хтось ще писав про засилля китайців.