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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 878879880881
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:00

Я писав лише про те, що у них гроші з під груші беруть без вагань. В решті європейських країн ні. А скільки там кацапів - мені по цимбалах, не збираюсь туди.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 09:06

  gonchik74 написав:
  akurt написав:
  BIGor написав:Я от дивився ціни в Фаро https://www.idealista.pt/en/empreendimento/32963135/
285 000 Євро за 68 м2. в містечку на 68 тис населення.

Ну мій приятель поїздив по Європі - ІТ-ник - то сказав, що середня ціна 300 000 євро.
Ось такі гроші і треба викопати з попід груші.
Буквально на цих днях мені розказували, що у Франції у дуже маленькому містечку (500 мешканців) - правда дуже старовинна історія і навіть здається є фортеця - наші біженці купили за останні копійки - назвали цифру в 320 000 євро - не новий будинок та здають під "Зелений туризм".
Кажуть "нормально" бізнес іде....

З під груші і купівля нерухомості в Європі - це на різних полюсах. Хіба що десь в Чорногорії пройде варіант)

Повно прикладів. Ті ж іспанці взяли у нашого одеського районного воєнкома Борисова чи 4 чи 5 млн. Євро і питаннь не було. Якщо є такі гроші - Вам в Європі раді :D
BIGor
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  #<1 ... 878879880881
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