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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:00
Я писав лише про те, що у них гроші з під груші беруть без вагань. В решті європейських країн ні. А скільки там кацапів - мені по цимбалах, не збираюсь туди.
Додано: П'ят 05 кві, 2024 09:06
Повно прикладів. Ті ж іспанці взяли у нашого одеського районного воєнкома Борисова чи 4 чи 5 млн. Євро і питаннь не було. Якщо є такі гроші - Вам в Європі раді
Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:39
Пан BIGor як завжди має рацію.
Я вище писав реальний факт, озвучений мені нашою колишньою українкою на днях із Франції: наші прості біженці купили в їх невеличкому містечку, де мешкають - за її словами - одні «маркізи» (бо у кожного у власності мінімум один гектар лісу з оленями) та мінімум один будинок, стіни якого мацав особисто ДʼАртаньян, будинок десь ХVIII сторіччя за 320 000 €.
Ніхто і не хрюкнув…
Зараз в продажу там є один будинок, який потребує певних вкладень в ремонт (ціна 180 000€, не так давно померла в лікарні одна 90-то річна маркіза), а інший в 350 000€.
Спробую спитати пізніше, хто викупив…
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