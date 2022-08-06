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Ну мій приятель поїздив по Європі - ІТ-ник - то сказав, що середня ціна 300 000 євро. Ось такі гроші і треба викопати з попід груші. Буквально на цих днях мені розказували, що у Франції у дуже маленькому містечку (500 мешканців) - правда дуже старовинна історія і навіть здається є фортеця - наші біженці купили за останні копійки - назвали цифру в 320 000 євро - не новий будинок та здають під "Зелений туризм". Кажуть "нормально" бізнес іде....
З під груші і купівля нерухомості в Європі - це на різних полюсах. Хіба що десь в Чорногорії пройде варіант)
Повно прикладів. Ті ж іспанці взяли у нашого одеського районного воєнкома Борисова чи 4 чи 5 млн. Євро і питаннь не було. Якщо є такі гроші - Вам в Європі раді
Пан BIGor як завжди має рацію. Я вище писав реальний факт, озвучений мені нашою колишньою українкою на днях із Франції: наші прості біженці купили в їх невеличкому містечку, де мешкають - за її словами - одні «маркізи» (бо у кожного у власності мінімум один гектар лісу з оленями) та мінімум один будинок, стіни якого мацав особисто ДʼАртаньян, будинок десь ХVIII сторіччя за 320 000 €. Ніхто і не хрюкнув… Зараз в продажу там є один будинок, який потребує певних вкладень в ремонт (ціна 180 000€, не так давно померла в лікарні одна 90-то річна маркіза), а інший в 350 000€. Спробую спитати пізніше, хто викупив…
akurt написав:Пан BIGor як завжди має рацію. Я вище писав реальний факт, озвучений мені нашою колишньою українкою на днях із Франції: наші прості біженці купили в їх невеличкому містечку, де мешкають - за її словами - одні «маркізи» (бо у кожного у власності мінімум один гектар лісу з оленями) та мінімум один будинок, стіни якого мацав особисто ДʼАртаньян, будинок десь ХVIII сторіччя за 320 000 €. Ніхто і не хрюкнув… Зараз в продажу там є один будинок, який потребує певних вкладень в ремонт (ціна 180 000€, не так давно померла в лікарні одна 90-то річна маркіза), а інший в 350 000€. Спробую спитати пізніше, хто викупив…
я б купив під реконструкцію. цікаво буде дізнатись продовження історії. якщо що, пишіть плз
участок 140 куе. с комуникациями. строительство около 200. стоимость домов здесь от 400 куе. прикрутить 100 куе и продавать рядом смотрю такой же участок разделили на три, видимо таунхаусы. стоимость 270 куе.