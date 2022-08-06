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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 878879880881
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:00

Я писав лише про те, що у них гроші з під груші беруть без вагань. В решті європейських країн ні. А скільки там кацапів - мені по цимбалах, не збираюсь туди.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 09:06

  gonchik74 написав:
  akurt написав:
  BIGor написав:Я от дивився ціни в Фаро https://www.idealista.pt/en/empreendimento/32963135/
285 000 Євро за 68 м2. в містечку на 68 тис населення.

Ну мій приятель поїздив по Європі - ІТ-ник - то сказав, що середня ціна 300 000 євро.
Ось такі гроші і треба викопати з попід груші.
Буквально на цих днях мені розказували, що у Франції у дуже маленькому містечку (500 мешканців) - правда дуже старовинна історія і навіть здається є фортеця - наші біженці купили за останні копійки - назвали цифру в 320 000 євро - не новий будинок та здають під "Зелений туризм".
Кажуть "нормально" бізнес іде....

З під груші і купівля нерухомості в Європі - це на різних полюсах. Хіба що десь в Чорногорії пройде варіант)

Повно прикладів. Ті ж іспанці взяли у нашого одеського районного воєнкома Борисова чи 4 чи 5 млн. Євро і питаннь не було. Якщо є такі гроші - Вам в Європі раді :D
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:39

Пан BIGor як завжди має рацію.
Я вище писав реальний факт, озвучений мені нашою колишньою українкою на днях із Франції: наші прості біженці купили в їх невеличкому містечку, де мешкають - за її словами - одні «маркізи» (бо у кожного у власності мінімум один гектар лісу з оленями) та мінімум один будинок, стіни якого мацав особисто ДʼАртаньян, будинок десь ХVIII сторіччя за 320 000 €.
Ніхто і не хрюкнув…
Зараз в продажу там є один будинок, який потребує певних вкладень в ремонт (ціна 180 000€, не так давно померла в лікарні одна 90-то річна маркіза), а інший в 350 000€.
Спробую спитати пізніше, хто викупив…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 18:43

  akurt написав:Пан BIGor як завжди має рацію.
Я вище писав реальний факт, озвучений мені нашою колишньою українкою на днях із Франції: наші прості біженці купили в їх невеличкому містечку, де мешкають - за її словами - одні «маркізи» (бо у кожного у власності мінімум один гектар лісу з оленями) та мінімум один будинок, стіни якого мацав особисто ДʼАртаньян, будинок десь ХVIII сторіччя за 320 000 €.
Ніхто і не хрюкнув…
Зараз в продажу там є один будинок, який потребує певних вкладень в ремонт (ціна 180 000€, не так давно померла в лікарні одна 90-то річна маркіза), а інший в 350 000€.
Спробую спитати пізніше, хто викупив…

я б купив під реконструкцію. цікаво буде дізнатись продовження історії.
якщо що, пишіть плз
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:02

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

https://www.otodom.pl/pl/oferta/dzialka ... ie-ID4pYwR

участок 140 куе. с комуникациями.
строительство около 200.
стоимость домов здесь от 400 куе.
прикрутить 100 куе и продавать
рядом смотрю такой же участок разделили на три, видимо таунхаусы. стоимость 270 куе.

почему бы в Варшаве такое не сделать.

что думаете, пойдёт такое, не?
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 20:47

  Бетон написав:https://www.otodom.pl/pl/oferta/dzialka-inwestycyjna-w-atrakcyjnej-cenie-ID4pYwR

участок 140 куе. с комуникациями.
строительство около 200.
стоимость домов здесь от 400 куе.
прикрутить 100 куе и продавать
рядом смотрю такой же участок разделили на три, видимо таунхаусы. стоимость 270 куе.

почему бы в Варшаве такое не сделать.

что думаете, пойдёт такое, не?

Звичайно беріть, в Польщі все розлітається як гарячі пиріжки. Тільки що іноземцям треба дозвіл на покупку землі. Як пишуть люди - чекати від 6 місяців.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 00:21

  BIGor написав:Тільки що іноземцям треба дозвіл на покупку землі. Як пишуть люди - чекати від 6 місяців.

Можна зробити попередню згоду, без прив'язування до конкретної ділянки. Називається "promesa". І вже потім з цією промесою дозвіл на купівлю конкретної ділянки повинен бути швидким.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 12:07

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Тільки що іноземцям треба дозвіл на покупку землі. Як пишуть люди - чекати від 6 місяців.

Можна зробити попередню згоду, без прив'язування до конкретної ділянки. Називається "promesa". І вже потім з цією промесою дозвіл на купівлю конкретної ділянки повинен бути швидким.

Классное решение, реально.
Но связь с Польшей, я например, всё равно не докажу.
Нужно на мужа сестры, поляка, покупать. Но, не дай бог здриснет
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2024 20:30

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Акурт как и раньше красава.
ankarasvan
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 14:57

Ви не помилилися? Підозріло отримати від новачка форуму таку фразу...

Хоча - свого роду ювілей - на початку квітня 2018 року я заснував нову гілку
"Купуємо для себе, а не в оренду закордонну нерухомість".
Здається майже 2 мільйонів переглядів...

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Признаюся: там була моя помилка. Ось цитата ПЕРШОГО допису на тій гілці.

Я спробую поділитися своїми думками та досвідом тільки з адекватними людьми.
Під адекватними розумію наступне:
- люди здатні думати та робити висновки.
- люде здатні вчитися.
- люде думають про своє майбутнє та про своїх дітей.
Неадекватів прошу цю гілку не відвідувати та нічого не писати.

Ось в цьому полягає помилка: я не думав, що тічку неадекватів подолати неможливо..
Гілку було закрито з останнім дописом від московіта, який припинив розповсюджувати гидоту на Фінансовому форумі України прямо з Москви за 48 годин (!!!) до початку повномасштабної війни...
Фактично переміг самий неадекватний з усіх неадекватів...

P.S. Перемогли неадеквати НЕ мене. Їм вдалося значно більше: загидотити мізки тисячам учасників Фінансового форуму України.
akurt
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  #<1 ... 878879880881
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