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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:00
Я писав лише про те, що у них гроші з під груші беруть без вагань. В решті європейських країн ні. А скільки там кацапів - мені по цимбалах, не збираюсь туди.
Додано: П'ят 05 кві, 2024 09:06
Повно прикладів. Ті ж іспанці взяли у нашого одеського районного воєнкома Борисова чи 4 чи 5 млн. Євро і питаннь не було. Якщо є такі гроші - Вам в Європі раді
Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:39
Пан BIGor як завжди має рацію.
Я вище писав реальний факт, озвучений мені нашою колишньою українкою на днях із Франції: наші прості біженці купили в їх невеличкому містечку, де мешкають - за її словами - одні «маркізи» (бо у кожного у власності мінімум один гектар лісу з оленями) та мінімум один будинок, стіни якого мацав особисто ДʼАртаньян, будинок десь ХVIII сторіччя за 320 000 €.
Ніхто і не хрюкнув…
Зараз в продажу там є один будинок, який потребує певних вкладень в ремонт (ціна 180 000€, не так давно померла в лікарні одна 90-то річна маркіза), а інший в 350 000€.
Спробую спитати пізніше, хто викупив…
Додано: П'ят 05 кві, 2024 18:43
я б купив під реконструкцію. цікаво буде дізнатись продовження історії.
якщо що, пишіть плз
Додано: П'ят 05 кві, 2024 19:02
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
участок 140 куе. с комуникациями.
строительство около 200.
стоимость домов здесь от 400 куе.
прикрутить 100 куе и продавать
рядом смотрю такой же участок разделили на три, видимо таунхаусы. стоимость 270 куе.
почему бы в Варшаве такое не сделать.
что думаете, пойдёт такое, не?
Додано: П'ят 05 кві, 2024 20:47
Звичайно беріть, в Польщі все розлітається як гарячі пиріжки. Тільки що іноземцям треба дозвіл на покупку землі. Як пишуть люди - чекати від 6 місяців.
Додано: Суб 06 кві, 2024 00:21
Додано: Суб 06 кві, 2024 12:07
Классное решение, реально.
Но связь с Польшей, я например, всё равно не докажу.
Нужно на мужа сестры, поляка, покупать. Но, не дай бог здриснет
Додано: Нед 07 кві, 2024 20:30
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Акурт как и раньше красава.
Додано: Пон 08 кві, 2024 14:57
Ви не помилилися? Підозріло отримати від новачка форуму таку фразу...
Хоча - свого роду ювілей - на початку квітня 2018 року я заснував нову гілку
"Купуємо для себе, а не в оренду закордонну нерухомість".
Здається майже 2 мільйонів переглядів...
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Признаюся: там була моя помилка. Ось цитата ПЕРШОГО допису на тій гілці.
Я спробую поділитися своїми думками та досвідом тільки з адекватними людьми.
Під адекватними розумію наступне:
- люди здатні думати та робити висновки.
- люде здатні вчитися.
- люде думають про своє майбутнє та про своїх дітей.
Неадекватів прошу цю гілку не відвідувати та нічого не писати.
Ось в цьому полягає помилка: я не думав, що тічку неадекватів подолати неможливо..
Гілку було закрито з останнім дописом від московіта, який припинив розповсюджувати гидоту на Фінансовому форумі України прямо з Москви за 48 годин (!!!) до початку повномасштабної війни...
Фактично переміг самий неадекватний з усіх неадекватів...
P.S. Перемогли неадеквати НЕ мене. Їм вдалося значно більше: загидотити мізки тисячам учасників Фінансового форуму України.
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