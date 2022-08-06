На урсусі я знайшов аж дві квартири 42 м зі здачею в 2025. Все. За 150 куе.
Написав забудовнику вже через отодом- ни ответа ни привета
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Додано: Вів 09 кві, 2024 17:36
На урсусі я знайшов аж дві квартири 42 м зі здачею в 2025. Все. За 150 куе.
Написав забудовнику вже через отодом- ни ответа ни привета
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