На урсусі я знайшов аж дві квартири 42 м зі здачею в 2025. Все. За 150 куе.
Написав забудовнику вже через отодом- ни ответа ни привета
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Додано: Вів 09 кві, 2024 17:36
На урсусі я знайшов аж дві квартири 42 м зі здачею в 2025. Все. За 150 куе.
Написав забудовнику вже через отодом- ни ответа ни привета
Додано: Сер 10 кві, 2024 16:03
Стали мені відомими ціни на оренду квартир в Анталії.
Сезон ще не почався, але люди вже цікавляться / і все більше на термін в 3 місяця, мабуть, щоби пережити кляті повітряні тривоги…
Так ось:
- наші українці можуть здати нашим українцям досить непогану 2+1 (ЖК з плавальним басейном) за 900$ на місяць. Назвали ціну цікаво: 25000 лір за місяць але за три місяці 85 000 лір (85000/31=2740$). Коли спитали як це що 25000*3=85000, то відповіли що планують сплатити податки.
- тим же людям посередники-рієлтори запропонували за 1500$ на місяць.
Цікаво також те, що там де 900$ на місяць, то було видно, що у власника багато квартир під здачу…
Інвестор, одначе…
P.S. З 1 січня в Туреччині жорсткі Правила короткострокової оренди, але як бачимо, люди ризикують.
Штраф на перший раз - якщо без ліцензії - 500 000 лір.
Додано: Сер 10 кві, 2024 16:52
Ну фіг його знає, економіка Польщі завязана на експорт в Німеччину і ЄС і на дешеву робочу силу з України. Німеччина і ЄС зараз в рецесії.
Додано: Сер 10 кві, 2024 17:21
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Чет 11 кві, 2024 13:25
Додано: Чет 11 кві, 2024 14:16
Ну якісь казки, якщо чесно. Дивився стату по продажах - продажі квартир впали в 1 кв. 2024 в порівнянні з 1 кв. 2023 (це навіть коли не було 2% кредиту). Щось не видно, щоб як гарячі пиріжки. По моєму тут хтось бреше.
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