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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 кві, 2024 17:36
Gastarbaiter написав:
Для тих, хто не володіє польською: бабло йде у країну, коли війна закінчиться - потік буде ще більшим. Як я й казав, скоро доженемо Італію з Іспанією і підемо далі. "Буиттокадаражать"
На урсусі я знайшов аж дві квартири 42 м зі здачею в 2025. Все. За 150 куе.
Написав забудовнику вже через отодом- ни ответа ни привета
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Додано: Сер 10 кві, 2024 16:03
Стали мені відомими ціни на оренду квартир в Анталії.
Сезон ще не почався, але люди вже цікавляться / і все більше на термін в 3 місяця, мабуть, щоби пережити кляті повітряні тривоги…
Так ось:
- наші українці можуть здати нашим українцям досить непогану 2+1 (ЖК з плавальним басейном) за 900$ на місяць. Назвали ціну цікаво: 25000 лір за місяць але за три місяці 85 000 лір (85000/31=2740$). Коли спитали як це що 25000*3=85000, то відповіли що планують сплатити податки.
- тим же людям посередники-рієлтори запропонували за 1500$ на місяць.
Цікаво також те, що там де 900$ на місяць, то було видно, що у власника багато квартир під здачу…
Інвестор, одначе…
P.S. З 1 січня в Туреччині жорсткі Правила короткострокової оренди, але як бачимо, люди ризикують.
Штраф на перший раз - якщо без ліцензії - 500 000 лір.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 16:52
Gastarbaiter написав:
Для тих, хто не володіє польською: бабло йде у країну, коли війна закінчиться - потік буде ще більшим. Як я й казав, скоро доженемо Італію з Іспанією і підемо далі. "Буиттокадаражать"
Ну фіг його знає, економіка Польщі завязана на експорт в Німеччину і ЄС і на дешеву робочу силу з України. Німеччина і ЄС зараз в рецесії.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 17:21
akurt написав:
жорсткі Правила короткострокової оренди
А шо на березі славного Акденіза до цих пір не практикують Додатку №2 - Список проживаючих, якій змінюється додатковою Угодою хоч кожен тиждень, а от сам Договір виправлен на ОДНУ Постійну особу (місцевого), яка і справно вносить платню ?!
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Додано: Чет 11 кві, 2024 13:25
BIGor написав:
Ну фіг його знає, економіка Польщі завязана на експорт в Німеччину і ЄС і на дешеву робочу силу з України. Німеччина і ЄС зараз в рецесії.
Пишуть, що після оприлюднення проекту нової устави по пільговим кредитам, деякі продавці вже переписали цінники на +15%.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 14:16
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Ну фіг його знає, економіка Польщі завязана на експорт в Німеччину і ЄС і на дешеву робочу силу з України. Німеччина і ЄС зараз в рецесії.
Пишуть, що після оприлюднення проекту нової устави по пільговим кредитам, деякі продавці вже переписали цінники на +15%.
Ну якісь казки, якщо чесно. Дивився стату по продажах - продажі квартир впали в 1 кв. 2024 в порівнянні з 1 кв. 2023 (це навіть коли не було 2% кредиту). Щось не видно, щоб як гарячі пиріжки. По моєму тут хтось бреше.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 14:48
BIGor написав:
Ну якісь казки, якщо чесно. Дивився стату по продажах - продажі квартир впали в 1 кв. 2024 в порівнянні з 1 кв. 2023 (це навіть коли не було 2% кредиту). Щось не видно, щоб як гарячі пиріжки. По моєму тут хтось бреше.
Тут ще треба зрозуміти: коли саме наступає той продаж? Чи вважається для статистики продажем підписання умови з забудовником і внесення авансу? Бо якщо ні, то ці дані відображають стан ринку з затримкою у рік-півтора.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 14:52
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Ну якісь казки, якщо чесно. Дивився стату по продажах - продажі квартир впали в 1 кв. 2024 в порівнянні з 1 кв. 2023 (це навіть коли не було 2% кредиту). Щось не видно, щоб як гарячі пиріжки. По моєму тут хтось бреше.
Тут ще треба зрозуміти: коли саме наступає той продаж? Чи вважається для статистики продажем підписання умови з забудовником і внесення авансу? Бо якщо ні, то ці дані відображають стан ринку з затримкою у рік-півтора.
Вторинка - те саме.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 16:02
BIGor написав:
Вторинка - те саме.
На 1000 поляків припадає 419 об'єктів житла. У Франції цей коефіцієнт 552.
В середньому по 1.1 кімнати на особу. Середній показник по ЄС - 1.7
Середня площа на особу - 31.7 м.кв.В Нідерландах чи Німеччині по 50.
У великих містах ситуація, думаю ще гірша. І це не враховучи мігрантів, які теж хочуть десь жити.
Цей дефіцит метрів у найближчі роки нікуди не подінеться. Хіба що якийсь форс-мажор трапиться. Кредитні ставки теж будуть знижуватися.
Дефіцит нерухомості + зростання доходів покупців + зниження ставок + доплати до іпотек від держави = ???
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