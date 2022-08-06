На урсусі я знайшов аж дві квартири 42 м зі здачею в 2025. Все. За 150 куе.
Написав забудовнику вже через отодом- ни ответа ни привета
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 кві, 2024 17:36
На урсусі я знайшов аж дві квартири 42 м зі здачею в 2025. Все. За 150 куе.
Написав забудовнику вже через отодом- ни ответа ни привета
Додано: Сер 10 кві, 2024 16:03
Стали мені відомими ціни на оренду квартир в Анталії.
Сезон ще не почався, але люди вже цікавляться / і все більше на термін в 3 місяця, мабуть, щоби пережити кляті повітряні тривоги…
Так ось:
- наші українці можуть здати нашим українцям досить непогану 2+1 (ЖК з плавальним басейном) за 900$ на місяць. Назвали ціну цікаво: 25000 лір за місяць але за три місяці 85 000 лір (85000/31=2740$). Коли спитали як це що 25000*3=85000, то відповіли що планують сплатити податки.
- тим же людям посередники-рієлтори запропонували за 1500$ на місяць.
Цікаво також те, що там де 900$ на місяць, то було видно, що у власника багато квартир під здачу…
Інвестор, одначе…
P.S. З 1 січня в Туреччині жорсткі Правила короткострокової оренди, але як бачимо, люди ризикують.
Штраф на перший раз - якщо без ліцензії - 500 000 лір.
Додано: Сер 10 кві, 2024 16:52
Ну фіг його знає, економіка Польщі завязана на експорт в Німеччину і ЄС і на дешеву робочу силу з України. Німеччина і ЄС зараз в рецесії.
Додано: Сер 10 кві, 2024 17:21
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Чет 11 кві, 2024 13:25
Додано: Чет 11 кві, 2024 14:16
Ну якісь казки, якщо чесно. Дивився стату по продажах - продажі квартир впали в 1 кв. 2024 в порівнянні з 1 кв. 2023 (це навіть коли не було 2% кредиту). Щось не видно, щоб як гарячі пиріжки. По моєму тут хтось бреше.
Додано: Чет 11 кві, 2024 14:48
Тут ще треба зрозуміти: коли саме наступає той продаж? Чи вважається для статистики продажем підписання умови з забудовником і внесення авансу? Бо якщо ні, то ці дані відображають стан ринку з затримкою у рік-півтора.
Додано: Чет 11 кві, 2024 14:52
Вторинка - те саме.
Додано: Чет 11 кві, 2024 16:02
На 1000 поляків припадає 419 об'єктів житла. У Франції цей коефіцієнт 552.
В середньому по 1.1 кімнати на особу. Середній показник по ЄС - 1.7
Середня площа на особу - 31.7 м.кв.В Нідерландах чи Німеччині по 50.
У великих містах ситуація, думаю ще гірша. І це не враховучи мігрантів, які теж хочуть десь жити.
Цей дефіцит метрів у найближчі роки нікуди не подінеться. Хіба що якийсь форс-мажор трапиться. Кредитні ставки теж будуть знижуватися.
Дефіцит нерухомості + зростання доходів покупців + зниження ставок + доплати до іпотек від держави = ???
Додано: Чет 11 кві, 2024 17:33
Такий список - якщо він існує - не має ніякого сенсу.
Справа в іншому:
- Мінфін Туреччини порахував, що за 2023 рік орендодавці отримали виручки не менше 50 мільярдів лір, або десь 1,5 мільярда доларів. З цієї суми сплачено орендодавцями нуль податків.
- Тоді прийняли Закон, який чітко регламентує короткострокову (до 100 днів) оренду.
- згідно із законом орендодавець повинен отримати ліцензію. Для цього він повинен узгодити свій бізнес із всіма (!) мешканцями даного будинка.
- безумовна обов’язкова сплата податку (здається 15% від виручки).
- якщо він буде діяти не за закони, то на перший раз штраф 1/2 мільйона лір або орієнтовно 15 000$. На другий раз - більше.
Так що справа не в списках, в яких можна писати магічними чорнилами.
До речі: до кінця року буде введено укладання Договорів оренди в он-лайн режимі з реєстрацією в Податковій.
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