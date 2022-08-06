Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:39
Добрі новини для інвесторів у польський бетон. Світовий банк підняв прогноз росту ВВП ПОльщі у 2024 році з 2.6% до 3%. Прогноз на 2025 рік складає 3.4%.
Погані новини: виробництво у Польщі стає дедалі дорожчим, що у майбутньому призведе до зростання рівня безробіття. Хоч на цінах нерухомості в найближчі роки це навряд чи відіб'ється.
Gastarbaiter
Повідомлень: 3167
З нами з: 26.02.18
Подякував: 669 раз.
Подякували: 531 раз.
Профіль
Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:50
бригада.
что вы сделали
инвестировать квартиру в варшаве где примерно знаю или
в лиссабоне за 8% помогут купить участок и построить дом. это год. навар 150 кевро.
https://www.youtube.com/watch?v=TIaHqH1VbiU
Бетон
Повідомлень: 2339
З нами з: 17.12.22
Подякував: 84 раз.
Подякували: 181 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
9994
6245918
Чет 11 кві, 2024 10:24 Bolt
24757
16535263
6
378496
Сер 10 сер, 2022 14:45 Bolt