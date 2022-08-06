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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 880881882883
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:39

Добрі новини для інвесторів у польський бетон. Світовий банк підняв прогноз росту ВВП ПОльщі у 2024 році з 2.6% до 3%. Прогноз на 2025 рік складає 3.4%.

Погані новини: виробництво у Польщі стає дедалі дорожчим, що у майбутньому призведе до зростання рівня безробіття. Хоч на цінах нерухомості в найближчі роки це навряд чи відіб'ється.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:50

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

бригада.
что вы сделали
инвестировать квартиру в варшаве где примерно знаю или
в лиссабоне за 8% помогут купить участок и построить дом. это год. навар 150 кевро.
https://www.youtube.com/watch?v=TIaHqH1VbiU
Бетон
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