Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
На 1000 поляків припадає 419 об'єктів житла. У Франції цей коефіцієнт 552. В середньому по 1.1 кімнати на особу. Середній показник по ЄС - 1.7 Середня площа на особу - 31.7 м.кв.В Нідерландах чи Німеччині по 50. У великих містах ситуація, думаю ще гірша. І це не враховучи мігрантів, які теж хочуть десь жити. Цей дефіцит метрів у найближчі роки нікуди не подінеться. Хіба що якийсь форс-мажор трапиться. Кредитні ставки теж будуть знижуватися. Дефіцит нерухомості + зростання доходів покупців + зниження ставок + доплати до іпотек від держави = ???
Якщо так все шеколадно - то чого тоді поляки не можуть купити житло без дотацій від держави? Економіка ж росте ту зе мун?
BIGor написав:Якщо так все шеколадно - то чого тоді поляки не можуть купити житло без дотацій від держави? Економіка ж росте ту зе мун?
Вас цікавлять перспективи цін на нерухомість чи її доступність для усіх бажаючих? Якщо за рік збудують 200 тис. квартир, а доходи зростуть у 300 тис. осіб, то ціни підуть вгору. Навіть якщо у решти 37 мільйонів доходи залишаться на тому самому рівні. Просто тому, що за короткий проміжок часу фізично неможливо збудувати кілька мільйонів квартир.