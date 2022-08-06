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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 880881882883
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:39

Добрі новини для інвесторів у польський бетон. Світовий банк підняв прогноз росту ВВП ПОльщі у 2024 році з 2.6% до 3%. Прогноз на 2025 рік складає 3.4%.

Погані новини: виробництво у Польщі стає дедалі дорожчим, що у майбутньому призведе до зростання рівня безробіття. Хоч на цінах нерухомості в найближчі роки це навряд чи відіб'ється.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 17:50

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

бригада.
что вы сделали
инвестировать квартиру в варшаве где примерно знаю или
в лиссабоне за 8% помогут купить участок и построить дом. это год. навар 150 кевро.
https://www.youtube.com/watch?v=TIaHqH1VbiU
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:52

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Вторинка - те саме.

На 1000 поляків припадає 419 об'єктів житла. У Франції цей коефіцієнт 552.
В середньому по 1.1 кімнати на особу. Середній показник по ЄС - 1.7
Середня площа на особу - 31.7 м.кв.В Нідерландах чи Німеччині по 50.
У великих містах ситуація, думаю ще гірша. І це не враховучи мігрантів, які теж хочуть десь жити.
Цей дефіцит метрів у найближчі роки нікуди не подінеться. Хіба що якийсь форс-мажор трапиться. Кредитні ставки теж будуть знижуватися.
Дефіцит нерухомості + зростання доходів покупців + зниження ставок + доплати до іпотек від держави = ???

Якщо так все шеколадно - то чого тоді поляки не можуть купити житло без дотацій від держави? Економіка ж росте ту зе мун?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 00:23

  BIGor написав:Якщо так все шеколадно - то чого тоді поляки не можуть купити житло без дотацій від держави? Економіка ж росте ту зе мун?

Вас цікавлять перспективи цін на нерухомість чи її доступність для усіх бажаючих? Якщо за рік збудують 200 тис. квартир, а доходи зростуть у 300 тис. осіб, то ціни підуть вгору. Навіть якщо у решти 37 мільйонів доходи залишаться на тому самому рівні. Просто тому, що за короткий проміжок часу фізично неможливо збудувати кілька мільйонів квартир.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 08:04

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Якщо так все шеколадно - то чого тоді поляки не можуть купити житло без дотацій від держави? Економіка ж росте ту зе мун?

Вас цікавлять перспективи цін на нерухомість чи її доступність для усіх бажаючих? Якщо за рік збудують 200 тис. квартир, а доходи зростуть у 300 тис. осіб, то ціни підуть вгору. Навіть якщо у решти 37 мільйонів доходи залишаться на тому самому рівні. Просто тому, що за короткий проміжок часу фізично неможливо збудувати кілька мільйонів квартир.

Тоюбто в Польщі з'явилося кілька мільйонів додаткових людей готових викласти 200 000 Євро за квартиру? Демографію спочатку гляньте. Перспективи цін що бачу - корекція після здорожчання на 30%-50%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 11:19

  BIGor написав:Тоюбто в Польщі з'явилося кілька мільйонів додаткових людей готових викласти 200 000 Євро за квартиру? Демографію спочатку гляньте. Перспективи цін що бачу - корекція після здорожчання на 30%-50%.

Ви дійсно не розумієте, як це працює? Щороку купують житло 200 тис. найбагатших серед "бажаючих". Доходи решти і їх кількість не мають значення. Якщо ці 200 тис. найбагатших будуть готові купувати не за 200 тис. євро, а за 300, то і ціни будуть 300 тис. євро. Навіть якщо ще кілька мільйонів бажаючих не зможуть собі дозволити житло хоча б за 100 тис. євро.
Якщо в Індії розлітаються як пиріжки модні мопи за 100 куо - це не означає, що усі 1.5 мільярди індусів можуть собі дозволити таке житло.
Gastarbaiter
 
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