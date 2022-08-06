Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
На 1000 поляків припадає 419 об'єктів житла. У Франції цей коефіцієнт 552. В середньому по 1.1 кімнати на особу. Середній показник по ЄС - 1.7 Середня площа на особу - 31.7 м.кв.В Нідерландах чи Німеччині по 50. У великих містах ситуація, думаю ще гірша. І це не враховучи мігрантів, які теж хочуть десь жити. Цей дефіцит метрів у найближчі роки нікуди не подінеться. Хіба що якийсь форс-мажор трапиться. Кредитні ставки теж будуть знижуватися. Дефіцит нерухомості + зростання доходів покупців + зниження ставок + доплати до іпотек від держави = ???
Якщо так все шеколадно - то чого тоді поляки не можуть купити житло без дотацій від держави? Економіка ж росте ту зе мун?
BIGor написав:Якщо так все шеколадно - то чого тоді поляки не можуть купити житло без дотацій від держави? Економіка ж росте ту зе мун?
Вас цікавлять перспективи цін на нерухомість чи її доступність для усіх бажаючих? Якщо за рік збудують 200 тис. квартир, а доходи зростуть у 300 тис. осіб, то ціни підуть вгору. Навіть якщо у решти 37 мільйонів доходи залишаться на тому самому рівні. Просто тому, що за короткий проміжок часу фізично неможливо збудувати кілька мільйонів квартир.
BIGor написав:Якщо так все шеколадно - то чого тоді поляки не можуть купити житло без дотацій від держави? Економіка ж росте ту зе мун?
Вас цікавлять перспективи цін на нерухомість чи її доступність для усіх бажаючих? Якщо за рік збудують 200 тис. квартир, а доходи зростуть у 300 тис. осіб, то ціни підуть вгору. Навіть якщо у решти 37 мільйонів доходи залишаться на тому самому рівні. Просто тому, що за короткий проміжок часу фізично неможливо збудувати кілька мільйонів квартир.
Тоюбто в Польщі з'явилося кілька мільйонів додаткових людей готових викласти 200 000 Євро за квартиру? Демографію спочатку гляньте. Перспективи цін що бачу - корекція після здорожчання на 30%-50%.
BIGor написав:Тоюбто в Польщі з'явилося кілька мільйонів додаткових людей готових викласти 200 000 Євро за квартиру? Демографію спочатку гляньте. Перспективи цін що бачу - корекція після здорожчання на 30%-50%.
Ви дійсно не розумієте, як це працює? Щороку купують житло 200 тис. найбагатших серед "бажаючих". Доходи решти і їх кількість не мають значення. Якщо ці 200 тис. найбагатших будуть готові купувати не за 200 тис. євро, а за 300, то і ціни будуть 300 тис. євро. Навіть якщо ще кілька мільйонів бажаючих не зможуть собі дозволити житло хоча б за 100 тис. євро. Якщо в Індії розлітаються як пиріжки модні мопи за 100 куо - це не означає, що усі 1.5 мільярди індусів можуть собі дозволити таке житло.
BIGor написав:Тоюбто в Польщі з'явилося кілька мільйонів додаткових людей готових викласти 200 000 Євро за квартиру? Демографію спочатку гляньте. Перспективи цін що бачу - корекція після здорожчання на 30%-50%.
Ви дійсно не розумієте, як це працює? Щороку купують житло 200 тис. найбагатших серед "бажаючих". Доходи решти і їх кількість не мають значення. Якщо ці 200 тис. найбагатших будуть готові купувати не за 200 тис. євро, а за 300, то і ціни будуть 300 тис. євро. Навіть якщо ще кілька мільйонів бажаючих не зможуть собі дозволити житло хоча б за 100 тис. євро. Якщо в Індії розлітаються як пиріжки модні мопи за 100 куо - це не означає, що усі 1.5 мільярди індусів можуть собі дозволити таке житло.
так а чого продажі впали в 1 кв. 2024 року відносно 1 кв. 2023? Всі ж багатіють? Не хочуть купляти? Чи грошей нема?
BIGor написав:так а чого продажі впали в 1 кв. 2024 року відносно 1 кв. 2023? Всі ж багатіють? Не хочуть купляти? Чи грошей нема?
Може тому, що у другому півріччі 23 року багато хто прискорився з покупкою, щоб встигнути на "2%"? Мені, наприклад, довелося трохи позичити на власний вклад. Так би ще якийсь час збирав і купував би у 2024.
BIGor написав:так а чого продажі впали в 1 кв. 2024 року відносно 1 кв. 2023? Всі ж багатіють? Не хочуть купляти? Чи грошей нема?
Може тому, що у другому півріччі 23 року багато хто прискорився з покупкою, щоб встигнути на "2%"? Мені, наприклад, довелося трохи позичити на власний вклад. Так би ще якийсь час збирав і купував би у 2024.
Туреччина: ситуація на ринку нерухомості - підсумки березня 2024 року.
1. У березні по всій Туреччині було продано 105 394 квартири. Продажі будинків по всій Туреччині в березні знизилися на 0,1% порівняно з тим же місяцем минулого року. Але: березень 2023 року: 105 476 квартир, березень 2022: 134 170 квартир. Лютий 2024 року: 93 902 квартири.
2. Купівля квартир іноземцями: "золоті часи купівлі пройшли"... Золоті часи продажу та фіксації профіту - пройшли орієнтовно влітку - осені 2023 року. В березні 2024 року іноземцями куплено 1778 квартир, в лютому 2024: 1846 квартир. Для порівняння: березень 2023 року : 3 415 квартир, березень 2022 року: 5 567 квартир.
3. Розподіл інвесторів за громадянством: чергова сенсація: українці відновили місце 3 в ТОР-20. На першому місці з великим відривом - інвестори з росії: рятують життя та капітали...
P.S. Ціни нерухомості НЕ аналізував: із нашим українськими "чорними ріелторами" не спілкувався, рівень цін не знаю. За повідомленнями з не дуже надійних джерел Забудовниками прийнято нове рішення щодо надання іноземцям можливість придбати житло на будь якій стадії будівництва у розстрочку на 36 місяців. Також для іноземців є можливість оформити іпотеку на придбання житла. Іпотека надається під 9% на 10 років.