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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 881882883884
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 11:26

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

https://www.otodom.pl/uk/oferta/okazja- ... aj-ID4nYD7

Хто Краків знає. Як вам хатинка?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 11:45

  Бетон написав:https://www.otodom.pl/uk/oferta/okazja-2-pokoje-gotowe-zielona-okolica-tramwaj-ID4nYD7

Хто Краків знає. Як вам хатинка?

По пунктам - район зелений, поруч парк, річка Вісла, якихось кафе буде 0 на районі, до трамвая/бєдронки 16-20 хв пішки (що занадто далеко), планування - гівно (ніяк не переплановується в особну кухню і 2 кімнати). До 2% кредиту в цьому районі таке продавали за 8 тис.
BIGor
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  #<1 ... 881882883884
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