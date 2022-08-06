Хто Краків знає. Як вам хатинка?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 кві, 2024 11:26
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Хто Краків знає. Як вам хатинка?
Додано: Нед 21 кві, 2024 11:45
По пунктам - район зелений, поруч парк, річка Вісла, якихось кафе буде 0 на районі, до трамвая/бєдронки 16-20 хв пішки (що занадто далеко), планування - гівно (ніяк не переплановується в особну кухню і 2 кімнати). До 2% кредиту в цьому районі таке продавали за 8 тис.
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