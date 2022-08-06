|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 кві, 2024 11:26
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2494
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 кві, 2024 11:45
Бетон написав:
https://www.otodom.pl/uk/oferta/okazja-2-pokoje-gotowe-zielona-okolica-tramwaj-ID4nYD7
Хто Краків знає. Як вам хатинка?
По пунктам - район зелений, поруч парк, річка Вісла, якихось кафе буде 0 на районі, до трамвая/бєдронки 16-20 хв пішки (що занадто далеко), планування - гівно (ніяк не переплановується в особну кухню і 2 кімнати). До 2% кредиту в цьому районі таке продавали за 8 тис.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8857
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1325 раз.
- Подякували: 1729 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 21 кві, 2024 13:20
BIGor написав: Бетон написав:
https://www.otodom.pl/uk/oferta/okazja-2-pokoje-gotowe-zielona-okolica-tramwaj-ID4nYD7
Хто Краків знає. Як вам хатинка?
По пунктам - район зелений, поруч парк, річка Вісла, якихось кафе буде 0 на районі, до трамвая/бєдронки 16-20 хв пішки (що занадто далеко), планування - гівно (ніяк не переплановується в особну кухню і 2 кімнати). До 2% кредиту в цьому районі таке продавали за 8 тис.
Дякую.
Якщо Локація не дуже, то не варто.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2494
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Альтернативщик
, BIGor
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24760
|16543744
|
|
|10012
|6251973
|
П'ят 19 кві, 2024 12:22
Bolt
|
|6
|379013
|
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt
|