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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 881882883884
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 11:26

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

https://www.otodom.pl/uk/oferta/okazja- ... aj-ID4nYD7

Хто Краків знає. Як вам хатинка?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 11:45

  Бетон написав:https://www.otodom.pl/uk/oferta/okazja-2-pokoje-gotowe-zielona-okolica-tramwaj-ID4nYD7

Хто Краків знає. Як вам хатинка?

По пунктам - район зелений, поруч парк, річка Вісла, якихось кафе буде 0 на районі, до трамвая/бєдронки 16-20 хв пішки (що занадто далеко), планування - гівно (ніяк не переплановується в особну кухню і 2 кімнати). До 2% кредиту в цьому районі таке продавали за 8 тис.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 13:20

  BIGor написав:
  Бетон написав:https://www.otodom.pl/uk/oferta/okazja-2-pokoje-gotowe-zielona-okolica-tramwaj-ID4nYD7

Хто Краків знає. Як вам хатинка?

По пунктам - район зелений, поруч парк, річка Вісла, якихось кафе буде 0 на районі, до трамвая/бєдронки 16-20 хв пішки (що занадто далеко), планування - гівно (ніяк не переплановується в особну кухню і 2 кімнати). До 2% кредиту в цьому районі таке продавали за 8 тис.

Дякую.
Якщо Локація не дуже, то не варто.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 14:34

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:https://www.otodom.pl/uk/oferta/okazja-2-pokoje-gotowe-zielona-okolica-tramwaj-ID4nYD7

Хто Краків знає. Як вам хатинка?

По пунктам - район зелений, поруч парк, річка Вісла, якихось кафе буде 0 на районі, до трамвая/бєдронки 16-20 хв пішки (що занадто далеко), планування - гівно (ніяк не переплановується в особну кухню і 2 кімнати). До 2% кредиту в цьому районі таке продавали за 8 тис.

Дякую.
Якщо Локація не дуже, то не варто.

Ну дивіться, у поляків зовсім інший менталітет і стиль життя. Що в нашому розумінні може бути поганою локацією - для них може бути супер локація. До трамваю чи магазину вони не привязуються, так як всі поголовно на авто, дуже ліниві, щоб ходити пішки, тому радше поїдуть на авто в величезний ТРЦ аніж пройдуться 5 хв пішки в місцеву кавярню. Дітям на 18 років обов'язково купляють авто. Тому ціна в трохи задуп'ї як в Вашому прикладі може бути коштувати трохи менше ніж в нормальному (як для нас районі - з зупинками громадського транспорту, магазинами, кафе ітд).
Те саме і про планування - вони дуже люблять квартири-зали - велика кухня гостінна 30 м2, спальня 10 м2, суміжний санвузол. Те планування що Ви скинули підходить для 1-2 осіб максимум. Для сімї навіть з однією дитиною не підходить. А саме розміщення батарей (за 3,5 кує/метр) не під вікнами викликає огиду. :D
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 21 кві, 2024 14:41, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 14:39

Бетон
Локация - отстой, напротив тепло/электростанция, а за ней мусоросжигательный и металлургические заводы в Новой Гуте.
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 14:44

  Альтернативщик написав:Бетон
Локация - отстой, напротив тепло/электростанция, а за ней мусоросжигательный и металлургические заводы в Новой Гуте.

До сміттєспалювального заводу там більше 6 км, до Гути 6,5. До теплостанції близько.
В Києві той же Комфорт-Таун за 5,5 км до сміттєспалювального заводу.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 14:44

  Бетон написав:https://www.otodom.pl/uk/oferta/okazja-2-pokoje-gotowe-zielona-okolica-tramwaj-ID4nYD7

Хто Краків знає. Як вам хатинка?

Норм. Нічого особливого, але й нічого поганого не бачу.
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 14:52

  BIGor написав:
  Альтернативщик написав:Бетон
Локация - отстой, напротив тепло/электростанция, а за ней мусоросжигательный и металлургические заводы в Новой Гуте.

До сміттєспалювального заводу там більше 6 км, до Гути 6,5. До теплостанції близько.
В Києві той же Комфорт-Таун за 5,5 км до сміттєспалювального заводу.

У каждого своя зона комфорта) Но отдать 15тыс злотых за метр без ремонта можно и в более ликвидных районах.
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 15:58

  Бетон написав:https://www.otodom.pl/uk/oferta/okazja-2-pokoje-gotowe-zielona-okolica-tramwaj-ID4nYD7

Хто Краків знає. Як вам хатинка?

Ω Глянув на карті. Раза три там поруч зупинявся в готелі Юніор Кракус, в принципі більш менш може бути. Едине, що там поруч теплоелектростанція до 1 км, так що... 😎
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:07

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Всім дякую. Зрозуміло
Бетон
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