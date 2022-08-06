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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 882883884885
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Щось я не розумію закордонного ринку нерухомості, квартира в одному ЖК коштує більше 1 млн зл. Така ж сама здається за 2400 зл власнику на руки, після податків йому буде 2200 зл/місяць. Окупність 38 років, і це без простоїв та амортизації!
BIGor
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  #<1 ... 882883884885
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