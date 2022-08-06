|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 кві, 2024 20:23
Щось я не розумію закордонного ринку нерухомості, квартира в одному ЖК коштує більше 1 млн зл. Така ж сама здається за 2400 зл власнику на руки, після податків йому буде 2200 зл/місяць. Окупність 38 років, і це без простоїв та амортизації!
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8866
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1327 раз.
- Подякували: 1732 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24760
|16544602
|
|
|10012
|6252684
|
П'ят 19 кві, 2024 12:22
Bolt
|
|6
|379060
|
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt
|